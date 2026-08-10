Rinnovo contrattuale per il CCNL Funzioni locali

Il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2025-2027 si presenta come un caso di scuola di "miopia istituzionale". Da un lato, il riconoscimento economico per i dipendenti comunali è un atto dovuto, oltre che necessario per recuperare il potere d'acquisto eroso dall'inflazione; dall'altro, la copertura finanziaria di tale diritto è stata scaricata quasi interamente sulle spalle dei sindaci.

Il quadro è paradossale: lo Stato firma l'impegno, ma lascia il "cerino in mano" ai primi cittadini. Per i sindaci non c'è scelta, poiché l'applicazione del contratto è obbligatoria, ma mancano le risorse per onorarlo. Ci troviamo di fronte a un bivio drammatico per il futuro dei servizi cittadini: possiamo davvero parlare di "giusto riconoscimento" se l'effetto collaterale è l'impossibilità di garantire asili, manutenzioni e sicurezza?

Secondo le analisi di Filippo Vagnoli (Anci Toscana), l'impatto economico complessivo della preintesa ammonta a 740 milioni di euro a livello nazionale. Solo in Toscana, il conto supera i 55 milioni. Non si tratta solo di una spesa "rilevante", ma di un colpo durissimo alla liquidità immediata degli enti.

Poiché il contratto 2025-2027 arriva dopo un picco inflattivo già consolidato, la quota destinata agli arretrati rappresenterà un esborso massiccio e immediato nel 2025. Per molti Comuni, questa non è solo una sfida di bilancio, ma una vera crisi di cassa che rischia di paralizzare l'attività amministrativa ordinaria sin dai primi mesi dell'anno.

Il divario tra le promesse e la realtà è imbarazzante. A fronte di un costo di 740 milioni, la legge di bilancio ha stanziato appena 50 milioni per il 2025 e 100 milioni per il 2026. La matematica non è un'opinione: lo Stato sta coprendo meno del 7% del costo totale per il primo anno.

Questa fragilità finanziaria è aggravata dai cronici ritardi dello Stato nell'erogazione della prima tranche del Fondo di Solidarietà Comunale, arrivata con tempistiche che mettono a dura prova la tenuta dei conti. In questo scenario, Marco Bussone (Uncem) solleva un dubbio sulla reale esigibilità del contratto: "I dipendenti sono giustamente soddisfatti per gli aumenti, ma ben consapevoli che dalle casse dei piccoli e medi Comuni potrebbero non avere quello che è loro garantito dal contratto."

Stiamo assistendo a una schizofrenia programmatoria. Grazie al PNRR, i Comuni stanno realizzando infrastrutture (spesa in conto capitale), ma l'esplosione della spesa corrente causata dai rinnovi contrattuali non finanziati rischia di rendere queste opere inutilizzabili.

Il "corto circuito" è servito: avremo asili nido e centri polifunzionali nuovi di zecca, ma non avremo i soldi in bilancio per pagare il personale necessario a farli funzionare. Se la spesa corrente viene drenata totalmente dagli aumenti salariali obbligatori, la gestione e la manutenzione delle opere PNRR passeranno inevitabilmente in secondo piano, trasformando gli investimenti europei in potenziali cattedrali nel deserto.

La riflessione di Bussone è amara ma lucida: siamo alla "zero autonomia". I Comuni sono ridotti a meri terminali di decisioni prese a Roma, dipendenti in tutto e per tutto dai trasferimenti centrali. Dopo trent'anni di tagli lineari che hanno sottratto oltre 7 miliardi di euro agli enti locali, la capacità di generare risorse proprie è stata azzerata.

L'incapacità legislativa di riformare il Testo Unico degli Enti Locali ha creato un collo di bottiglia insostenibile: da una parte norme rigide che limitano la flessibilità della spesa e delle entrate, dall'altra l'imposizione di oneri contrattuali centralizzati. In questa morsa, i Comuni non sono più enti autonomi, ma uffici periferici dello Stato in costante affanno finanziario.

Il rischio imminente è la frammentazione dei diritti civili e sociali in base alla residenza. Si profila una sperequazione inaccettabile tra Comuni solidi e Comuni fragili: mentre un dipendente in un ente "ricco" riceverà bonus e aumenti, il suo collega nel comune confinante — magari in dissesto o pre-dissesto — potrebbe vedere i propri diritti contrattuali congelati o ritardati.

Per i bilanci più fragili, questo rinnovo sarà un vero "bagno di sangue". Per onorare i contratti, questi enti saranno costretti a tagliare i servizi essenziali o ad aumentare al massimo le aliquote locali, creando cittadini di serie A e di serie B. Non è solo un problema contabile, è una mina piazzata sotto la coesione territoriale del Paese.

Nessuno discute il valore del lavoro pubblico, ma è tempo di essere onesti: un contratto senza coperture è una promessa elettorale pagata dai territori. Per evitare il collasso, la prossima Legge di Stabilità deve colmare un gap superiore ai 600 milioni di euro. Non servono stanziamenti simbolici, ma un intervento strutturale che riformi il TUEL e restituisca ai sindaci la capacità di programmare.