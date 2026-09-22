Franco Baggiani e Joao de Ribeira: 'Hansen'

Un viaggio sonoro tra introspezione e silenzio emotivo, un dialogo intimo tra tromba e pianoforte, ma anche un invito a pensare, sentire e, forse, iniziare a risvegliarsi. È ispirato allo Hansei, concetto della cultura giapponese che chiama a una profonda riflessione su se stessi, l’album che rinnova la collaborazione tra il trombettista italiano Franco Baggiani e il pianista, ingegnere del suono e sound designer spagnolo Joan de Ribera.

“Hansei” è un'opera musicale completamente improvvisata che invita gli ascoltatori a fermarsi e ad ascoltare, nel senso più ampio del termine. Registrato nel centro di produzione musicale BSO Producciones di Castellón de la Plana, l’album propone sette brani intrisi di jazz contemporaneo, improvvisazione libera e musica da camera sperimentale, con passaggi atmosferici, texture ariose e una dinamica contenuta ma profondamente espressiva.

Joan de Ribera esplora qui le possibilità del pianoforte acustico come cassa di risonanza emotiva, mentre Baggiani intreccia linee melodiche sospese, quasi parlate. Entrambi gli strumenti sono trattati con tecniche di manipolazione sonora ed effetti elettroacustici. La produzione sonora, curata da Joan de Ribera, si distingue per l'uso dettagliato dello spazio stereo, della risonanza e della profondità del campo acustico. Il risultato è un disco jazz con l’anima di un paesaggio sonoro, in cui la sensibilità musicale si fonde con la sperimentazione tecnica per aprire uno spazio di contemplazione, emozione e profondità.

E per esplorare i territori emotivi dei non-hansei: l'inerzia collettiva, l'intorpidimento affettivo e l'assenza di reazione alla perdita di umanità.“In giapponese, Hansei (反省) significa autoriflessione – spiega Franco Baggiani - e indica un processo di riconoscimento dei propri errori e di impegno verso il miglioramento. È una pratica centrale nella cultura nipponica, che consiste nell’analizzare successi e fallimenti, per imparare a crescere. In sostanza, implica fare un passo indietro e analizzare criticamente le proprie azioni per individuare aree di miglioramento.

È su questa riflessione che ci confrontiamo in dialogo libero tra gli strumenti, con spazialità e delicatezza sonora. Tutto impreziosito da una produzione attenta alla riverberazione, all’equilibrio e alla profondità di campo”.“Hansei” è prodotto da Sound Records, con il contributo della società DaL Lago TTC di Altavilla Vicentina e distribuito da Materiali Sonori. Il disco arriva a tre anni di distanza da “Mut Natura”, esordio discografico di Franco Baggiani e Joan de Ribera, ed è disponibile sulle principali piattaforme di streaming.Su richiesta è disponibile il link per ascoltare/scaricare l’albumSi può ascoltare l’album su Spotifyhttps://open.spotify.com/album/7EGIDooHYzFVCCaDqWAOQVBrani Hansei1) Donde el aire arde2) El mundo suda3) Hasta que no quede eco4) El paisaje que sobra5) Fronteras de Sal6) Azul herido7) La última sombraFRANCO BAGGIANI – Trombettista fiorentino d’origine ma da tempo cittadino del mondo, Franco Baggiani è attivo dalla metà degli anni Ottanta.Ha collaborato con musicisti di varie estrazioni come Stefano Bollani, Paolo Fresu, Irene Grandi, Stefano Cocco Cantini, Fernando Marco, Dave Mitchell, Freak Anthony, David Riondino, Luigi Cinque e molti altri.Ha pubblicato 32 album – di cui 17 a suo nome - che spaziano dal jazz più tradizionale al jazz-funk, al free jazz, alla musica elettronica e d'avanguardia.

Ha fondato ed è stato direttore di numerose band e big band, fra le quali Urbanfunk, Dynamics, Sound Orchestra, Sunrise Big Band. Trombettista, direttore d'orchestra e compositore, ha collaborato con numerose compagnie teatrali e proposto le sue composizioni e i suoi arrangiamenti in club, festival e teatri in tutta Italia e in Europa: dal Castellón Jazz Festival all’International Jazz Festival di Benicassim, dal Festival del Jazz di Saint Genis Laval al Dresda Summer Jazz Fest, al Veneto Jazz Festival e molti altri.Info Franco Baggiani:www.francobaggiani.ithttps://open.spotify.com/artist/6G6YdBob29LKvn7hyjjgYphttps://www.facebook.com/franco.baggianihttps://www.instagram.com/francobaggiani29/