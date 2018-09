La III edizione Settimana Lucana: la Basilicata alla corte dei Medici

Il programma dall'8 al 15 settembre: a partecipazione straordinaria di Rocco Papaleo (Sabato 15 Settembre, Loggia Piazzale), l' evento d' inaugurazione con i Tarantolati di Tricarico e il saluto del Sindaco di Firenze, Dario Nardella (Sabato 8 Settembre, le Pavoniere) il musical di Gianpiero Francese, La città dell'Utopia (Venerdì 14 Settembre, Anfiteatro Parco delle Cascine) e la serata dedicata al cinema lucano con la partecipazione straordinaria di Eike Schimdt (Direttore Gallerie Uffizi) e il critico cinematografico Armando Lostaglio

Presentata la III edizione della Settimana Lucana, l'evento di musica cultura e spettacolo organizzato dall'Associazione Culturale Lucana Firenze in collaborazione con Comune di Firenze, Estate Fiorentina, Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, Associazione Lucani nel mondo e APT Basilicata. Erano presenti il consigliere comunale Nicola Armentano, il curatore dell'Estate Fiorentina Tommaso Sacchi, il curatore mostre della Galleria degli Uffizi Claudio Di Benedetto ed il presidente dell'associazione culturale Lucana Firenze Luigi D'Angelo.

“La Settimana Lucana, organizzata da una attiva comunità che vive ed ama la nostra città, è un progetto – ha sottolineato il curatore dell'Estate Fiorentina Tommaso Sacchi – diffuso di cultura e intrattenimento. Rappresenta un omaggio alla bellezza di una terra che si fa apprezzare a prima vista. Siamo alla vigilia dell'anno in cui la Basilicata, grazie a Matera, sarà la Capitale della cultura europea. L'edizione di quest'anno della Settimana Lucana diventa una tappa di avvicinamento ed un fortunato modo per sottolineare l'importante ruolo internazionale che avranno Matera e la sua regione nei prossimi mesi”.

All'interno del ricco cartellone da segnalare la partecipazione straordinaria di Rocco Papaleo (Sabato 15 Settembre, Loggia Piazzale), l' evento d' inaugurazione con i Tarantolati di Tricarico e il saluto del Sindaco di Firenze, Dario Nardella (Sabato 8 Settembre, le Pavoniere) il musical di Gianpiero Francese, La città dell'Utopia (Venerdì 14 Settembre, Anfiteatro Parco delle Cascine) e la serata dedicata al cinema lucano con la partecipazione straordinaria di Eike Schimdt (Direttore Gallerie Uffizi) e il critico cinematografico Armando Lostaglio.

Sempre in occasione della presentazione, è stato annunciato dal dott. Claudio Di Bendetto una nuova collaborazione tra la Galleria degli Uffizi che dopo Carlo Levi, omaggerà l'artista lucano “Marino da Teana” con una mostra in programma il 2019.

Dopo lo straordinario successo delle passate edizioni che hanno chiamato a raccolta oltre diecimila persone, La Settimana Lucana rinnova per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con l’Estate Fiorentina. Sette giorni di eventi, incontri, presentazioni, concerti, spettacoli dedicati al confronto culturale tra due comunità, lontane ma non distanti, unite dal senso di appartenenza alle proprie origini rievocando personaggi, storie e tradizioni.

Una sorta di gemellaggio culturale, per raccontare la Basilicata slegata dagli stereotipi del folklore popolare, pur mantenendo intatta la propria autenticità attraverso l’arte, il cinema, il teatro, la musica e l’enogastronomia.

Promossa ed organizzata dall'Associazione culturale lucana Firenze che dal 1971 opera ed agisce sul territorio toscano, con l’intento di mantenere vivo il legame con la terra d'origine, la “Settimana Lucana” è un evento realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio della Regione Basilicata, Associazione Lucani nel Mondo, Comune di Firenze Estate Fiorentina, Apt Basilicata, Parco Nazionale del Pollino.

Novità assoluta della terza edizione è la dimensione spazio temporale della manifestazione, con una serie di eventi culturali in diversi luoghi della città, dal centro alla periferia. Un’ iniziativa per valorizzare al meglio gli aspetti socio-culturali dell’intera della kermesse, sia in termini di partecipazione di pubblico che d’integrazione. Ogni singolo evento, legato ad una tematica specifica avrà la finalità di promuovere attraverso i propri ospiti il territorio lucano nelle sua espressione artistica in forma d’integrazione con la Toscana.

Il taglio del nastro della III edizione è fissato Sabato 8 Settembre alle Pavoniere, alle ore 19.00 all’interno del Parco delle Cascine, dove alla presenza delle maggiori istituzioni lucane e fiorentine, si celebrerà l’inizio della manifestazione con il saluto del Presidente dell’Associazione Lucani, Luigi D’Angelo e il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervistati dal giornalista Emilio Chiorazzo. A far da cornice la musica dei Tarantolati di Tricarico (ingresso gratuito), band storica dell’intero panorama folk-popolare nazionale. Durante la serata ci sarà l’esibizione di ballo di Annalisa Prota dell’associazione DanzeAssud.

Domenica 9 Settembre dalle 19.00 c/o il Fiorino Sull’Arno, una serata dedicata ai lucani nel mondo con la presentazione del libro di Maria Albano “Desde El Alma” a cura del circolo Culturale il Portale di Pignola (PZ), sulla vita di Rosita Melo la prima donna compositrice di Tango. A seguire spettacolo di tango e milonga.

Lunedì 10 settembre alle ore 20.00 c/o il Cinema Compagnia (ingresso gratuito) cineforum dedicato a Bellezza & Spiritualità a cura del CineClub “Vittorio De Sica” di Rionero in Vulture, con la proiezione del corto “La Strada meno battuta, a cavallo sulla via Herculia” di Armando Lostaglio. Durante la serata l’attrice Chiara Lostaglio omaggia il pubblico con letture dedicate a Giustino Fortunato. Parallelamente l’artista Vittorio Vertone, produrrà un’opera estemporanea che verrà messa all’asta in occasione della cena di gala del Sabato. Subito dopo, anteprima del film “Sacra Linfa” del regista lucano Felice Vino. Ad aprire la serata il saluto del direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt.

Martedì 11 settembre a San Salvi all’interno della storica associazione Chille De la Balanza (c/o Gainse BARre), nel suggestivo spazio dell’ex manicomio fiorentino, l’attrice Francesca Ritrovato (accompagnata dalla musicista Giua) vincitrice della scorsa edizione del concorso San Salvi diretto dal maestro Claudio Ascoli, porterà in scena “Una spina nella carne” uno spettacolo dedicato alle donne e agli internati. Ad introdurre la serata ci sarà Marcello Chiorra, curatore della mostra di pittura realizzata dai diciotto pazienti del centro salute mentale, in corso alla Galleria Zetaeffe, organizzata dall’Associazione la Nuova Tinaia.

Mercoledì 12 c/o spazio all’Enogastronomia con la cena lucana c/o L’Osteria del Porcellino con la dj lucana COQODJ, grande protagonista della night life fiorentina (Prenotazione obbligatoria al 3383076778)

Giovedì 13 ore 20.00 c/o il caffè letterario Le Murate Viaggio nella musica tradizionale folk-popolare a cura dei “Mediterannea Quartet” (Paolo Casu, Sandro Piccini, Luca Imperatore) capitanati dall’artista lucano Enzo Mileo. Ad inizio serata Giancarlo Passarella, giornalista e critico cinematografico incontra e la scrittrice Concetta Cirigliano Perna, docente di lingua e letteratura italiana Macquarie University Sidney, che racconterà di storie d’emigrazione e non solo, mentre all’interno del caffé letterario le Murate verrà allestita la mostra fotografica “Appena il sole sarà sorto ti canterò nelle vene” a cura di Ilaria Baldo e Nicola Zorzi, in omaggio al poeta Rocco Scotellaro.

Venerdì 14 settembre ore 20.00 c/o il Parco delle Cascine in collaborazione con l’APT Basilicata, l’evento speciale della III edizione, La Città dell'Utopia performance di teatro, danza, tessuti aerei e acrobazie, con la straordinaria regia di Gianpiero Francese. Per la prima volta lontano da Campomaggiore (Basilicata), la grande fiaba storico-filosofica che narra di un soldato tornato dalla guerra che non trova più niente del suo paese natale, perché distrutto da una terribile frana. In una notte magica il protagonista incontra personaggi reali e fantastici che tra visioni immaginifiche e teorie illuministiche trasformano i suoi incubi nel sogno di una Città dell’Utopia. Il risultato è una rappresentazione in cui immagini liriche ed oniriche si fondono in un gioco emozionante di movimenti spettacolari

Sabato 15 Settembre 2018 c/o il prestigioso Ristorante La Loggia, il gran finale con saluto delle istituzioni e una cena di gala con la consegna dei premi alle eccellenze lucane. Speciale guest della serata sarà l’attore Rocco Papaleo che renderà omaggio l’associazione culturale lucana di Firenze, con una partecipazione straordinaria in segno di stima e amicizia. A consegnare i premi numerosi esponenti del mondo istituzionale, a condurre sarà invece il critico musicale Giancarlo Passarella. Sempre per l’occasione, ci sarà un’asta benefica per l’opera realizzata dall’artista Vittorio Vertone, per la raccolta fondi finalizzata alla realizzazione di un evento benefico e la consegna ufficiale da parte dell’associazione culturale lucana Firenze e il Farmaceutico Militare, dell’assegno di 1500 euro all’Associazione persone Williams Italia, raccolti durante la cena di beneficenza dello scorso 3 Aprile, realizzata all’interno dello stabilimento chimico unità produttiva dell’agenzia industrie difesa, per la prima volta straordinariamente concesso per un evento privato. A fare da cornice la musica della Ray Bepi Big Band. I premiati 2018: Angelo Chiorazzo – Fondatore Cooperativa Auxilium, Presidente AGCI; Michele Uva – Vicepresidente UEFA e sub commissario FIGC; Michele De Bonis – Primario di Cardiochirurgia delle Terapie avanzate e di Ricerca dell’ Ospedale Universitario San Raffaele; Carolin Martino – Imprenditrice, Presidente del Consorzio per la Tutela dell’Aglianico; ASD Rotonda Volley – Associazione sportiva lucana di Sitting Volley; Pasquale Larocca - Campione mondiale Artic Winter race di Rowanemi.