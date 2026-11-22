Inizio da sogno per Federico Croci al Mondiale Under 17 in Qatar.
L’attaccante della Fiorentina Primavera, classe 2010, si è reso subito protagonista con una doppietta nei primi 15 minuti della sfida contro la Giamaica, valida per la prima giornata del Gruppo E.
Un debutto da incorniciare per il giovane talento viola, che ha lasciato immediatamente il segno nella competizione internazionale, mettendo in mostra le proprie qualità offensive e la capacità di essere decisivo sotto porta.
Due reti in appena un quarto d’ora che rappresentano un avvio di grande prestigio per Croci, protagonista di una prestazione che conferma il suo talento e il percorso di crescita intrapreso con la maglia viola indosso.
Un esordio particolarmente significativo anche per il Settore Giovanile viola, che vede uno dei propri giovani calciatori di maggiore talento, mettersi in evidenza su un palcoscenico internazionale di assoluto livello.