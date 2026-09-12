Il pane quotidiano da grano 100% toscano

Castelfiorentino, 12 settembre 2026- In un’epoca in cui la tecnologia ci permette di tracciare un pacco dall'altra parte del globo in tempo reale, persiste un paradosso fondamentale: quanto sappiamo davvero della farina che compone il nostro pane quotidiano? Spesso, il chicco di grano percorre rotte transoceaniche opache prima di arrivare sulle nostre tavole, smarrendo l’identità territoriale in favore di logiche di puro volume. L’inaugurazione del Molino San Matteo rappresenta una risposta industriale e politica a questa complessità. Non si tratta di un semplice impianto di macinazione, ma del tassello finale di una visione che mira a restituire trasparenza e sovranità alimentare alla Toscana, trasformando un bene di prima necessità in un presidio di salute e stabilità economica.

La novità del polo di Castelfiorentino risiede nell'abbattimento della barriera tra agricoltura e industria. L’integrazione verticale non è qui un concetto astratto, ma una realtà geografica: il Molino San Matteo sorge in posizione adiacente allo stabilimento Cerealia (società controllata al 100% da Unicoop Firenze). Questa "prossimità estrema" permette un’attivazione strategica di infrastrutture preesistenti ma finora inutilizzate, risolvendo alla radice il gap logistico della filiera.

Dal punto di vista analitico, questa configurazione azzera il cosiddetto "trauma da trasporto". Il grano non deve subire lunghi stoccaggi o trasferimenti su gomma che ne comprometterebbero la stabilità. L'impianto, gestito dalla cooperativa umbra Molini Popolari Riuniti, funge da ponte strategico tra la sapienza molitoria umbra e la produzione cerealicola toscana. Con l'ausilio di tecnologie all'avanguardia e selezionatori ottici, il mulino dedica il 70% della sua capacità operativa a questa specifica filiera integrata, garantendo una costanza qualitativa altrimenti impossibile nei modelli frammentati.

"Questo impianto ci permette di fare un balzo in avanti, realizzando un modello di filiera verticale completamente integrata. Per Cerealia, poter contare su una macinazione d'eccellenza a pochi metri dal sito di panificazione rappresenta un vantaggio significativo in termini di freschezza, stabilità e sicurezza alimentare" afferma Emidio Granchi, Presidente di Cerealia.

La sicurezza alimentare non è un traguardo statico, ma un’evoluzione tecnica costante. Se già dal 2005 Unicoop Firenze aveva imposto l'assenza di glifosate nei propri disciplinari di coltivazione, l’avvio del Molino San Matteo con il raccolto 2026 segna il passaggio alla certificazione "residuo zero" sul prodotto finito. Questa non è solo una promessa di marketing, ma un traguardo tecnico raggiunto grazie al controllo totale del processo di molitura.

La qualità della farina si poggia su tre pilastri invalicabili:

100% toscano : Grano tenero proveniente rigorosamente dalle province di Firenze, Grosseto, Pisa, Siena e dalla Valdichiana .

Grano tenero proveniente rigorosamente dalle province di . Senza Glifosate : Un impegno consolidato che esclude il diserbante dalle fasi di campo.

Un impegno consolidato che esclude il diserbante dalle fasi di campo. Residuo Zero: Una garanzia analitica che certifica l'assenza di tracce chimiche nell'alimento che arriva al consumatore.

Questa evoluzione trasforma il mulino in un laboratorio di salute pubblica, dove la tecnologia di selezione dei grani funge da filtro insuperabile contro le contaminazioni, rispondendo alla crescente domanda di purezza alimentare del mercato contemporaneo.

Il successo della filiera si misura anche nella tenuta economica dei suoi protagonisti. Il progetto coinvolge oltre 100 agricoltori locali, inclusi i Produttori Cereali Valdelsa (Proceva), affrontando frontalmente il problema della volatilità dei mercati. In un contesto geopolitico segnato da forti tensioni che influenzano il costo delle materie prime, il modello di Castelfiorentino agisce come un "presidio" di resilienza.

Attraverso patti di produzione e la gestione cooperativa di Molini Popolari Riuniti, si è costruito un sistema di corresponsabilità lungo la catena del valore. Questo garantisce il ritiro dei raccolti pianificati a prezzi che riflettono il reale costo di produzione, proteggendo il reddito degli agricoltori dalle speculazioni finanziarie internazionali.

"Le filiere corte hanno il grande vantaggio di non scaricare sul consumatore i costi di produzione ma, al contempo, remunerano equamente anche gli agricoltori che a volte devono produrre sottocosto. È proprio il caso del grano, una filiera in cui c'è un grande divario fra quanto viene pagato il grano e quanto costa il prodotto finale. Quel divario ci dice che c'è una filiera troppo lunga che danneggia sia il coltivatore che il consumatore" dichiara Dario Nardella, Eurodeputato Pd.

La sostenibilità del progetto si compie nella gestione della "fase 5": il recupero dell'invenduto. In un sistema alimentare maturo, il valore non deve disperdersi neppure a fine giornata. Il pane non venduto nei punti vendita Unicoop Firenze non diventa rifiuto, ma torna a Cerealia, che funge da hub logistico per l’economia circolare.

Da qui, l'invenduto viene reindirizzato verso una rete di mangimifici per la produzione di alimenti zootecnici. Questo approccio "zero sprechi" chiude il cerchio della filiera, trasformando un’eccedenza alimentare in una risorsa zootecnica. È la dimostrazione che l’integrazione industriale, se guidata da una filosofia cooperativa, può generare efficienza economica riducendo drasticamente l’impatto ambientale complessivo.

L’operatività del Molino San Matteo completa un polo industriale iniziato tra il 2020 e il 2021, consolidando un modello di sovranità alimentare che non ha eguali nel Centro Italia. Con la distribuzione dei prodotti in 29 punti vendita Unicoop Firenze dotati di produzione interna, la rivoluzione del grano toscano entra capillarmente nelle case dei cittadini.

Siamo di fronte a una nuova infrastruttura del bene comune che lega indissolubilmente il lavoro dei campi, la tecnologia molitoria e la grande distribuzione organizzata. Resta tuttavia una riflessione necessaria per chiunque si avvicini a uno scaffale: siamo consapevoli che ogni pagnotta acquistata è, in realtà, un voto per un sistema agricolo e sociale? Scegliere un pane a tracciabilità totale significa sostenere un’etica del territorio che va ben oltre il valore economico di uno scontrino.