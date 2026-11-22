Firenze è una città in cui la stratificazione della memoria storica e le urgenze del dibattito contemporaneo convivono in un equilibrio tanto fecondo quanto complesso. Passeggiare tra le sue strade significa attraversare uno spazio in cui i richiami del passato non costituiscono un mero fondale monumentale, ma sollecitano continuamente la coscienza civile del presente. Da un lato, la comunità cittadina è chiamata a custodire il drammatico ricordo delle deportazioni del 1943; dall'altro, la vita universitaria e gli spazi del confronto pubblico diventano teatro di accese discussioni sulle tutele del pluralismo, la libertà d'espressione e la sicurezza delle singole persone. È proprio nell'intersezione tra la lezione della storia e le responsabilità delle istituzioni odierne che si gioca la capacità della città di rimanere un presidio indiscusso di democrazia e convivenza civile.

Dopo aver completato l'occupazione della città nel settembre del 1943, il comando nazista avviò la capillare caccia all'uomo contro la comunità ebraica fiorentina a partire dal 6 novembre. In questo drammatico frangente, le forze occupanti potettero contare sul sostegno attivo dei collaborazionisti locali, prima fra tutte la tristemente nota banda Carità. Quel crollo della protezione civile e la complicità fascista aprirono la strada all'arresto di oltre 300 persone. Il 9 novembre 1943 i prigionieri vennero stipati sui vagoni ferroviari diretti ad Auschwitz, dove giunsero il 14 novembre.

All'arrivo, l'impatto con la ferocia della selezione fu immediato e devastante: soltanto 107 deportati varcarono la soglia del campo per l'immissione nel lager, mentre tutti gli altri furono istantaneamente destinati all'eliminazione. Tra le vite spezzate figuravano otto bambini nati dopo il 1930 e 30 anziani nati prima del 1884. Al termine del conflitto, il bilancio delle perdite umane confermò l'orrore: di tutti gli ebrei deportati da Firenze, appena 15 fecero ritorno—otto donne e sette uomini.

Ricostruire la precisione aritmetica e le dinamiche di quegli arresti non risponde a una semplice esigenza archivistica, ma rappresenta un dovere etico fondamentale. La memoria del tragico tradimento delle autorità dell'epoca, incapaci di proteggere i propri cittadini dinanzi alla ferocia ideologica e alla collaborazione dei repubblichini locali, evidenzia la profonda vulnerabilità del tessuto sociale di fronte al collasso dei valori democratici. Questa consapevolezza storica si trasforma, oggi, in un imperativo etico per le istituzioni contemporanee: difendere attivamente chiunque possa trovarsi in una condizione di fragilità o esposizione all'interno degli spazi civici ed educativi della città.

Per rinnovare il ricordo di quelle ore buie nell'83° anniversario dell'inizio delle deportazioni, la Comunità di Sant'Egidio e la Comunità Ebraica di Firenze si riuniscono in un momento di memoria condivisa. La cerimonia si terrà lunedì 9 novembre, alle ore 18:00, nella cornice del giardino della Sinagoga in via Farini. Questo rito civile e spirituale vedrà la presenza dell'Assessora all'Educazione e alla Cultura della memoria, Benedetta Albanese, accompagnata dal Gonfalone del Comune di Firenze, a testimonianza dell'indissolubile legame tra l'amministrazione cittadina e la memoria delle sue vittime.

Significativa è altresì la partecipazione di Piero Giunti, Sindaco di Reggello, il cui intervento porterà la testimonianza di quanto avvenuto nel territorio della provincia durante i mesi dell'occupazione. L'inclusione delle voci dei comuni limitrofi rimarca come la ferita del 1943 non abbia colpito soltanto il centro urbano di Firenze, ma l'intero tessuto metropolitano e collinare della Toscana. La convergenza tra istituzioni pubbliche, enti territoriali e comunità di fede trasforma così la rievocazione storica in uno strumento attivo di coesione sociale e pedagogia civile, ricordando all'intera cittadinanza che la salvaguardia della memoria richiede una responsabilità diffusa e partecipata.

Se il giardino della Sinagoga custodisce il raccoglimento della memoria storica, gli spazi del Campus di Novoli dell'Università degli Studi di Firenze diventano invece teatro di una controversia, legata a un'iniziativa annunciata per il 12 novembre 2026 con la partecipazione della Hind Rajab Foundation. Sulla questione si è espresso con Kishore Bombaci, Presidente dell'Associazione Fiorentina Amici di Israele, manifestando preoccupazione per le possibili ricadute dell'evento sul clima dell'ateneo. Bombaci sottolinea come un'università pubblica debba rimanere prima di tutto un luogo votato al confronto scientifico, al pluralismo, alla libertà accademica e al rispetto delle differenze, evitando che le proprie strutture si trasformino in spazi nei quali possano consolidarsi forme di delegittimazione collettiva o di pressione contro individui individuati in ragione della loro nazionalità o appartenenza.

Le riserve espresse dall'associazione richiamano la necessità di tutelare un dibattito aperto e di evitare il rischio di diffusione di attività non consentite, segnalando come la Fondazione abbia già richiesto iniziative analoghe in Gran Bretagna ritenute tali da richiamare periodi bui della storia europea. Per queste ragioni, l'Associazione Fiorentina Amici di Israele ha rivolto formali richieste al Rettore e agli organi di governo dell'Università di Firenze, chiedendo di chiarire le ragioni e le modalità con cui è stata concessa ospitalità all'incontro e sollecitando una vigile applicazione della legge a tutela della sicurezza e della dignità degli studenti ebrei ed israeliani dell'ateneo.

Nel chiarire la posizione dell'associazione e la centralità della missione educativa della comunità accademica, Kishore Bombaci ha dichiarato: "L'Università di Firenze deve essere un luogo di conoscenza e dialogo, non un luogo in cui cittadini israeliani ed ebrei possano sentirsi osservati, o peggio identificati o messi sotto accusa per ciò che sono."

Le parole di Bombaci pongono l'accento sul delicato equilibrio che le istituzioni formative sono chiamate a garantire: proteggere la libertà di discussione e di ricerca evitando rigorosamente che gli spazi pubblici diventino sedi di discriminazione, minaccia o delegittimazione della persona.

L'intreccio tra il dovere della memoria storicizzata e la gestione delle polemiche odierne rivela quanto sia complessa la salvaguardia dei valori democratici in una società segnata da forti tensioni. La storia del 1943 ci ammonisce contro l'indifferenza e le complicità che disintegrano la convivenza civile, mentre le polemiche universitarie attuali sollecitano una vigilanza costante sulla tenuta delle garanzie individuali e del pluralismo negli spazi di formazione. La tenuta democratica di una comunità si misura proprio sulla capacità di fare tesoro delle proprie ferite storiche per plasmare istituzioni capaci di garantire sicurezza, rispetto e dignità a ogni individuo.