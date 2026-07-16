Vacanze estive 2026, i lavori nelle scuole di Firenze

Sono oltre 78 milioni di euro gli investimenti attualmente in corso nei cantieri delle scuole che l'Amministrazione comunale sta portando avanti durante l'estate (quasi 24 milioni a carico del Comune), con un articolato programma di interventi che interessa scuole dell'infanzia, nidi, istituti comprensivi e complessi scolastici distribuiti in tutti i quartieri della città.

L'obiettivo è sfruttare il periodo di sospensione delle attività didattiche per accelerare i lavori e consegnare, all'avvio del nuovo anno scolastico, edifici sempre più sicuri, moderni, sostenibili, efficienti, funzionali e accoglienti.

"L'estate è il momento in cui le scuole si trasformano in grandi cantieri. Mentre studenti e studentesse sono in vacanza, lavoriamo per farci trovare pronti a settembre con edifici più efficienti, sicuri e accoglienti” ha detto l’assessora all’istruzione Benedetta Albanese durante un sopralluogo nel cantiere della scuola Boccaccio fatto insieme alla presidente della commissione scuola del Q2 Lucia Ricci. “I circa 78 milioni di euro di investimenti testimoniano una scelta politica precisa: considerare l'edilizia scolastica un investimento sul futuro della città e sulla qualità dell'educazione.

Grazie ai fondi comunali e alle risorse del PNRR stiamo realizzando nuove scuole e nuovi nidi, intervenendo sulla sicurezza sismica, migliorando il comfort degli ambienti e ampliando i servizi educativi. Ogni intervento, dalla grande ricostruzione ai lavori di manutenzione diffusi nei quartieri, contribuisce a garantire spazi adeguati alla crescita, all'apprendimento e al benessere delle bambine e dei bambini e del personale scolastico che ogni giorno vivono le nostre scuole”.

Nuove edificazioni e investimenti PNRR

Tra gli interventi principali prosegue il grande progetto di rigenerazione urbana del comprensorio scolastico, sportivo e sociale di via di Legnaia-via Pisana, con la ricostruzione della scuola Ghiberti.

A questo si affiancano gli interventi finanziati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), per 29 milioni e 519 mila euro, il programma di miglioramento sismico degli edifici scolastici, per 8 milioni e 400 mila euro, gli interventi di manutenzione straordinaria, per 1 milione e 375 mila euro, quelli dedicati al miglioramento del comfort acustico, per 110 mila euro, e il programma di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, per oltre 4,5 milioni di euro, raggiungendo così un investimento complessivo di circa 78 milioni di euro.

Nuovi nidi e scuole dell'infanzia

Sono in fase conclusiva i lavori in 10 asili nido – il Cipì alle Cascine, lo Stregatto, il Pollicino, il nido al Lorenzo il Magnifico, il nido Lo Scoiattolo, quello di via Villamagna, il Pezzettino al Capuana, quello alla scuola Balducci, in via Nicolodi e lo Sbarbacipolla al Fortini (dove ci sarà il polo 0-6) con interventi di nuova costruzione, recupero, riqualificazione e riconversione degli edifici, finalizzati ad ampliare l'offerta educativa nella fascia 0-3 anni.

Procedono inoltre gli interventi su alcune scuole dell'infanzia e i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Calvino, finanziati nell'ambito della Missione 2 del PNRR.

Sicurezza sismica

Continua il programma pluriennale di miglioramento sismico degli edifici scolastici, sviluppato anche grazie alla collaborazione scientifica con le Università di Firenze e Pisa.

Durante l'estate sono interessate da questi interventi le scuole Rucellai, Fioretta Mazzei, Torrigiani-Ferrucci, la scuola Boccaccio, la Villani, la De Filippo A e la Niccolini, con opere finalizzate ad aumentare la sicurezza strutturale degli edifici per un totale di 8 milioni e 400 mila euro.

Manutenzione e climatizzazione

Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole cittadine di tutti i quartieri per migliorare sicurezza, funzionalità e qualità degli spazi.

Continua inoltre il piano di installazione del condizionamento nelle scuole dell'infanzia, che quest'anno coinvolge 14 strutture, insieme ai lavori sugli impianti di riscaldamento, sulle pavimentazioni, sugli infissi e agli altri interventi di adeguamento.

Comfort acustico

Vanno avanti anche gli interventi per migliorare il comfort acustico delle aule, in particolare negli istituti frequentati da alunni con ipoacusia per 110mila euro di lavori.

Sulla base delle verifiche svolte con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze vengono installati pannelli fonoassorbenti e realizzati controsoffitti per ridurre il tempo di riverbero e migliorare la qualità degli ambienti di apprendimento.

Manutenzione ordinaria in tutti i quartieri

Accanto ai grandi cantieri prosegue infine il programma di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, con interventi edili e impiantistici programmati in tutti e cinque i quartieri della città per un importo complessivo di oltre 4,5 milioni.