Buono Sport per le famiglie fiorentine

Una palestra, un campo, una piscina sono luoghi importanti per crescere, stare insieme e coltivare una passione. Il Comune sta lavorando affinché non diventino una rinuncia quando le spese pesano sul bilancio familiare. Per questo, nel 2026, l'amministrazione comunale amplia l’accesso al Buono Sport, portando da 15mila a 20mila euro la soglia Isee prevista per richiederlo. Resta più alto il sostegno destinato alle famiglie con Isee fino a 15mila euro: fino a 200 euro per ciascun minore, mentre per la nuova fascia tra 15.000,01 e 20mila euro il contributo potrà arrivare a 100 euro.

La misura interviene su quello che, tra i minorenni che non praticano attività sportiva, rappresenta il principale ostacolo: quello economico. Un elemento che assume ancora più rilievo considerando che a Firenze la percentuale di bambini e ragazzi che fanno sport è superiore alla media nazionale. È proprio sulla possibilità di non lasciare indietro chi oggi rinuncia per ragioni economiche che punta il Buono Sport.

"A Firenze tanti bambini e ragazzi fanno attività fisica e questo è un dato importante, ma sappiamo anche che per alcune famiglie il costo diventa il principale ostacolo – dichiara l’assessora allo sport Letizia Perini –. È proprio qui che vogliamo intervenire, facendo in modo che quest’anno il Buono Sport possa raggiungere ancora più famiglie. Conosciamo bene anche il grande lavoro delle nostre società sportive: spesso, quando incontrano una famiglia in difficoltà, sono loro per prime a ridurre le quote o persino a farsi carico dei costi pur di non lasciare fuori un bambino. È un impegno prezioso, ma non possiamo lasciare soltanto sulle loro spalle questa responsabilità. Il Comune deve fare la propria parte, perché le condizioni economiche di una famiglia non devono decidere se un bambino può entrare oppure no in una palestra, in una piscina o su un campo".

Il sostegno riguarda le spese effettuate dal 1° gennaio 2026 fino alla data di presentazione della domanda per l’iscrizione e la pratica sportiva, oltre a quelle eventualmente sostenute per il certificato di idoneità. Complessivamente sono a disposizione 248mila euro.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale dei servizi del Comune di Firenze a partire dalle ore 12 di lunedì 21 settembre e fino al 12 ottobre 2026.

Qualora al termine della prima finestra risultassero ancora disponibili risorse, il Comune potrà riaprire i termini per la presentazione delle domande.

Tutte le informazioni e il link per presentare la domanda sono disponibili alla pagina:

https://areapersonale.comune.firenze.it/lang/it/servizi/il-buono-sport-2026-comune-di-firenze/access