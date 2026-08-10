Plures/Alia: stop al subappalto a cascata

Il recente accordo siglato tra il Gruppo Plures/Alia e le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL e FIADEL) non è un semplice adempimento burocratico. È, al contrario, un manifesto politico e industriale che tenta di ricucire lo strappo tra la massimizzazione del profitto e la tutela della dignità umana. In un’epoca di crisi climatica e frammentazione del lavoro, questo protocollo segna un punto di non ritorno: la qualità del servizio pubblico è, prima di tutto, qualità del lavoro.

Le relazioni industriali non sono mai state così "vive" e necessarie come oggi. La realtà toscana ci mette di fronte a dati brutali: 53 morti sul lavoro dall’inizio dell’anno. Dietro questi numeri ci sono le denunce di sigle come USB Toscana, che puntano il dito contro il silenzio delle istituzioni e le carenze protettive per chi opera sotto il sole cocente. L’accordo tra Plures/Alia — l’entità operativa che gestisce i servizi ambientali — e i sindacati nasce da qui: dalla consapevolezza che il lavoro nelle multiutility non è solo un ingranaggio tecnico, ma un presidio di sicurezza sociale. Questo patto trasforma il contratto in uno scudo, riconoscendo che i rischi del mestiere, specialmente in una fase di emergenza climatica, richiedono una governance della sicurezza che non ammette zone d'ombra.

Una delle scelte più coraggiose dell'accordo è l'esplicito divieto del subappalto a cascata. In un mercato dominato per decenni dalla logica del massimo ribasso, questa decisione rappresenta una rottura epistemologica. Plures/Alia sceglie la strada della sostenibilità sociale e del value-based procurement: accorciare la filiera non è un costo, ma un investimento nella prevenzione del dumping contrattuale e salariale. Escludere la frammentazione degli appalti significa riprendere il controllo sul cantiere e sulla vita dei lavoratori.

"Gli accordi sottoscritti accompagnano una fase importante dell'evoluzione societaria. La riorganizzazione del Gruppo richiede regole condivise, capaci di coniugare sviluppo industriale, tutela del lavoro e qualità delle relazioni sindacali. Con questi protocolli definiamo un quadro di garanzie che accompagnerà il cambiamento [...] assicurando continuità nelle tutele, trasparenza nei percorsi di confronto e solidità alle relazioni industriali." si legge nel documento diffuso da Plures.

L'emergenza climatica ha smesso di essere un tema da convegno per diventare una questione di sopravvivenza. La drammatica conta delle vittime in Toscana ha spinto verso la richiesta di una revisione della delibera regionale sullo stress termico, oggi considerata insufficiente poiché esclude troppi settori esposti. Plures/Alia risponde con un atto di responsabilità: l'estensione del Protocollo Caldo a tutte le ditte appaltatrici.

Dal punto di vista dell'analista, questo è il superamento della "cittadinanza di serie B" per i lavoratori in appalto. Garantire le stesse tutele e il diritto alla sospensione delle attività sia ai dipendenti diretti che a quelli esterni significa applicare un principio di uguaglianza sostanziale lungo tutta la filiera produttiva. La sicurezza, in questo modello, non è più un costo variabile, ma un diritto universale e indivisibile.

Mentre la tendenza globale ha visto per anni le aziende pubbliche svuotarsi di competenze attraverso esternalizzazioni selvagge, Plures inverte la rotta. L’accordo punta al progressivo recupero di attività oggi esternalizzate. Non è solo una mossa difensiva, ma una strategia di crescita: riportare il know-how all'interno del Gruppo significa garantire la continuità e la qualità del servizio pubblico senza dipendere da soggetti terzi. È la sfida della multiutility moderna che smette di essere solo un "committente" per tornare a essere un "produttore" di valore.

Il riassetto organizzativo del Gruppo in tre Business Unit — Ambiente, Idrico ed Energia — non avverrà sulla pelle dei lavoratori. L'accordo istituisce una protezione rigorosa che passa per il Tavolo permanente di relazioni industriali, vero motore del confronto preventivo. Tra le garanzie ottenute spiccano:

Perimetro Occupazionale della Concessione: una clausola tecnica vitale che estende le tutele anche al personale della Corporate dedicato funzionalmente alle concessioni, anche per le scadenze future.

una clausola tecnica vitale che estende le tutele anche al personale della Corporate dedicato funzionalmente alle concessioni, anche per le scadenze future. Mantenimento dei livelli occupazionali: certezza del posto di lavoro durante la transizione.

certezza del posto di lavoro durante la transizione. Conservazione dell'anzianità e dei trattamenti: tutela integrale degli scatti maturati e delle condizioni economiche individuali.

tutela integrale degli scatti maturati e delle condizioni economiche individuali. Continuità della contrattazione: salvaguardia sia dei CCNL nazionali che della contrattazione integrativa aziendale.

L'introduzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo e di filiera rappresenta un salto di qualità nella governance della sicurezza inter-firm. Non si tratta più di controllare solo la propria azienda, ma di creare un sistema integrato di monitoraggio. Il RLS di sito agisce come coordinatore tra i rappresentanti delle diverse ditte, assicurando che le procedure di sicurezza siano uniformi e costantemente aggiornate. È la fine dell'isolamento dei lavoratori in appalto.

La qualità dei servizi essenziali per il cittadino è speculare alla qualità del lavoro di chi li presta. Non esiste transizione ecologica o industriale che possa dirsi riuscita se non è anche una transizione sociale. La contrattazione non è un ostacolo all'efficienza, ma il binario su cui deve correre lo sviluppo sostenibile.