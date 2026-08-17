Pisa-Empoli: 90 minuti per la Coppa Italia Frecciarossa

Le parole di mister Guido Pagliuca alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra Pisa e Empoli

Domani, alle ore 18:00, la Cetilar Arena — per i puristi, l'Arena Garibaldi "Romeo Anconetani" — riapre i battenti per un debutto ufficiale che profuma di rivalità ancestrale: Pisa contro Empoli. È il primo round della Coppa Italia Frecciarossa, una gara secca dove il margine d'errore è ridotto allo zero: chi vincerà non solo si aggiudicherà il derby, ma troverà sulla sua strada la Fiorentina.

Il Pisa Sporting Club accoglie i propri tifosi con un simbolo dell'identità cittadina restituito al suo antico splendore. Sono stati infatti completati i lavori di manutenzione straordinaria al portale di via Luigi Bianchi, l’accesso storico alla gradinata e alla Curva Sud. L'intervento, un'operazione di restauro conservativo del valore di 120 mila euro, è stato condotto dal Comune di Pisa sotto l'attenta tutela della Soprintendenza. Oltre al ripristino delle facciate e della copertura, è stato recuperato il cancello originale in acciaio, mantenendo materiali coerenti con il manufatto originario.

Questo investimento non è solo urbanistica, ma una dichiarazione d'amore verso le radici del club: preservare l'architettura monumentale dello stadio significa proteggere la memoria di generazioni di spettatori che hanno varcato quella soglia per decenni.

«Abbiamo concluso i lavori in tempo per l'inizio della nuova stagione ufficiale – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – intervenendo su quello che rappresenta il primo storico ingresso dell'Arena Garibaldi e un simbolo dello stadio per generazioni di pisani. Proseguiamo così il lavoro di manutenzione e riqualificazione, facendoci trovare pronti ogni volta che si rende necessario preservare e migliorare il patrimonio pubblico».

La Coppa Italia, giunta alla sua 79ª edizione, è da sempre un laboratorio di storie incredibili. Se oggi guardiamo alle "grandi", non dimentichiamo il Vado, primo vincitore nel 1922 e tornato proprio l'estate scorsa in Serie C, o l'edizione "fantasma" del 1926/27, mai portata a termine. Sebbene la competizione sia quasi sempre appannaggio della Serie A, le eccezioni non mancano: dal Napoli che alzò il trofeo militando in Serie B nel 1961/62, fino al Pisa stesso, che nella stagione 1988/89 scrisse una pagina d'oro raggiungendo una storica semifinale.

Oggi, scalzare le dominatrici dell'albo d'oro sembra un'impresa titanica, ma è proprio questo il fascino del torneo:

Juventus: 15 titoli (regina assoluta del torneo).

15 titoli (regina assoluta del torneo). Inter: 10 titoli (detentrice del trofeo, sollevato l'ultima volta lo scorso 13 maggio all'Olimpico).

10 titoli (detentrice del trofeo, sollevato l'ultima volta lo scorso 13 maggio all'Olimpico). Roma: 9 titoli.

Dal 2024/25, il regolamento ha subito una scossa decisa per i turni eliminatori: niente più tempi supplementari in caso di parità al 90'. Si va dritti ai calci di rigore. Questa norma resterà in vigore fino ai quarti di finale inclusi, mentre l'overtime tornerà a essere protagonista solo nelle semifinali e nella finalissima.

Per il Pisa e l'Empoli, questo significa che la gestione dei nervi sarà tutto. La pressione si sposta interamente sulle spalle dei rigoristi e dei portieri, trasformando la partita in una sfida di resistenza psicologica. Le squadre "favorite" non possono più sperare nella superiorità fisica del prolungamento, mentre le sfidanti sanno che il traguardo dei tiri dal dischetto è a soli novantuno minuti di distanza.

Sebbene la storia parli di ben 30 precedenti ufficiali all'Arena Garibaldi, questo match rappresenta un "unicum": è il primo scontro assoluto tra Pisa ed Empoli nella Coppa Italia nazionale (i precedenti passati riguardavano la Coppa di C). Se il bilancio complessivo tra le mura amiche sorride ai nerazzurri con 15 vittorie a fronte delle 5 empolesi, un dato statistico infesta i pensieri degli ospiti.

L'Empoli, infatti, subisce gol in trasferta in Coppa Italia ininterrottamente dal settembre 2008 (vittoria 2-0 a Siena). Da allora, sono passate 17 partite lontano dal "Castellani" senza riuscire a mantenere la porta inviolata. Una fragilità difensiva cronica che, in una gara secca, potrebbe pesare come un macigno sul piano mentale.In panchina si incrociano traiettorie opposte. Paolo Bianco, tecnico del Pisa, deve scacciare una maledizione personale: in Coppa Italia ha collezionato 4 sconfitte in altrettante partite. Di contro, Guido Pagliuca lancia un Empoli coraggioso e "verde", con 6-7 ragazzi del vivaio pronti a scendere in campo, guidati dall'esperienza di leader come Magnino e Romagnoli.

Nonostante le diverse filosofie, i due tecnici si conoscono bene: l'unico precedente tra loro è terminato con un equilibrato 1-1 nella scorsa stagione di Serie B (Empoli-Monza). A dirigere questa delicata sfida sarà Andrea Zanotti di Rimini, arbitro alla sua prima assoluta sia con il Pisa che con l'Empoli, un dettaglio tecnico che aggiunge un ulteriore elemento di incognita al match.

«I ragazzi dovranno far vedere questo riconoscimento attraverso entusiasmo e carattere – ha dichiarato Mister Pagliuca – con un senso di appartenenza che viene dalle radici e che deve essere contagioso per tutta la squadra».