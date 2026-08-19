La rivoluzione di Grosso e il puzzle di Paratici

Firenze respira un’aria sospesa tra il sollievo per lo scampato pericolo e l’ebbrezza di un futuro. Alle spalle ci lasciamo una stagione complessa, dove lo spettro della retrocessione ha aleggiato sul Franchi per mesi; davanti, però, brilla il traguardo del Centenario (1926-2026). Non è solo una ricorrenza cronologica, ma una metamorfosi strutturale: dal gioiello tecnologico del Viola Park a una strategia societaria che vuole riportare l'ACF Fiorentina nel salotto buono del calcio europeo. La trasformazione è profonda, tattica e d’ambizione, segnando l’inizio di un’era in cui il club non vuole più soltanto partecipare.

Il cerchio rosso sul calendario è fissato per sabato 29 agosto 2026. La prima sfida di campionato contro il Frosinone inizia alle ore 18:30. Il club ha orchestrato l'evento con precisione: il fischio finale del match darà infatti il via immediato ai festeggiamenti ufficiali per i cento anni di storia viola. È un richiamo alle armi per il popolo fiorentino, un modo per cementare quel legame viscerale che solo una piazza come Firenze sa offrire.

Dalle parole di João Mário, presentato nella cornice d'avanguardia del Wind3 Media Center al Viola Park, emerge chiaramente il nuovo manifesto tattico di Fabio Grosso. Il tecnico sta plasmando una Fiorentina coraggiosa, fondata su un calcio offensivo che richiede interpreti moderni e duttili. João Mário incarna perfettamente questo profilo: un difensore capace di leggere il gioco in avanti, pronto a spaziare sulla fascia sinistra o a proporsi in ruoli più avanzati.

L’analisi tattica suggerisce che Grosso voglia superare la rigidità difensiva per abbracciare un dinamismo europeo, sfruttando le "diverse soluzioni offensive" del campionato italiano rispetto a quello portoghese, come sottolineato dallo stesso giocatore. Ma c'è di più: per João Mário, Firenze è il trampolino per la Nazionale portoghese, un obiettivo dichiarato che garantisce alla Viola un atleta affamato e motivato: "Il mio stile di gioco è offensivo per cui penso di poter aiutare la squadra servendo assist o segnando. Moise ha segnato un gol fantastico. Spero di poter fare tanti assist per lui."

Mentre i grandi nomi infiammano le cronache, la Fiorentina dimostra lungimiranza blindando i propri gioielli. La firma del primo contratto da professionista per Salvatore Cianciulli, centrocampista classe 2008, è un segnale chiaro. L'accordo ha una durata di due anni (fino al 30 giugno 2028) e rappresenta il primo mattone della Fiorentina del futuro. In un mercato globale spesso frenetico, investire sulla continuità dei talenti cresciuti nel vivaio è l'unica via per garantire un'identità forte e sostenibile al progetto gigliato.

L'estate di Fabio Paratici è stata una lezione di equilibrismo finanziario e ambizione tecnica. Gli innesti di Pellegrino, Atta, Oulai, Mastantuono e Dragusin hanno alzato notevolmente l'asticella della qualità media, ma ora il puzzle richiede l'ultimo incastro: una cessione eccellente per garantire la tenuta dei conti. Il bivio del DS è strategico e graffiante:

Nicolò Fagioli Pro : Protagonista di una stagione solida, valore tecnico indubbio e mercato ancora vivo. Contro : La sua interpretazione del ruolo potrebbe scontrarsi con le nuove geometrie di Grosso, che cerca un dinamismo diverso nel suo centrocampo a tre.

Albert Gudmundsson Pro : La sua partenza sfoltirebbe un attacco sovraffollato dopo gli ultimi colpi, liberando risorse pesanti. Contro : Reduce da un'annata deludente, venderlo ora significherebbe accettare una minusvalenza tecnica e affettiva per un giocatore che non ha mai pienamente convinto.



Per vivere da protagonisti l'alba del Centenario, ecco i dettagli operativi per le prossime sfide al Franchi:

Fiorentina vs Frosinone (29/08/2026, ore 18:30)

Fase 1 - InViola Premium Card: Dal 18/08 ore 12:00 al 20/08 ore 11:59.

Fase 2 - Vendita Generale: Dal 20/08 ore 12:00 al 29/08 ore 08:59 (senza obbligo di tessera).

Fase 3 - Match Day: Dal 29/08/2026 ore 09:00 (con tariffe specifiche).

Fiorentina vs Torino (05/09/2026, ore 15:00)

Biglietti in vendita da mercoledì 19 agosto 2026.

Coppa Italia Frecciarossa

Sedicesimi di finale: Derby infuocato contro il Pisa, martedì 15/09/2026 alle ore 21:00.

La Fiorentina si presenta al nastro di partenza della stagione 2026/27 con l'abito delle grandi occasioni. È un club sospeso tra l'abbraccio nostalgico della sua storia centenaria e la spinta propulsiva del Viola Park, tra la solidità dei nuovi acquisti e la scommessa su giovani come Cianciulli. Il progetto di Grosso è intrigante: un calcio propositivo che non ha paura di osare. Resta però il verdetto del campo, l'unico giudice supremo di questa rivoluzione: basterà il nuovo spirito offensivo e l'energia mistica del Centenario a riportare la Viola ai vertici che la sua storia richiede?