Auto bruciata: nessuno la rimuove

Foto: Alessandro Rella - PhotoPress

È lì dal 30 maggio, in via Bellini.

Una vettura bruciata, rimasta ferma sulla strada dopo aver preso fuoco, che a distanza di quasi tre mesi continua a occupare lo stesso posto.

Una presenza ormai diventata parte del paesaggio urbano, ma tutt’altro che normale.

L’auto, infatti, non è stata rimossa e, cosa ancora più sorprendente, non risulta nemmeno transennata o adeguatamente messa in sicurezza.

Il problema non è soltanto il degrado che inevitabilmente una carcassa di questo tipo porta con sé.

C’è anche una questione di sicurezza: una vettura danneggiata da un incendio può presentare parti taglienti o altri elementi potenzialmente pericolosi, soprattutto per i più piccoli.

A rendere la situazione ancora più difficile da comprendere è il fatto che, nel frattempo, la strada è stata interessata da più interventi di lavaggio strada, mentre l’auto è rimasta esattamente dov’era.

Nel frattempo, cittadini e Comitato dei cittadini hanno effettuato diverse segnalazioni alle forze dell’ordine locali, proprio per richiamare l’attenzione sulla situazione.

Non si tratta di puntare il dito contro qualcuno, ma di chiedersi semplicemente quanto ancora dovrà rimanere lì prima che venga rimossa e l’area restituita alla sicurezza e al decoro.