Il super violino di Leone Pini, 17 anni, con l'Orchestra da Camera

Doppio appuntamento domenica 27 e lunedì 28 settembre, ore 21, all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte a Firenze, con l'Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giovan Battista Varoli.

Solista il giovanissimo Leone Pini, 17 anni, già premiato alla Carnegie Hall di New York e vincitore di concorsi internazionali come Premio Franco Gulli e UK International Music Competition. Allievo del Conservatorio Mascagni di Livorno, suona un violino di Massimo Nesi e un arco Sartory.

Approfondimenti Premio Porcellino 2026 domenica 20 settembre

In programma tre capolavori del tardo Romanticismo:

Antonín Dvořák – Sinfonia n. 9 in mi minore, op. 95 “Dal Nuovo Mondo”

Jean Sibelius - Concerto per violino in re minore op.47

Bedřich Smetana – “La Moldava” (Má vlast)Informazioni e prenotazioniSegreteria Orchestra tel. 055.783374 - 333 7883225 - 339 1632869, anche via whatsapp. www.orchestradacamerafiorentina.it - orchestra.camerafiorentina@gmail.com

Biglietti 20 euro su TicketOne e Box Office Toscana. Info: 055.783374 - 333 7883225.