​'Guardare lontano', al futuro di salute e innovazione in Toscana

Fotografie di Ruby Hernandez

Quanto tempo siamo disposti ad attendere prima di occuparci della nostra salute? Spesso, la risposta coincide con la comparsa dei primi sintomi, trasformando la cura in una reazione tardiva a un'urgenza. Tuttavia, esiste una visione differente che sta prendendo forma nel territorio toscano: "Guardare Lontano". Non si tratta solo del titolo di un evento celebrativo, ma di una filosofia industriale e politica che mira a ridefinire il concetto di benessere. In questo scenario, l'investimento di Eli Lilly a Sesto Fiorentino è la manifestazione di un ecosistema basato sull'innovazione tecnologica.

Nel panorama industriale contemporaneo, si tende a pensare che l'automazione sia l'unico driver della crescita. La strategia di Eli Lilly smentisce questo assunto: nel 2023, la multinazionale ha approvato un investimento di 75 milioni di euro per l'hub di Sesto Fiorentino, non solo per potenziare le macchine, ma per scommettere su un ecosistema di competenze che non ha eguali. La scelta di Firenze è, nelle parole della dirigenza, una dichiarazione di fiducia verso la qualità del lavoro locale.

"La nostra presenza a Firenze è una scelta. Nel 2023 abbiamo approvato un investimento di 75 milioni per ampliare le capacità produttive. Lo abbiamo fatto perché crediamo nel capitale umano che esprime l’hub di Sesto Fiorentino" ha affermato ieri sera Elias Khalil, Presidente e General Manager Italy Hub di Lilly, aprendo l’evento celebrativo dei 150 anni di storia aziendale a Forte di Belvedere.

La multinazionale statunitense inviata la Toscana a un passaggio dalla gestione della cronicità alla prevenzione pre-sintomatica. Non parliamo di un futuro remoto, ma di una possibilità tecnologica già disponibile oggi. Questa svolta significherebbe estendere non solo la durata della vita, ma soprattutto il tempo vissuto in piena salute. Il dato economico è altrettanto impattante: attualmente, l'80% delle risorse regionali è assorbito dalla cura di malattie croniche già manifeste. Spostare l'asse verso l'intercettazione precoce della patologia è l'unica via per garantire la sostenibilità del sistema.

L'innovazione ha un senso compiuto solo quando raggiunge il paziente, ma il percorso è spesso rallentato da quello che Elias Khalil definisce un "freno invisibile". In Italia, e in Toscana in particolare, i processi burocratici creano un attrito sistemico che incide direttamente sulla competitività delle imprese. Un esempio critico è il meccanismo del pay back, che sul territorio toscano arriva a gravare per il 18% sul fatturato vendite. Si tratta di un onere che stride con i modelli più efficienti adottati in altri paesi in cui opera la multinazionale, evidenziando la necessità di una collaborazione più stretta e dinamica tra il sistema sanitario pubblico e l'industria farmaceutica.

Fotografie di Ruby Hernandez

Il dibattito sul futuro della salute si intreccia inevitabilmente con le scelte di politica fiscale. Il Presidente Eugenio Giani, a margine dell'evento Lilly di ieri sera, ha sollevato nuovamente l'allarme riguardo alla sospensione del bollo auto per le vetture di media e bassa cilindrata annunciata per il 2027. Sebbene la misura possa apparire come un vantaggio immediato per i cittadini, essa nasconde un’insidia strutturale: il taglio comporterebbe una perdita netta di 200 milioni di euro per il servizio sanitario regionale. Con compensazioni statali previste per soli 110 milioni, il rischio è un indebolimento del pilastro su cui è organizzata la Regione, compromettendo la capacità di finanziare proprio quella medicina d'avanguardia che dovrebbe proteggerci.

Ieri sera, il Forte di Belvedere ha ospitato un dialogo tra passato e futuro. L'evento "Guardare Lontano" ha celebrato i 150 anni di storia dell'impresa farmaceutica statunitense unendo la cultura del territorio fiorentino all'innovazione scientifica. Un momento di rappresentanza, ma anche una prova della sinergia necessaria tra i diversi attori istituzionali. Tra i protagonisti dell'incontro anche Valentina Zucchi, responsabile della mediazione culturale di Fondazione MUS.E; Jacopo Vicini, Assessore allo Sviluppo Economico e Turismo del Comune di Firenze, e Damiano Sforzi, Sindaco di Sesto Fiorentino.

Al dialogo istituzionale è seguito da un suggestivo spettacolo di videomapping, per sottolineare come la salute sia un patrimonio comune che necessita di visioni condivise.

La Toscana si trova oggi a un bivio strategico. Da un lato, possiede le tecnologie e il capitale umano per guidare la rivoluzione della medicina preventiva; dall'altro, deve fare i conti con un sistema fiscale e burocratico che rischia di premiare il risparmio immediato a discapito della visione di lungo periodo.