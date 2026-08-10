Il mercato e l'enigma Moise Kean

Sei mesi mesi fa, la città viveva ancora lo spettro della retrocessione, sul collo della squadra per mesi, in una stagione di sofferenza pura. Oggi, il paradigma è ribaltato, con il mercato in fermento e l'entusiasmo della gestione Grosso.

Il primo vero atto di comunione collettiva è fissato per sabato 29 agosto. Al triplice fischio della sfida contro il Frosinone, lo Stadio Artemio Franchi smetterà i panni di arena sportiva per trasfigurarsi in un palcoscenico a cielo aperto. Non sarà una semplice sfilata, ma un’opera sensoriale: coreografie monumentali, giochi di luce e un racconto per immagini che ripercorrerà un secolo di battaglie. Sarà il momento del ritorno dei "grandi vecchi", i protagonisti che hanno reso il viola una religione cromatica. Come sottolineato ufficialmente dal club:

Il 2 settembre, alle ore 20:00, il prato del Franchi ospiterà un evento che solletica il cuore dei puristi: le "Fiorentina Legends" contro le All Star di "Operazione Nostalgia". In una tifoseria viscerale come quella fiorentina, il culto degli eroi del passato non è semplice polvere, ma linfa vitale. Vedere i campioni di ieri sfidare le icone del calcio romantico sotto le luci di Firenze significa celebrare l'identità gigliata nel suo stato più puro, riaffermando che la grandezza di un club si misura anche dalla forza dei suoi ricordi.

Il Centenario segna il passaggio della Fiorentina da realtà sportiva a istituzione culturale dello Stato. Se la scorsa settimana abbiamo assistito alla cerimonia del "Primo Annullo" del francobollo celebrativo, agosto vedrà la Zecca dello Stato coniare la moneta ufficiale dell'Anniversario. A settembre, l'opera omnia: il volume edito da Giunti che cristallizzerà l'epopea viola.

Il timone tecnico è ora nelle mani di Fabio Grosso. Arrivato con l'eredità di una stagione brillante al Sassuolo, Grosso ha portato una ventata di freschezza necessaria per esorcizzare i fantasmi dell'annata passata. La sua missione è trasformare la paura in spavalderia europea. Lo dimostra una preparazione estiva dal respiro internazionale: dal ritiro nel Regno Unito, a Teddington, fino alla tappa di Klagenfurt. Grosso sta plasmando una squadra capace di guardare negli occhi le grandi, cercando di fondere l'avanguardia del modernissimo Rocco B. Commisso Viola Park — il vero cuore pulsante dell'identità odierna — con la solida tradizione del campo.

In questo scacchiere tattico, si inserisce il caso Moise Kean. Qui sta l'ironia del calcio moderno: il Como, la "nuova potenza" qualificata in Champions League, punta con decisione l'attaccante viola. Per la dirigenza dei Commisso, la cessione di Kean non sarebbe solo un sacrificio tecnico, ma un rebus strategico. Moise è fondamentale per la "quota italiani" richiesta dalle liste UEFA. Perdere un profilo simile proprio nell'anno in cui si punta al ritorno nell'Europa che conta costringerebbe i Viola a una corsa contro il tempo sul mercato per non compromettere la struttura della rosa necessaria per le competizioni continentali.