Violenza di genere: decodificare le forme invisibili

La città di Firenze si è fermata per elaborare una ferita che travalica il confine del lutto privato per farsi trauma collettivo: la morte di Lorena Isceri. Tra il rintocco solenne del campanone di Santa Maria del Fiore e il silenzio squarciato dalle chiarine sull’Arengario di Palazzo Vecchio, la comunità ha risposto con una partecipazione che è al contempo dolore e atto politico.

I dati illustrati oggi dall’assessora regionale Cristina Manetti durante la visita alla Centrale unica di risposta 112 della Toscana non offrono spazio a interpretazioni rassicuranti. Ogni mese, la centrale gestisce circa 500 chiamate legate a potenziali situazioni di violenza. Di queste, il 95% riguarda donne.

Questo volume di richieste — 500 ogni trenta giorni — trasforma la percezione del fenomeno: non siamo di fronte a una sequenza di "raptus", ma a una costante di sistema. La violenza abita i luoghi che dovrebbero essere i più sicuri: la casa e il posto di lavoro. È un’epidemia silenziosa che richiede, come sottolineato da Manetti, una capacità chirurgica di intercettare tempestivamente il bisogno.

“Il dato che più colpisce è che il 95% delle richieste di aiuto per possibili situazioni di violenza riguarda donne. È un numero molto forte, che deve farci riflettere ancora una volta su quanto la violenza contro le donne rappresenti una vera emergenza. Conoscere da vicino ciò che accade qui significa comprendere ancora meglio quanto sia fondamentale essere in grado di intercettare tempestivamente ogni richiesta di aiuto.” dichiara Cristina Manetti, Assessora regionale alla parità di genere.

Poiché l’emergenza è strutturale, la risposta tecnica deve essere immediata e pervasiva. Alessio Lubrani, direttore della Centrale 112, ha evidenziato come l’integrazione tra fattore umano e innovazione sia l’unica àncora di salvezza in contesti di pericolo imminente. La gestione di una richiesta di aiuto entro 90 secondi non è solo efficienza burocratica, ma il confine sottile tra la vita e l’ennesimo necrologio.

In questo quadro, l’app Where Are You, collegata al 112 NUE, rappresenta una rivoluzione nella gestione della sicurezza. La possibilità di effettuare una "chiamata muta" con geolocalizzazione automatica risponde a una necessità sociologica precisa: proteggere la vittima nel momento in cui la parola stessa diventa un fattore di rischio. Quando l'aggressore è nello stesso ambiente, il silenzio tecnologico diventa lo strumento più potente per attivare il soccorso.

Il contrasto alla violenza non può esaurirsi nella sola risposta securitaria. Come emerge dal "General Course sulla Violenza di Genere" dell'Università di Firenze, è necessaria un’"architettura interdisciplinare" per mappare le diverse manifestazioni del fenomeno. La violenza non è solo il livido visibile; è un prisma di abusi che l'Ateneo analizza attraverso lenti giuridiche, mediche e sociologiche:

Violenza economica : il controllo delle risorse come strumento di coercizione e annientamento dell'autonomia.

il controllo delle risorse come strumento di coercizione e annientamento dell'autonomia. Stalking e violenza digitale : l'uso della rete per il controllo online e la persecuzione costante.

l'uso della rete per il controllo online e la persecuzione costante. Violenza tossicologica: una categoria cruciale che riguarda l'uso di sostanze psicoattive per indurre vulnerabilità e facilitare la violenza sessuale, eliminando la possibilità di un consenso reale.

L’impegno di UNIFI non si limita all'aula: attraverso la "Mappatura della sicurezza" dei campus e il "Punto di ascolto" dedicato, l'Università smette di essere solo luogo di studio per diventare un osservatorio attivo che monitora i propri spazi e previene la "vittimizzazione secondaria".

La battaglia culturale si gioca sui banchi di scuola, ma non può limitarsi a interventi sporadici. Irene Bandini, portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche, ha lanciato una sfida politica netta: l’educazione affettiva deve essere un percorso curricolare permanente sin dall’infanzia, finalizzato alla de-costruzione dei pilastri patriarcali.

La critica alla "legge Valditara" nasce proprio da qui: la riduzione dell'educazione al solo "nozionismo" o la limitazione delle attività di sensibilizzazione ostacola la formazione di una coscienza civica basata sul rispetto dell'alterità. Educare significa insegnare il riconoscimento del limite e la gestione sana delle emozioni, sottraendo terreno fertile alla cultura dello stupro.

“Contestiamo fermamente l'idea che la scuola debba limitarsi all'istruzione nozionistica: essa è il luogo dove si formano le coscienze. Formare le nuove generazioni al riconoscimento del limite, alla gestione sana delle emozioni e alla parità significa sottrarre terreno fertile alla cultura dello stupro e alla prevaricazione maschile” afferma Irene Bandini, Conferenza Donne Democratiche.

L’illuminazione in rosso del David di Michelangelo e delle porte storiche di Firenze non è un semplice omaggio estetico, ma la riappropriazione simbolica dello spazio pubblico contro una cultura del possesso che vorrebbe relegare la donna a oggetto privato. Tuttavia, il cambiamento di paradigma richiesto dalle istituzioni fiorentine è più profondo.

Maurizio Cei ha parlato apertamente di una "scelta di campo" che spetta agli uomini. Non è più accettabile che la lotta alla violenza sia una delega alle sole donne. Gli uomini sono chiamati a riconoscere e contrastare quotidianamente quegli stereotipi che alimentano il controllo. Come ribadito dalla sindaca Sara Funaro, la morte di Lorena deve trasformarsi in una responsabilità politica e sociale collettiva.

“Lorena viveva a Firenze, questa era la città che aveva scelto e che oggi è profondamente ferita. Un dolore che è anche rabbia e che deve diventare responsabilità. Perché ogni femminicidio ci riguarda e ci chiama in causa come comunità. Non possiamo accettare che una donna venga uccisa perché un uomo non accetta la sua libertà” dichiara Sara Funaro, Sindaca di Firenze.

Sradicare la violenza di genere significa operare un cambiamento radicale delle narrazioni pubbliche. La prevenzione non è un evento, ma un processo di formazione continua — come quello promosso dai General Course di UNIFI — e di monitoraggio costante del territorio.

Firenze, con il suo campanone e le sue luci rosse, ha indicato una via: trasformare il trauma in consapevolezza sistemica.