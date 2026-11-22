Fotografie di Ruby Hernandez

Si è aperto ufficialmente nella serata di ieri il Peposo Day 2026 nella suggestiva cornice del Loggiato del Pellegrino in piazza Buondelmonti a Impruneta. Promossa dall'Ente Festa dell'Uva con il prestigioso patrocinio del Comune di Impruneta, la manifestazione ha dato il via a un’intensa tre giorni consacrata al piatto simbolo della gastronomia locale. La prima serata ha regalato a stampa, critici ed esperti del settore una immersione sensoriale e culturale, coniugando il rigore dell'approfondimento storico con la piacevolezza di una degustazione guidata. Tra i profumi intensi dell'aglio, del pepe e del vino in cottura, la serata di apertura ha riaffermato il valore di una tradizione secolare che unisce la comunità e racconta l'anima più autentica del territorio imprunetino.

Il seminario di studio "Il Peposo all'Imprunetina: dalle radici al futuro della ricetta", moderato da Matteo Pucci, direttore del Gazzettino del Chianti, è stato pensato come uno spazio di confronto per i professionisti della comunicazione e della ristorazione, per mettere in luce la stratificazione storica di questa ricetta. Nel suo saluto introduttivo, il sindaco Riccardo Lazzerini ha rivendicato il valore del lavoro svolto negli ultimi decenni per la valorizzazione del piatto, sottolineando un tassello fondamentale della storia recente: "Voglio parlare di orgoglio. Ad esempio quello della competizione di cottura del peposo, che oltre 30 anni fa contribuì a riscoprire una ricetta che non stava in permanenza dei menù nemmeno dei ristoranti locali".

"Per noi è sempre più importante richiamare l'attenzione sulla corretta esecuzione di questa ricetta, che rappresenta un patrimonio storico, culturale della nostra comunità. Il Peposo all'Imprunetina è uno dei simboli più autentici del nostro territorio e merita di essere conosciuto, valorizzato e tutelato. Per questo stiamo lavorando all'avvio di un percorso che possa portare al riconoscimento della ricetta come Specialità Tradizionale Garantita, uno strumento importante per preservarene autenticità, qualità e legame con Impruneta." ha dichiarato Filippo Venturi, Presidente dell'Ente Festa dell'Uva.

L'articolato panel dei relatori ha visto alternarsi voci autorevoli del panorama gastronomico e culturale locale:

Diletta Fedi : Storica e food communicator.

: Storica e food communicator. Guido Mori : Chef e comunicatore.

: Chef e comunicatore. Michele Nasoni : Sommelier e wine communicator.

: Sommelier e wine communicator. Luca Menoni: Macellaio ed esperto delle tradizioni gastronomiche locali.

Gli interventi tecnici del seminario hanno permesso di tracciare un'accurata anatomia del Peposo, analizzandone la componente storiografica, la fisica della cottura e i tagli di carne d'elezione.

Lo chef e comunicatore Guido Mori ha sfatato il mito di una ricetta dogmatica e immutabile, ricordando come il Peposo sia il risultato di un'evoluzione secolare. Il piatto affonda le sue radici nella tradizione dei fornacini, i lavoratori delle fornaci di terracotta di Impruneta che, durante la cottura dei mattoni destinati alla grandiosa Cupola del Brunelleschi, mettevano a cuocere lentamente la carne all'imboccatura dei forni dentro tegami di terracotta. Mori ha stimolato il dibattito ponendo quesiti storici sull'effettiva presenza del pepe (spezia cara e rara) nell'alimentazione popolare ai tempi del Brunelleschi o sull'uso del vino, probabilmente un'aggiunta di epoca più moderna. La filosofia attuale punta dunque a ripulire la preparazione dai surplus inseriti nel XX secolo per ritrovare un'essenzialità pura.

Sotto il profilo chimico-fisico, l'elemento chiave risiede nell'impiego del tegame di terracotta smaltata. La terracotta, grazie alla sua lenta e uniforme conduzione del calore, permette una cottura dolce e prolungata che scioglie gradualmente il connettivo e le cartilagini, trasformando i succhi della carne in un intingolo denso, gelatinoso e avvolgente. I sei ingredienti fondamentali della ricetta essenziale identificati da Mori sono:

Muscolo e cartilagini di manzo Olio extravergine di oliva Parecchio aglio Pepe nero Vino Sale

Mori ha infine evidenziato la versatilità contemporanea del piatto: la ricetta possiede un forte potenziale evolutivo, prestandosi a diventare un'intensa salsa di accompagnamento o un ricco ripieno per la pasta fresca.

Il macellaio Luca Menoni ha approfondito gli aspetti anatomici legati alla scelta della materia prima. La resa impeccabile del piatto dipende strettamente dalla struttura connettivale della carne:

Animale e taglio d'elezione : La scelta ideale ricade sulla carne di un bove di 18-20 mesi. Da questo animale si ricavano circa 7-8 kg di muscolo anteriore, nettamente preferibile rispetto a quello posteriore per la ricchezza di collagene e tessuti cartilaginei che resistono alle lunghe cotture senza snaturarsi (rendendo superflua la guancia).

La scelta ideale ricade sulla carne di un bove di 18-20 mesi. Da questo animale si ricavano circa 7-8 kg di muscolo anteriore, nettamente preferibile rispetto a quello posteriore per la ricchezza di collagene e tessuti cartilaginei che resistono alle lunghe cotture senza snaturarsi (rendendo superflua la guancia). Alternative ammesse: La medesima tecnica di cottura si presta con successo anche alla lavorazione di carni di cacciagione, in particolare cervo, capriolo e cinghiale.

Il sommelier Michele Nasoni ha guidato i presenti nell'esame delle componenti del Peposo, illustrando la logica enogastronomica che governa gli abbinamenti consigliati:

L'opzione Sangiovese : La spiccata succulenza dell'intingolo e la grassezza disciolta dalla lunga cottura richiedono un vino dotato di buona acidità per pulire il palato. Un Sangiovese a basso tenore alcolico risulta ideale poiché sostiene la persistenza del piatto senza appesantire la bocca né sopraffare la carne con una carica alcolica eccessiva.

La spiccata succulenza dell'intingolo e la grassezza disciolta dalla lunga cottura richiedono un vino dotato di buona acidità per pulire il palato. Un Sangiovese a basso tenore alcolico risulta ideale poiché sostiene la persistenza del piatto senza appesantire la bocca né sopraffare la carne con una carica alcolica eccessiva. L'opzione Syrah: Per fronteggiare la potente aromaticità dell'aglio e soprattutto la sferzata piccante del pepe nero, la scelta del Syrah si fonda sul principio della concordanza aromatica. I polifenoli e le note intrinsecamente pepate e speziate del vitigno creano un legame organolettico armonico e di grande continuità con il piatto.

Fotografie di Ruby Hernandez

Dopo la brillante apertura di venerdì, il Peposo Day entrerà nel vivo durante l'intero fine settimana, alternando competizioni rionali e degustazioni popolari.

Oggi: Il momento clou della manifestazione è fissato per questa sera alle ore 20.00 presso il Loggiato del Pellegrino con la Cena del Peposo. Il menù comprenderà antipasto toscano, penne del contadino con pane tostato, Peposo all'Imprunetina accompagnato da fagioli, dolce, caffè, acqua e vino locale. Durante la cena, una giuria tecnica composta da chef, giornalisti e critici enogastronomici degusterà alla cieca le creazioni dei quattro rioni imprunetini per decretare il vincitore del Peposo Day 2026.

Domani: Giornata di festa aperta a tutto il pubblico dalle ore 11.00 alle 18.00 in piazza Buondelmonti. Saranno operativi gli stand gastronomici per la degustazione sul posto del Peposo e di altre ricette della tradizione locale, con attivo anche il servizio di asporto per consentire ai visitatori di acquistare il piatto.

Per informazioni generali sulla manifestazione e sugli appuntamenti di domani è possibile fare riferimento ai canali ufficiali dell'evento: