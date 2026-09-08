Ciclismo, il Giro della Toscana mercoledì 9 settembre in diretta tv

Torna uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di ciclismo. Mercoledì 9 settembre 2026 si corre il Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini, gara per professionisti di livello internazionale organizzata dalla UC Pecciolese.
Un'edizione di altissimo livello: al via 24 squadre, di cui 9 UCI World Tour e 13 UCI Professional, pronte a darsi battaglia sulle strade toscane.
Come già negli anni passati, il percorso vede Calci e il Monte Pisano di nuovo protagonisti, con due ascese al Monte Serra dal versante calcesano e discese dal versante di Buti, prima dell'arrivo finale a Pontedera.
Una vetrina importante per il territorio, con tanti appassionati attesi lungo le strade del Serra per vedere da vicino i campioni. L'evento sarà trasmesso in diretta TV su RaiSport e sui circuiti internazionali.