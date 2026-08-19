Palio di Siena: un sistema di welfare urbano

L'attesa a Siena ha un sapore fatto di polvere e una tensione. Ma domenica scorsa, questa attesa è stata scandita dal ticchettio sordo della pioggia che ha imposto un silenzio innaturale. Dopo i rinvii della carriera di agosto, dedicata alla Madonna dell’Assunta, l'anima della città è rimasta sospesa, incastrata in un limbo emotivo dove il sacro si mescola al profano. Il Palio, però, non è solo quei pochi minuti di galoppo furioso sulla terra bruciata; è un groviglio inestricabile di devozione, identità e feroci polemiche.

Per decifrare il codice genetico del Palio bisogna guardare oltre la polvere della Piazza. Le Contrade non sono "squadre" nel senso moderno, ma organismi viventi, evolutisi dalle antiche compagnie militari del Medioevo in società di mutuo soccorso. Oggi rappresentano un modello di assistenza sociale unico, dove il conflitto ritualizzato serve paradossalmente da collante. Come sottolineato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: "Il Palio di Siena rappresenta un evento autentico di accesa passione, una scarica emotiva che ci fa capire il forte senso di appartenenza alle Contrade e alla città, un modello davvero unico di socialità tramandata di generazione in generazione. Merito dell’impegno quotidiano delle Contrade, esempio virtuoso di trasmissione della cultura senese e del senso di civiltà."

L'assessora Cristina Manetti rincara la dose, definendo le Contrade l’essenza di 17 "popoli" che, pur competendo con una violenza ritualizzata durante le carriere, restano uniti da una solidarietà quotidiana che non conosce solitudine. È qui il paradosso: la ferocia agonistica della piazza è il prezzo da pagare per una rete sociale che protegge giovani e anziani tutto l'anno. Un ossimoro sociale dove la competizione brutale genera armonia civile.

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Il legame tra il Palio e il sacro non è un'aggiunta ornamentale, ma una radice profonda. Già nel regolamento del 1200 era prescritto l'obbligo per i cittadini di portare il cero in cattedrale per la festa di Santa Maria d’Agosto, partecipando alla cerimonia "cum hominibus sue contrate". Questa religiosità sfocia però in un'ironia iconografica quasi disturbante: non sono solo i fantini a essere benedetti, ma i cavalli stessi sono patrocinati da innumerevoli santi.

Un cortocircuito simbolico è visibile in un'opera conservata al Brooklyn Museum. Si tratta di un dipinto del XVII secolo, un olio su foglio in rame, che raffigura Santa Caterina da Siena intenta a mostrare le stimmate. Curiosamente, in passato l'opera era stata erroneamente identificata come Santa Chiara, a testimoniare quanto l'iconografia popolare possa essere fluida e talvolta confusa. Il dipinto è incastonato in una sfarzosa cornice d'argento goffrato che valeva più dell'opera stessa: un segno di devozione estrema, quasi feticistica. Il contrasto è stridente: lo sfarzo dell'argento e dell'oro per celebrare una Santa che dovrebbe patrocinare una manifestazione fatta di terra, sudore e pericoli estremi per gli animali.

Esiste un contrasto insanabile tra l'oro della devozione e il fango — o il sangue — della pista. Se per i contradaioli il Palio è vita, il bilancio per i protagonisti a quattro zampe è tragico. Dal 1970 a oggi, circa 50 cavalli hanno perso la vita in incidenti durante la corsa o nelle prove collegate. Numeri che associazioni come LAV, OIPA e IHP utilizzano per denunciare quella che considerano una parentela troppo stretta con i circhi equestri.

Dal punto di vista normativo, il Palio abita una "terra di nessuno" protetta dalla cosiddetta "deroga culturo-storica". Il Codice Penale italiano all'articolo 544-ter punisce il maltrattamento e le fatiche insopportabili, mentre il 544-quater vieta manifestazioni che comportino "strazio o sevizie".

Eppure, la tradizione senese gode di un "salva-condotto". Questa deroga permette alla manifestazione di esistere nonostante le leggi generali sul benessere animale, sollevando un conflitto permanente tra la tutela etologica e la conservazione dell'identità storica. È una scappatoia legale che riconosce al valore culturale la forza di sospendere l'etica penale ordinaria, lasciando la protezione degli animali subordinata alla tutela di un reperto storico vivente.

Il Palio di Siena resta un patrimonio culturale di inestimabile valore, una delle poche manifestazioni capaci di generare ancora un senso di comunità autentico in un'epoca di atomizzazione sociale. Tuttavia, è un'eredità che oggi appare in bilico, sospesa tra il valore del welfare di contrada e una fragilità etica che la coscienza moderna fatica a digerire.