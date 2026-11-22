Trailer-Tipico Maschio Italiano

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la Regione Toscana si attiva attraverso una rete capillare di iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza e a contrastare un fenomeno culturale e sociale profondamente radicato. Dalle grandi città d'arte ai centri della provincia, il territorio toscano risponde in modo corale mettendo in campo risorse eterogenee che vedono la convergenza di teatro, cinema, strutture sanitarie, istituzioni locali, mondo scolastico e associazionismo.

La forza della mobilitazione toscana risiede proprio nella sua natura integrata: la prevenzione non si limita alla fondamentale e tempestiva gestione delle emergenze, ma passa prioritariamente attraverso la trasformazione dei linguaggi, la decostruzione degli stereotipi di genere e l'educazione sentimentale delle giovani generazioni.

L'impegno contro la violenza di genere richiede un'azione quotidiana e pervasiva: affiancare all'intervento di emergenza una costante opera di educazione e trasformazione culturale è la sola strada per sradicare le diseguaglianze alla radice e costruire comunità davvero libere e sicure.

Approfondimenti La Toscana unita contro la violenza sulle donne

Spettacoli teatrali e riflessione sulla maschilità

La scena teatrale toscana propone diverse produzioni drammaturgiche pensate come momenti di riflessione profonda sul consenso, sugli stereotipi e sulle dinamiche relazionali contemporanee:

Tipico maschio italiano : scritto, diretto e interpretato da Lorenzo Maragoni (con musiche originali di Giovanni Frison, assistente alla regia Anna Dall'Olio, light designer Massimo Galardini, contributi video di Factanza Media e animazioni di Simone Brillarelli). Prodotto dal Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Factanza Media e Retropalco srl, e con il sostegno di Carrozzerie | n.o.t. (con la collaborazione dell'Osservatorio Maschile e della Fondazione Libellula), lo spettacolo nasce dall'indagine sulla maschilità contemporanea avviata a seguito della riflessione sul femminicidio di Giulia Cecchettin. L'opera interroga direttamente il pubblico maschile su temi quali consenso, gelosia, manipolazione e responsabilità nel cambiamento culturale. Andrà in scena: Pistoia : martedì 24 novembre, ore 21:00, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, nell'ambito del programma "Oltre il silenzio" promosso dal Comune di Pistoia con Teatri di Pistoia. San Casciano in Val di Pesa : venerdì 27 novembre, ore 21:00, al Teatro Comunale Niccolini (nell'ambito della stagione teatrale promossa dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo).

: scritto, diretto e interpretato da Lorenzo Maragoni (con musiche originali di Giovanni Frison, assistente alla regia Anna Dall'Olio, light designer Massimo Galardini, contributi video di Factanza Media e animazioni di Simone Brillarelli). Prodotto dal Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Factanza Media e Retropalco srl, e con il sostegno di Carrozzerie | n.o.t. Il labirinto delle emozioni : drammaturgia e regia originale di Filippo Renda, con la regia del riallestimento curata da Antonio Fazzini. Prodotto dal Teatro delle Donne in collaborazione con il centro antiviolenza Artemisia e sostenuto dalla Fondazione CR Firenze, lo spettacolo vede in scena Laura Calamassi e Simone Gennaro Maiorano. La vicenda, ambientata a Firenze, affronta i temi del cyberbullismo, dello shitstorming digitale e dell'educazione sentimentale degli adolescenti attraverso la storia della studentessa Martina e del compagno Luca. Firenze : martedì 24 e mercoledì 25 novembre, ore 20:30, al Teatro Goldoni.

: drammaturgia e regia originale di Filippo Renda, con la regia del riallestimento curata da Antonio Fazzini. Uccidete Romeo e Giulietta : prodotto dalla compagnia Catalyst con la regia di Riccardo Rombi, lo spettacolo vede sul palco gli attori Dafne Tinti e Francesco Franzosi accompagnati dalle musiche dal vivo di Gabriele Savarese. Inserito nella sezione "Focus Shakespeare" della sesta edizione de "Il Respiro del Pubblico Festival" (curata da Cantiere Obraz con Fondazione CR Firenze), il testo narra la vicenda reale di Admira Ismić e Boško Brkić, i giovani fidanzati di Sarajevo uccisi dai cecchini nel 1993. Firenze : sabato 21 novembre, ore 19:00, al Teatro di Cestello.

: prodotto dalla compagnia Catalyst con la regia di Riccardo Rombi, lo spettacolo vede sul palco gli attori Dafne Tinti e Francesco Franzosi accompagnati dalle musiche dal vivo di Gabriele Savarese.

Il cinema al servizio della parità: "Le cose che posso cambiare"

Al Cinema La Compagnia di Firenze (Via Cavour) viene presentato il film documentario Le cose che posso cambiare, scritto da Serena Mannelli e Federico Micali, che ne cura anche la regia. Prodotto da DNArt con Giovanni Ciardulli e Angelo Geniotal, con il sostegno della Regione Toscana e il supporto di ACF Fiorentina e Knauf Insulation, il documentario segue un gruppo di dieci adolescenti (Orlando, Ada, Federico, Duccio, Dalia, Vittoria, Leone, Emma, Giacomo e Teresa) impegnati in un percorso di ricerca sugli ostacoli alla parità di genere.

Ispirato alla celebre affermazione di Angela Davis («Non voglio più accettare le cose che non posso cambiare: voglio poter cambiare ciò che non accetto»), il racconto analizza i condizionamenti culturali, la musica trap, il linguaggio dello spogliatoio, il catcalling, il pay gap e la cosiddetta "piramide della violenza", la cui base si regge su stereotipi e abitudini quotidiane. Il progetto rappresenta il punto d'arrivo di un percorso pedagogico iniziato con il cortometraggio Mi piace Spiderman... e allora? (ispirato al libro di Giorgia Vezzoli); dal confronto diretto con scuole e famiglie è nata l'esigenza di creare strumenti didattici attivi. Con il sostegno del Bando CERV della Commissione Europea, gli autori hanno così sviluppato la piattaforma e kit didattico multimediale stereotipidigenere.eu, fornendo ai docenti esercizi interattivi per stimolare il pensiero critico degli studenti.

Le proiezioni al Cinema La Compagnia si terranno nelle seguenti date e orari:

Lunedì 24 novembre, ore 21:00 (proiezione speciale alla presenza di ospiti e cast)

Martedì 25 novembre, ore 19:00

Mercoledì 26 novembre, ore 19:00

Giovedì 27 novembre, ore 18:30

Il codice rosa e il supporto concreto negli ospedali

Le strutture sanitarie regionali si confermano come primo ed essenziale baluardo per la protezione e l'accoglienza delle vittime. Questo presidio di emergenza si integra strettamente con le strategie di prevenzione culturale e scolastica attive sul territorio: accogliere la donna con dignità nel momento del trauma costituisce infatti il primo fondamentale passo per inserirla in una rete permanente di tutela e affrancamento dalla violenza.

Presso l'ospedale di Empoli è stato formalmente consegnato il "Kit Lions per il Codice Rosa", progetto ideato dal Distretto Lions Toscana e promosso dal Lions Club Boccaccio di Certaldo (rappresentati dal past governatore Francesco Cottini e dal presidente Francesco Stricchi), alla presenza della direttrice ospedaliera Francesca Bellini, dell'assessora Valentina Torrini, della presidente SdS Francesca Giannì, delle referenti sanitarie Maria Claudia Papa, Emanuela Ciocci e Arianna Maggiali, oltre ai rappresentanti del Centro Aiuto Donna Lilith e delle Misericordie (con il coordinatore Maurizio Chinaglia).

Il kit consiste in uno zainetto del tutto privo di marchi o riferimenti visibili ai circuiti anti-violenza, ideato per restituire dignità alle persone che giungono in pronto soccorso in stato di emergenza o i cui abiti debbono essere trattenuti per i rilievi forensi. La dotazione comprende capi di vestiario (T-shirt, intimo senza cuciture, reggiseno a canottiera, ciabatte, tuta invernale per i mesi freddi) e prodotti per l'igiene personale e orale. Durante l'incontro è stato inoltre effettuato un sopralluogo alla "stanza rosa" del pronto soccorso, struttura protetta destinata alla presa in carico delle vittime.

In occasione della "Open Week contro la violenza sulle donne" promossa da Fondazione Onda, la struttura di Psicologia Ospedaliera dell'Azienda Usl Toscana centro offre 8 colloqui psicologici gratuiti di orientamento e ascolto nelle giornate del 26 e 27 novembre (dalle 10:00 alle 12:00, previa prenotazione via e-mail a psicologiaclinica.firenzesudest@uslcentro.toscana.it).

Inoltre, giovedì 26 novembre dalle 14:00 alle 17:30, l'Auditorium dell'ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri ospiterà l'evento "Dalla fine all'inizio". Durante il convegno, patrocinato dai Comuni di Bagno a Ripoli, Pelago, Rufina e Pontassieve (con la presenza dell'assessora Sandra Baragli e della consigliera Giulia Selvi), la direttrice sanitaria Elettra Pellegrino inaugurerà una panchina rossa donata dalla BCC Banco Fiorentino tramite l'associazione Osma onlus. Il programma prevede un reading curato da Simone Bellucci e dalle ostetriche Ginevra Colucci, Ilaria Migliarino e Valentina Valentini, l'intervento di Elisabetta Guidi sui segnali non visibili della violenza, gli interventi delle ostetriche Elena Brachetti, Paola Soldi e Dianora Torrini, e la presentazione del libro di Sabrina Sezzani dedicato alla memoria di Rossella Casini.

Pescia: "L'Onda delle scuole contro la violenza sulle donne"

Martedì 24 novembre, dalle ore 09:30 alle 12:00, il Cinema Splendor di Pescia ospiterà l'iniziativa "L'Onda delle scuole contro la violenza sulle donne", organizzata dal presidio ospedaliero Santi Cosma e Damiano (guidato dalla direttrice Giuditta Niccolai) insieme al Comune di Pescia e nell'ambito delle iniziative di Fondazione Onda ETS. L'evento vedrà protagonisti attivi gli studenti dei quattro istituti superiori della città, affiancati dai professionisti della Rete Codice Rosa della Valdinievole, dai centri anti-violenza, dalle forze dell'ordine e dall'avvocata Francesca Barontini:

Istituto Pacinotti Sismondi -> Presentazione di un video originale ispirato al romanzo Oliva Denaro di Viola Ardone.

-> Presentazione di un video originale ispirato al romanzo Oliva Denaro di Viola Ardone. Istituto Marchi -> Proiezione di un filmato incentrato sul processo ad Artemisia Gentileschi e sul tema della vittimizzazione secondaria.

-> Proiezione di un filmato incentrato sul processo ad Artemisia Gentileschi e sul tema della vittimizzazione secondaria. Istituto Lorenzini -> Recitazione e interpretazione del monologo di Franca Rame.

-> Recitazione e interpretazione del monologo di Franca Rame. Istituto Agrario -> Esecuzione di un brano musicale a tema.

Bilancio di genere e nuove generazioni: l'Esperienza di Chiusi e Siena

Il Comune di Chiusi ha presentato presso la Sala del Consiglio del Palazzo del Governo a Siena il suo primo Bilancio di Genere (redatto a partire dal consuntivo 2024 dalle dottoresse Francesca Caserta e Valentina Sampieri), sviluppato nell'ambito del percorso "GAP AND THE CITIES" del progetto PEACE 2 (FSE+ 2021-2027 della Regione Toscana), in collaborazione con la Provincia di Siena, Terre di Siena LAB e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena. L'iniziativa ha visto il coinvolgimento diretto della classe quinta dell'Istituto Valdichiana, accompagnata dal docente e commercialista Davide Del Grasso, che integrerà la metodologia del bilancio di genere nella didattica scolastica dal prossimo anno.

«Questo lavoro ci ha fatto guardare i numeri in modo diverso: pensiamo a cosa cambia per una famiglia quando c’è un posto in più al nido o quando, finite le scuole, può contare sui campi estivi. Sono servizi per i bambini, ma incidono anche sul tempo e sulle possibilità di lavoro di chi se ne prende cura. È un effetto che, guardando soltanto la cifra in bilancio, rischiamo di perdere di vista. [...] Mi ha fatto particolarmente piacere vedere in sala le ragazze e i ragazzi di quinta dell’Istituto Valdichiana [...]. È un bene che i professionisti di domani prendano dimestichezza con questi strumenti già a scuola» dichiara Maura Talozzi, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Chiusi.

Flashmob, panchine rosse e iniziative permanenti

Attraverso la Toscana, le amministrazioni comunali intrecciano momenti di sensibilizzazione pubblica con decisioni amministrative a lungo termine, costruendo un percorso collettivo che unisce la memoria alla prevenzione quotidiana.

San Gimignano : Mercoledì 25 novembre: Per tutta la giornata Piazza Duomo ospiterà un'esposizione temporanea di scarpe rosse curate da Auser San Gimignano. Alle ore 10:30 verrà inaugurata in località Baccanella una nuova panchina rossa, promossa da SPI-CGIL Poggibonsi San Gimignano e Sezione Soci Coop San Gimignano-Colle di Val d'Elsa. Contestualmente prenderà il via la campagna di sensibilizzazione "Non chiamarlo amore. Riconosci il controllo. Scegli la libertà" (promossa dall'Associazione Donne in Movimento Valdelsa) e il Palazzo Comunale sarà illuminato di rosso. Sabato 28 novembre: Spazio al trekking urbano "Io non ho paura. Donne, corpi e space pubblico" (inserito ne L'Eredità delle Donne OFF, promosso da Donne in Movimento Valdelsa), con partenza alle ore 16:00 dal parcheggio di Fugnano. Misure permanenti: Come sottolineato dall'assessora Daniela Morbis, l'impegno si consolida con l'istituzione del tavolo di lavoro permanente "Alleanze al femminile" e l'adesione formale al progetto internazionale di sicurezza nei locali pubblici "Ask for Angela".

: San Casciano in Val di Pesa : Mercoledì 25 novembre: Alle ore 17:30 si terrà un flashmob con la deposizione di un fiore presso la panchina rossa dei giardini di Piazza della Repubblica, alla presenza della vicesindaca Martina Frosali. Giovedì 26 novembre: Alle ore 21:00, al Teatro Niccolini, la giornalista Donata Columbro terrà lo speech "Perché contare i femminicidi è un atto politico" (inserito nel Programma OFF de L'Eredità delle Donne 2026), con interventi del sindaco Roberto Ciappi e della presidente CPO Camilla Lumachi. L'evento sarà arricchito dall'esposizione artistica di opere e disegni di Marina Calò e Aurelie Henceval. Venerdì 27 novembre: Alle ore 21:00, sempre al Teatro Niccolini, andrà in scena lo spettacolo Tipico maschio italiano di e con Lorenzo Maragoni.

: Rapolano Terme : Mercoledì 25 novembre: Alle ore 17:00, la Sala consiliare del Palazzo comunale ospiterà l'incontro "Vive e Libere", promosso dal Comune insieme all'Associazione TVSpenta, ANPI sezione Rapolano e Serre, Unicoop Firenze – Sezione Soci Crete Valdarbia, SPI CGIL e Associazione Donna Chiama Donna di Siena. L'evento, introdotto dalla vicesindaca Gianna Trapassi, vedrà gli interventi dell'associazione Donna Chiama Donna (con Vania Cesaretti, Katia Bassi, Francesca Lenge e Alessandra Sampieri), la testimonianza di William Giuliano (storico collaboratore della Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano), le letture di Aurora Ciolfi e l'esposizione delle opere pittoriche di Siria Mazzetti.

: Empoli : Venerdì 27 novembre: Alle ore 16:00, presso l'Ex Cinema La Perla (Via dei Neri 5), si terrà l'evento conclusivo della rassegna "La Toscana delle Donne", intitolato "Voci plurali. Donne, memoria e cittadinanza nella Toscana di oggi", organizzato da Regione Toscana in collaborazione con COSPE. Dopo i saluti dell'assessora regionale Cristina Manetti, della presidente COSPE Anna Meli, del sindaco Alessio Mantellassi e della consigliera regionale Brenda Barnini, si alterneranno le performance della scrittrice Djara Kan ("Il diritto di essere sé stesse", ispirato a Nina Simone) e della pianista Oumoulkhairy Carroy ("I Have a Piano – Un continente in movimento").

:

Comune / Sede Data e Ora Tipologia Evento / Titolo Promotori / Protagonisti Pistoia (Piccolo Teatro Bolognini) 24 Novembre, ore 21:00 Spettacolo teatrale Tipico maschio italiano Lorenzo Maragoni, Teatro Metastasio, Comune di Pistoia, Teatri di Pistoia Pescia (Cinema Splendor) 24 Novembre, ore 09:30 - 12:00 Incontro scuole "L'Onda delle scuole contro la violenza" Ospedale S. Cosma e Damiano, Com. Pescia, Istituti Superiori, Rete Codice Rosa Firenze (Cinema La Compagnia) 24-27 Novembre (24/11 h 21:00; 25-26/11 h 19:00; 27/11 h 18:30) Proiezione docufilm Le cose che posso cambiare S. Mannelli, F. Micali, DNArt, Regione Toscana Firenze (Teatro Goldoni) 24 e 25 Novembre, ore 20:30 Spettacolo teatrale Il labirinto delle emozioni F. Renda, A. Fazzini, Teatro delle Donne, Artemisia, Fondazione CR Firenze Firenze (Teatro di Cestello) 21 Novembre, ore 19:00 Spettacolo teatrale Uccidete Romeo e Giulietta Catalyst, R. Rombi, D. Tinti, F. Franzosi, Cantiere Obraz San Gimignano (Piazza Duomo / Baccanella / Fugnano) 25 Novembre (tutto il giorno) e 28 Novembre (ore 16:00) Scarpe rosse, panchina rossa, trekking urbano "Io non ho paura" Auser, SPI-CGIL, Sezione Soci Coop, Ass. Donne in Movimento, Com. San Gimignano San Casciano in Val di Pesa (Piazza Repubblica / Teatro Niccolini) 25 Nov. (ore 17:30), 26 Nov. (ore 21:00), 27 Nov. (ore 21:00) Flashmob; Speech "Perché contare i femminicidi..."; Spettacolo Tipico maschio italiano Com. San Casciano, Donata Columbro, Lorenzo Maragoni, M. Calò, A. Henceval Rapolano Terme (Sala consiliare) 25 Novembre, ore 17:00 Incontro pubblico e testimonianze "Vive e Libere" Com. Rapolano, TVSpenta, ANPI, Unicoop FI, SPI CGIL, Donna Chiama Donna, W. Giuliano Bagno a Ripoli (Auditorium Ospedale S.M. Annunziata) 26 Novembre, ore 14:00 - 17:30 Convegno "Dalla fine all'inizio" e inaugurazione panchina rossa Ausl Toscana centro, BCC Banco Fiorentino, Osma onlus, Comuni patrocinanti Empoli (Ex Cinema La Perla) 27 Novembre, ore 16:00 Convegno/Performance "Voci plurali. Donne, memoria e cittadinanza" Regione Toscana, COSPE, Com. Empoli, D. Kan, O. Carroy

L'ampio e articolato programma promosso sul territorio toscano dimostra chiaramente come il contrasto alla violenza sulle donne non possa esaurirsi nei confini di una singola data di calendario. La convergenza tra strumenti istituzionali di bilancio, presidi sanitari d'emergenza, percorsi didattici d'avanguardia e nuovi linguaggi artistici traccia il profilo di un impegno strutturale e continuo. Far transitare la memoria delle vittime nelle pratiche sociali quotidiane, dotare i giovani di un'autentica consapevolezza critica contro gli stereotipi e garantire reti d'accoglienza sicure costituiscono i pilastri imprescindibili per edificare una comunità fondata sulla parità, sul rispetto e sulla piena libertà di ogni donna.