Gli anni ’50 e ’60 del Vintage Festival di Castiglion Fiorentino

Firenze – A Ferragosto Castiglion Fiorentino permette ai suoi abitanti e ai visitatori di tornare indietro nel tempo per rivivere la magia dei favolosi anni ‘50 e ‘60. Dal 13 al 16 agosto il borgo toscano ospiterà la 9^ edizione del Vintage Festival, evento che ogni anno richiama migliaia di turisti da tutta Italia, trasformando il centro storico del paese nel set di un film americano con auto e moto d’epoca esposte lungo le strade, mercatini vintage, musica dal vivo e spettacoli di ballo nelle piazze.

Una manifestazione che è cresciuta nel tempo e che nelle ultime edizioni è stata capace di attirare a Castiglion Fiorentino, in un periodo in cui di solito la gente si sposta verso il mare, ben 50 mila persone. L’ingresso alla manifestazione e agli eventi è gratuito.

E proprio questo aspetto di richiamo sottolinea il consigliere regionale Gabriele Veneri: “Sicuramente per la provincia di Arezzo e per tutta la Toscana si tratta di un evento straordinario che in quattro giorni richiama più di 50.000 persone. Siamo alla nona edizione. Verranno artisti da tutto il mondo per esibirsi perché il festival, appunto, richiama artisti, musica e balli e poi richiama anche un market con oltre 100 espositori che animeranno il centro storico della bellissima cittadina di Castiglion Fiorentino, che grazie a un'amministrazione lungimirante e vicina al territorio, con tanta voglia di fare, ha fatto esplodere veramente i numeri in termini di turismo, tanto da poter dire con soddisfazione che oggi Castiglion Fiorentino è diventato uno dei motori trainanti del turismo della provincia d'Arezzo e dell'Intera Toscana”.

Si tratta di un evento partito nel 2017 e che coinvolge l'intero centro storico di Castiglion Fiorentino – ha spiegato Devis Milighetti, vicesindaco Castiglion Fiorentino - È un evento all’insegna di tanto divertimento, con un'ambientazione che ci riporta ai mitici anni ‘50 e ‘60 in tutte le sue sfaccettature: la musica, gli spettacoli e anche un market dedicato all'antiquariato e agli oggetti in voga in quegli anni. È un evento che riesce, in un periodo particolare, quello di Ferragosto, ad attrarre decine di migliaia di persone nell’arco di quattro giorni e che caratterizza Castiglion Fiorentino, una città delle aree interne della Toscana e che sicuramente non ha il mare, con un'offerta turistica e di spettacoli. che è unica nel suo genere e può portare tanta gente e tanto divertimento”.

"Per l'edizione 2026 – ha detto Marco Talladira, direttore artistico del Festival - abbiamo fatto una scelta precisa: puntare sulla qualità. Abbiamo costruito un programma artistico che riunisce alcuni dei migliori interpreti della scena internazionale dedicata alla musica degli anni '40, '50 e '60, selezionando artisti capaci di offrire spettacoli autentici e di altissimo livello. Il nostro obiettivo è quello di far vivere al pubblico un'esperienza unica, dove ogni concerto diventa un momento da ricordare. Il Vintage Festival è cresciuto negli anni proprio grazie a questa attenzione per la qualità artistica, diventando un punto di riferimento per gli appassionati ma anche un'occasione per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo".

“È un evento che con la sua genuinità e originalità è riuscita ad affermarsi e a consolidarsi nel tempo e dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale, che è stata la prima a crederci, e il direttore artistico Talladira e noi di Commercio dobbiamo ringraziare i nostri commercianti”, ha detto Jacopo Canestrelli, delegato Confcommercio. “I nostri commercianti, che da poco hanno istituito un centro commerciale naturale su Castiglion Fiorentino, sono molto presenti e restano attivi anche in questo periodo di ferragosto”.

Le vie del centro si trasformeranno in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto dove a risuonare saranno le note dello swing e del rock’n’roll. Oltre 100 gli artisti coinvolti, con 14 band, di cui 8 straniere provenienti da Spagna, Francia, Inghilterra, Svezia, Norvegia, Germania e Stati Uniti, che suoneranno dal vivo in piazza; 10 i dj – i più importanti d’Italia – che facendo suonare i vinili faranno ballare cittadini e visitatori. Quattro, invece, le scuole di ballo, per un totale di 1500 ballerini, che già a partire dalla mattina coinvolgeranno i visitatori in momenti di apprendimento dei balli tipici di quegli anni e workshop.

Inoltre, saranno presenti oltre 100 espositoriprovenienti da tutta Italia, che animeranno uno straordinario Vintage Marketricco di tesori nascosti, con proposte dedicate ai settori del vintage: abbigliamento, artigianato, design e stilisti, vinili e libri, artisti e illustratori, handmade, home decor, giochi e libri per bambini, piante e fiori e collezionismo. Saranno quattro giorni all'insegna della musica, della danza e della cultura vintage, con ospiti provenienti da tutta Europa e dagli Stati Uniti.

Sul palco si alterneranno artisti internazionali, Vinyl DJ con selezioni esclusive da tutta Italia, ballerini professionisti e maestri di scuole di ballo internazionali, che proporranno corsi, masterclass e prove aperte a tutti.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.