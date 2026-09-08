La rivoluzione degli asili nido a Firenze

Per un genitore moderno, l'inizio dell'anno educativo non è una semplice ricorrenza burocratica, ma un esercizio di equilibrismo. La sfida di conciliare le ambizioni professionali con la cura della famiglia è una tensione vissuta troppo spesso come un compromesso a perdere, specialmente per le donne. In questo contesto, Firenze non si limita a gestire l'esistente, ma si propone come un laboratorio di welfare rigenerativo. I dati comunali presentai oggi in Consiglio comunale descrivono un’evoluzione che va ben oltre la disponibilità di nuovi posti: siamo di fronte a una trasformazione dell’infrastruttura sociale cittadina, dove il nido cessa di essere un "servizio a domanda" per diventare il motore di una nuova economia della cura.

La rigidità degli orari è storicamente il primo ostacolo alla parità di genere nel lavoro. Firenze ha risposto con un potenziamento strutturale del tempo prolungato: oggi, quasi 800 posti garantiscono la permanenza fino alle 17:30, un incremento del 16% in un solo anno.

Non è solo una questione di minuti in più, ma di una visione dove il servizio pubblico si modella sulla vita reale e non viceversa. A questo si aggiunge l'integrazione di strumenti agili come i buoni servizio, con 110 domande presentate, che permettono alle famiglie di navigare con maggiore sicurezza tra le pieghe di carriere sempre meno lineari. La flessibilità, in questo senso, diventa uno strumento attivo di cittadinanza attiva e sostegno all'occupazione.

L'innovazione fiorentina supera il concetto di asilo come "parcheggio" attraverso la creazione dei Poli per l'infanzia 0-6, come l’Arancio Capuana e il Verde Fortini. Qui, nido e scuola dell'infanzia non sono più compartimenti stagni, ma un unico ecosistema pedagogico che garantisce una crescita fluida e senza strappi.

Questa visione è sostenuta da un piano di investimenti massiccio di 19,36 milioni di euro per l'edilizia educativa. La composizione di questa cifra rivela una strategia precisa: 12,74 milioni provengono dal PNRR, ma l'Amministrazione ha scelto di coprire con risorse proprie ben 6,62 milioni (il 34,2% del totale). Interventi che non hanno riguardato solo i nuovi nidi Cipì, Pezzettino e Sbarbacipolla, ma anche la riqualificazione di strutture storiche come lo Scoiattolo, il Lorenzo il Magnifico e il Pollicino. È un sistema integrato che conta 62 servizi pubblici e una sinergia vitale con 75 strutture private autorizzate, delineando un'alleanza pubblico-privata necessaria per rispondere a una domanda sempre più complessa.

Mentre l'edilizia è un investimento una tantum, la qualità educativa è un impegno quotidiano e ricorrente. Per l'anno 2026-2027, la gestione del sistema costa 31,3 milioni di euro. Il dato politico rilevante è che oltre il 90% di questa spesa (28,9 milioni) grava direttamente sul bilancio comunale, a fronte di un contributo statale minimo di 2,4 milioni.

Il vero cuore del bilancio è il capitale umano: 17 milioni di euro sono dedicati esclusivamente al personale. Come sottolineato dall'assessora all’Educazione Benedetta Albanese, la progettualità pedagogica precede il mattone: “Quattro mura non fanno un servizio: per costruire un sistema educativo di qualità servono spazi adeguati, ma soprattutto persone, progettualità, servizi e risorse per farli funzionare. Una buona educazione non si inaugura, si costruisce e si sostiene ogni giorno.”

Nonostante l'eccellenza fiorentina, il quadro nazionale presenta un'ombra inquietante. Luca Milani e Beatrice Barbieri hanno espresso forte preoccupazione per la possibile revisione del Piano d’azione 0-6, che vedrebbe la quota di perequazione del Fondo nazionale ridursi drasticamente dal 20% al 10%.

Questo non è un semplice tecnicismo contabile, ma una potenziale "trappola della povertà" educativa. Ridurre la perequazione significa togliere ossigeno proprio ai territori più fragili e con minore copertura di servizi, accentuando i divari geografici e sociali invece di ricucirli. Lo Stato non può limitarsi a finanziare la costruzione di muri con il PNRR per poi sottrarsi alla sfida della gestione; deve, al contrario, garantire risorse strutturali per impedire che l'infanzia diventi un lusso legato al CAP di residenza.

Il modello Firenze esce dai perimetri degli edifici per abbracciare lo spazio urbano. Il programma Pollicino Verde (57 eventi e 1.200 bambini coinvolti) trasforma parchi e biblioteche in aule a cielo aperto. Non si tratta di semplici attività ricreative, ma di una strategia per contrastare la povertà educativa abitando la città. Quando l'educazione occupa i giardini e le piazze con laboratori d'arte e giardinaggio, lo spazio pubblico viene riscoperto come bene comune. È l'idea di una "città educante" dove ogni angolo diventa un'opportunità di crescita e di relazione per le nuove generazioni.

La rotta di Firenze è tracciata: l'obiettivo è raggiungere 600 nuovi posti entro il 2029, consolidando una rete che ha già visto 1.452 famiglie accedere alla misura "Nidi Gratis". Tuttavia, la lezione che emerge è che la rivoluzione dei nidi non si misura solo in metri quadri o in nuove assunzioni, ma nella capacità di generare fiducia e stabilità per il futuro. L'educazione non è un evento da tagliare con un nastro tricolore, ma un processo che richiede manutenzione costante e coraggio politico.