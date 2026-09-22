Calcio: addio a Sergio Carpanesi, aveva 90 anni

La Fiorentina piange la scomparsa di Sergio Carpanesi, vincitore del primo storico tricolore in Viola.

Carpanesi aveva 90 anni.

Il presidente Giuseppe B. Commisso, la vice presidente Carherine Commisso e tutto il club si stringono attorno alla famiglia Carpanesi in questo momento di dolore.

Spezzino, mediano, parte dai Carpanesi Boys della Spezia, la squadra creata da suo padre.Dal 1953 al 1959 è alla Fiorentina, arriva per 400mila lire, esordio in Serie A il 13 maggio 1956 a Ferrara contro la Spal con gol vittoria. Quell'anno vince lo Scudetto 1955-56 con Bernardini e la Coppa Grasshoppers. Totale 31 presenze e 1 gol in A, più 2 in Coppa Italia, finale persa nel 58.Nel 1959-60 va in prestito al Palermo, 30 presenze. Nel 1960-61 alla Spal, 34 presenze e 2 gol. Dal 1961 al 1967 alla Roma, il periodo più lungo con 158 partite in 6 campionati, vince la Coppa delle Fiere nel 1961 e la Coppa Italia nel 1964.Poi dal 1967 al 1969 alla Sampdoria, poi dal 1969 al 1971 all'Anconitana in C da capitano e chiusura nel 1971-72 all'Angelana in D.276 partite e 8 gol in 13 stagioni di Serie A.

Entra nella Hall of Fame della Fiorentina nel 2022.Da allenatore ha guidato Maceratese, Lecco, Pisa, Monza, Prato dove vince la C2 nell'82-83, e soprattutto lo Spezia portandolo dalla C2 alla C1 nel 1985-86 in una stagione senza società né stipendi, la sua impresa più amata.