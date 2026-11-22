ROSIGNANO (LIVORNO) - Tragedie a Rosignano, oggi lunedì 16 novembre: due uomini hanno perso la vita sul lavoro a poche ore di distanza l'uno dall'altro.

La mattina, nel parco industriale di Rosignano Solvay, in via Piave, un operaio di 60 anni addetto alle manutenzioni ha avuto un improvviso malore appena entrato nello stabilimento ed è morto nonostante l'intervento della Croce Rossa e del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la medicina del lavoro dell'Asl per gli accertamenti.

Nel primo pomeriggio, sempre nell'area industriale, in via Guido Rossa, un dipendente di 75 anni stava facendo pulizie sulla copertura di un edificio quando il tetto ha ceduto e lui è precipitato.

Sono intervenuti l'automedica del 118, un'ambulanza della Pubblica Assistenza, l'elicottero Pegaso e i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sulla dinamica e sul rispetto delle norme antinfortunistiche stanno indagando la Polizia di Stato e gli ispettori della medicina del lavoro dell'Asl Toscana nord-ovest.

IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE GIANI

"Due morti in poche ore a Rosignano mentre si trovavano al lavoro. Un uomo è morto precipitando dal tetto di un capannone, mentre un altro lavoratore è deceduto dopo essere stato colto da un malore.Esprimo il mio più sincero cordoglio e la mia vicinanza alle famiglie delle due vittime.Due vite perdute, due famiglie nel dolore. A loro va l’abbraccio di tutta la Toscana". Così Eugenio Giani presidente della Regione Toscana.