Viola,14.556 volte grazie: abbonamenti esauriti per il Centenario

La Fiorentina ha chiuso la campagna abbonamenti 2026/2027 con un sold out: 14.556 tessere sottoscritte. Tutti i posti disponibili in abbonamento sono andati.Il club lo ha annunciato con un post secco: "SOLD OUT - Campagna Abbonamenti 2026/27" e un "Grazie a tutti i 14.556 abbonati" sopra la foto di un Franchi pieno. In fondo la frase che vale più di tutte: "Ci vediamo al Franchi per vivere insieme la stagione del Centenario!!".

La campagna acquisti griffata da Paratici con l'assenso economico del club ha riacceso vecchi entusiasmi.

Lunedì sera la prima partita di campionato a Roma contro i giallorossi di Gasperini, subito un probante banco di prova per le ambizioni della truppa di Fabio Grosso.