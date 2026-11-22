Il mese di novembre si conferma il fulcro simbolico e operativo della mobilitazione civile e culturale contro la violenza maschile sulle donne. In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la Toscana trasforma il proprio tessuto urbano e sociale in un cantiere aperto di consapevolezza, autodeterminazione e cittadinanza attiva. La drammatica urgenza di contrastare la matrice patriarcale delle discriminazioni si riscontra nei dati dell'Osservatorio nazionale di Non Una Di Meno, che al 8 novembre 2026 ha già rilevato 71 femminicidi sul territorio italiano, a cui si sommano 5 suicidi indotti e almeno 115 tentati femminicidi.

Cifre che si collocano nel solco di una violenza strutturale attestata dalle rilevazioni ISTAT, secondo cui il 31,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni (circa 6,4 milioni) ha subito una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della vita. Un fenomeno invisibile ma devastante travalica inoltre le mura domestiche coinvolgendo le giovani generazioni: le indagini del progetto Attraverso i suoi occhi evidenziano ben 3.592 minori vittime di violenza assistita tra il 2018 e il 2022.

L'impatto di questa emergenza sociale trova una risposta immediata nei servizi territoriali di supporto. Nel corso del 2026, il Centro antiviolenza La Nara di Prato ha registrato 526 accessi di donne che hanno intrapreso percorsi di fuoriuscita dalla sopraffazione (a fronte dei 539 accessi del 2025). Come evidenziato dalla responsabile de La Nara, Francesca Ranaldi, la stabilità di queste cifre non deve spaventare, poiché testimonia una sempre maggiore consapevolezza e la scelta attiva delle donne di mettersi in sicurezza proteggendo anche i propri figli.

Per scardinare la violenza psicologica, economica e digitale, la prevenzione socio-culturale si attesta come il principale dispositivo di riscatto collettivo. Attraverso il linguaggio del teatro, della cinematografia, dell'arte visiva e della saggistica multidisciplinare, una rete articolata di istituzioni e associazioni promuove una ricca rassegna diffusa a Firenze, Vaiano, Greve in Chianti e Prato, trasformando l'espressione artistica in un presidio di democrazia e parità.

"Per dire no alla violenza contro le donne, un no efficace, concreto e duraturo, abbiamo scelto di usare il linguaggio della cultura e della partecipazione perché crediamo che gli stereotipi, il linguaggio d’odio, il senso del possesso possano essere contrastati con la funzione preventiva ed educativa dell’arte, del cinema, del teatro che per noi rappresentano necessari strumenti di denuncia e potenza comunicativa." dichiarano Monica Toniazzi e Ilary Scarpelli, Assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali del Comune di Greve in Chianti.

Il capoluogo toscano diviene il centro di un'ampia riflessione analitica e culturale volta a smontare le narrazioni tossiche, la misoginia cibernetica e le dinamiche di negazione del fenomeno all'interno delle relazioni affettive.

"A dark place": misoginia e violenza digitale contro le giornaliste (21 novembre)

Sabato 21 novembre 2026, alle ore 11:30, lo storico cinema Giunti Odeon di Firenze (Piazza degli Strozzi) ospita la proiezione a ingresso gratuito del documentario A Dark Place, nell'ambito della nona edizione del festival L'Eredità delle Donne. L'iniziativa è curata da GiULiA Giornaliste nel quadro del progetto europeo Alliance to Counteract Threats of Hate in Italy, cofinanziato dall'Unione Europea e coordinato da COSPE ETS in partnership con Fondazione Pangea ETS, Lunaria APS, Associazione Carta di Roma, Amnesty International Sezione Italiana, Vox – Osservatorio Italiano sui Diritti e Gay Center / Gay Help Line.

Realizzato nel 2018 dall'Ufficio del Rappresentante OSCE per la libertà dei media insieme all'International Press Institute e diretto da Javier Luque Martínez, il film analizza le forme di molestia online, minacce e discorsi d'odio rivolti alle professioniste dell'informazione, evidenziando le ricadute dirette sulla libertà di stampa e la tenuta democratica del dibattito pubblico. I dati del rapporto Tipping Point, pubblicato da UN Women nell'aprile 2026, confermano l'escalation della violenza digitale:

Il 45% delle giornaliste e operatrici dei media intervistate dichiara di autocensurarsi sui canali social a causa degli attacchi d'odio (rispetto al 30% registrato nel 2020).

Quasi il 22% ammette di praticare l'autocensura anche nell'ambiente di lavoro ordinario.

una giornalista su quattro riferisce di aver subito una diagnosi o di essere in trattamento clinico per ansia o depressione direttamente correlate alle persecuzioni online.

Al termine della proiezione si terrà una tavola rotonda con Mimma Caligaris (Giunta esecutiva FNSI, IFJ Gender Council e GenDeg EFJ), Paloma Madrigal (Associate Project Officer dell'Ufficio del Rappresentante OSCE per la libertà dei media e coordinatrice del progetto SOFJO - Safety of Female Journalists Online) e Paola Rizzi (vicepresidente di GiULiA Giornaliste), con la moderazione della giornalista e autrice Silvia Boccardi.

Rassegna "Non ballo da sola": Il talk "Prometto che cambierò" (23 novembre)

Giunta alla sua ottava edizione, la rassegna itinerante "Non ballo da sola" — promossa da CUBO, archivio e museo d'impresa del Gruppo Unipol, in collaborazione con Edizioni Il Mulino, Fondazione Libellula e la Commissione Pari Opportunità del comparto assicurativo Unipol — fa tappa a Firenze lunedì 23 novembre 2026 alle ore 18:00, presso la Sede Unipol di Piazza della Libertà 5. La manifestazione, che nel 2026 estende le proprie attività educative anche alle scuole secondarie di primo grado, propone il talk intitolato "Prometto che cambierò", focalizzato sul superamento dei meccanismi di negazione, minimizzazione e assoluzione sociale della violenza di coppia.

Al dibattito prenderanno parte figure di spicco del panorama accademico e saggistico:

Micaela Frulli (Docente di Diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Firenze);

(Docente di Diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Firenze); Rossella Ghigi (Docente di Sociologia della famiglia e delle differenze di genere all'Università di Bologna e autrice del saggio Niente scuse. La violenza di genere riguarda anche te);

(Docente di Sociologia della famiglia e delle differenze di genere all'Università di Bologna e autrice del saggio Niente scuse. La violenza di genere riguarda anche te); Alessandra Minello (Docente di Demografia Internazionale e Statistica Sociale all'Università di Padova);

(Docente di Demografia Internazionale e Statistica Sociale all'Università di Padova); Costanza Margiotta Broglio (Docente di Etica, diritto e conflitti globali e Teorie critiche del diritto all'Università La Sapienza di Roma), nel ruolo di moderatrice.

Presentazione libro "Economia & Anima – Fiorire oltre la paura" (22 Novembre)

Domenica 22 novembre 2026, alle ore 17:00, gli spazi dell'Associazione Panicale 9 – di Ottavio Troiano (Via Panicale 9, Firenze) ospiteranno la presentazione del volume Economia & Anima – Fiorire oltre la paura di Patrizia Bonaca. L'evento, ideato dall'Associazione Culturale Anima Firenze 2030 guidata da Giovanni Fittante (Presidente di Villa Vittoria Cultura e Anima Firenze 2030), s'inserisce nel cartellone de L'Eredità delle Donne dedicato alla macro-tematica "Paura non avremo". La presentazione combinerà il confronto saggistico e sociologico con l'autrice ad una performance teatrale dell'attrice Chiara Pavoni, per esplorare la conversione della paura in consapevolezza, autonomia economica e coraggio civile.

L'amministrazione comunale di Greve in Chianti, attraverso il lavoro condiviso degli assessorati alla Cultura e alle Politiche Sociali e in sinergia con la Casa del Popolo, propone una rassegna capillare intitolata "Per una cultura del rispetto". Il programma coinvolge il capoluogo e le frazioni con l'intento di promuovere la presenza nello spazio pubblico paritetico e destrutturare alla radice i paradigmi del possesso.

Come sottolineato dal Sindaco Paolo Sottani: "Una strada alternativa alla violenza è possibile e ogni donna che subisce la cultura del possesso e della sopraffazione maschile, ha il diritto di percorrerla, uscire dal tunnel del dolore e tornare a vivere con dignità. Da cittadina libera, consapevole, autonoma. Colgo l’occasione per ricordare il numero pubblico gratuito 1522 per invitare tutte le donne che si trovano in situazioni complesse a chiedere aiuto, a rompere il silenzio e a denunciare."

Data e Ora Luogo Titolo Evento e Tipologia 11 Nov - 21:00 Biblioteca Comunale, Greve in Chianti Teatro: Spettacolo "Mujeres" di Eduardo Galeano, con Angela Antonini (Compagnia Il Teatro delle Donne) – Ingresso libero. 12 Nov - 21:00 Casa del Popolo, Panzano in Chianti Laboratorio artistico: Creazione dell'installazione collettiva con Circolo Arci, Il Grondino, Pro Loco, La Racchetta Tiravento e Amici di Panzano – Gratuito. 14 Nov - 18:30 Casa del Popolo, Greve in Chianti Teatro & Giovani: "Il labirinto delle emozioni" (regia Filippo Renda, Compagnia Teatro delle Donne). Progetto di educazione sentimentale per giovani e famiglie + Giro pizza gratuito per i giovani. 15 Nov - 21:00 Centro Civico, Strada in Chianti Cinema: Proiezione del film "North Country - Storia di Josey" di Niki Caro, in collaborazione con la Biblioteca di Strada in Chianti. 22 Nov - 10:00 Piazza Bucciarelli, Panzano in Chianti Arte visiva: Inaugurazione della mostra e spazio d'arte "Dicotomie. Tra assenza e resilienza" dell'artista Patricia Glauser. 22 Nov - 12:00 / 15:00 Panzano e Mugnana Simbolo urbano: Restyling e posa della Panchina Rossa a Panzano (ore 12:00) e nuova installazione a Mugnana (ore 15:00, area adiacente alla chiesa). 22 Nov - 16:30 Piazza Matteotti, Greve in Chianti Azione comunitaria: Rinnovo e restauro partecipato della Panchina Rossa cittadina preesistente a cura della popolazione. 25 Nov - 21:00 Casa del Popolo, Greve in Chianti Cinema: Proiezione del film "Il corpo della Sposa - Flesh out" di Michela Occhipinti – Ingresso gratuito. 29 Nov - 11:30 Museo degli Innocenti, Firenze Visita guidata: Mostra "Artemisia Gentileschi a Firenze" – Gratuita su prenotazione ad esaurimento posti (tel. 334 67 36 157) .

Dal 15 al 27 novembre, il Comune di Vaiano propone la rassegna "Senza chiedere permesso – Voci, canti per la libertà delle donne", concepita dal Tavolo di lavoro per le Pari Opportunità guidato dall'assessora Chiara Martini e dalla consigliera comunale Giulia Bonini, in stretta collaborazione con il Centro antiviolenza La Nara, l'Arci, l'Auser e il supporto creativo manuale della Sartoria Vaiano Auser.

L'identità visiva della rassegna è affidata a un'installazione itinerante: una sedia rossa avvolta da una sciarpa artigianale e illuminata da un faro a fascio stretto. In discontinuità con la ritualità tradizionale, ogni appuntamento si apre con il "minuto di suono": al posto del silenzio catartico, la comunità produce una nota corale, un'invocazione verbale ritmata o un lungo applauso coordinato. Questo gesto politico vuole abbattere il muro dell'isolamento, rivendicare la presenza occupando lo spazio pubblico e affermare l'autodeterminazione di chi non ha più voce.

Lunedì 23 novembre 2026, alle ore 17:30, la Sala polivalente L. Baldini (via Aldo Moro 6, Vaiano) ospita l'incontro-testimonianza "Voci di donne contro la violenza". Il dibattito, introdotto dall'assessora Chiara Martini e dalla responsabile de La Nara Francesca Ranaldi, vedrà la partecipazione straordinaria di Elena Amato, sorella di Elisa Amato (giovane vittima di femminicidio uccisa dall'ex compagno nel maggio 2018 a Prato). La sua presenza offre una testimonianza diretta sulla drammatica eredità dei delitti di genere e sul valore dell'impegno civico permanente. L'incontro prevede gli interventi musicali di Federica Rapezzi e Marzia Marconi, seguiti da un momento conviviale di merenda comunitaria.

Il cartellone artistico nei circoli territoriali comprende quattro ulteriori tappe multidisciplinari:

Domenica 15 novembre (ore 21:00, Circolo Arci La Spola d'Oro, La Briglia): Spettacolo-concerto "Libera" di e con Cecilia Lavatore e Marta La Noce, sulle biografie civili della partigiana Luciana Romoli, della nuotatrice Yusra Mardini e di Franca Rame. Giovedì 19 novembre (ore 21:00, Circolo di Sofignano): Incontro di cinema e musica "Un'altra dimensione d'amore: una madre imperfetta", a cura di Letizia Magnolfi e Margherita Cavaciocchi, fondato sulle sequenze del film La prima cosa bella di Paolo Virzì. Domenica 22 novembre (ore 17:30, Circolo di Schignano): Concerto del Coro Femina diretto da Lisa Kant, intitolato "Io armi non ne ho", un itinerario corale dal rock al cantautorialità d'autore contro la solitudine femminile. Venerdì 27 novembre (ore 21:00, Circolo Arci G. Rossi, Vaiano): Spettacolo comico "Di Franca in Franca – La comicità è donna", con Isadora Dellavalle, Alessandra Cavalli e Carmine D'Aria, incentrato sulla carica eversiva di Franca Rame e Franca Valeri.

Tutti gli spettacoli nei circoli sono preceduti da un'apericena socioculturale (su prenotazione). L'incasso complessivo dei biglietti e delle cene sarà interamente devoluto al Centro antiviolenza La Nara per sostenere le strutture d'accoglienza, lo sportello d'ascolto e la consulenza legale destinata alle donne in uscita dalla violenza.

La rete delle iniziative locali s'inserisce organicamente nella quinta edizione de La Toscana delle Donne, la rassegna regionale ideata da Cristina Manetti, assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità della Regione Toscana, attiva fino al 28 novembre su tutto il territorio regionale.

Dopo la serata inaugurale svoltasi al Teatro Verdi di Firenze, la manifestazione ha fatto tappa a Prato presso le Manifatture Digitali Cinema con un doppio appuntamento del vodcast "Mamma Mia" condotto da Chiara Francini. L'incontro ha visto protagonisti Shamzy e Marco Masini in un confronto pubblico e intimo sul legame con la figura materna, decostruendo gli stereotipi di genere e offrendo una prospettiva maschile sulla cura e sui ruoli familiari. Il tema prescelto per l'edizione 2026, "Straniere", si propone come provocazione filosofica e sociale: un invito a superare etichette ed estraneità coatte, sostenendo le donne che si sentono distanti dalle aspettative patriarcali o dai condizionamenti sociali e riaffermando la libertà individuale come valore inalienabile.

Per ottenere assistenza immediata, accedere ai servizi antiviolenza o partecipare agli eventi in programma, sono disponibili i seguenti contatti e canali di prenotazione: