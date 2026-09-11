Il 15 settembre nasce il Giardino Oriana Fallaci

Vent’anni dopo la sua scomparsa, Firenze rinnova il ricordo di Oriana Fallaci proprio nel giorno dell’anniversario della morte, il 15 settembre. L’area davanti alla Fortezza da Basso già intitolata alla giornalista e scrittrice fiorentina cambia denominazione e diventa giardino Oriana Fallaci.

La cerimonia di intitolazione si terrà martedì 15 settembre alle 12.30, con lo svelamento della nuova targa alla presenza della sindaca Sara Funaro e, tra gli altri, del nipote ed erede della giornalista e scrittrice, Edoardo Perazzi. Nell’occasione, in onore del suo amore per il verde e per l’ambiente, sarà piantato un albero in sua memoria.

“A vent’anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, Firenze sceglie di rinnovare il ricordo di una sua concittadina illustre proprio nel cuore della città - dichiara la sindaca Sara Funaro -. È stata una donna, una giornalista e scrittrice, un’intellettuale di primo piano, una figura capace di far discutere, certamente, ma che ha lasciato un segno indelebile nel giornalismo e nella cultura del nostro Paese. Non possiamo dimenticare le sue battaglie per i diritti civili e per la libertà delle donne, così come la sua straordinaria storia personale e professionale. Fallaci ha raccontato alcuni dei protagonisti e dei passaggi cruciali del Novecento con uno stile diretto, libero e senza compromessi. È una figura che va conosciuta e letta nella sua complessità e che Firenze, la città che le ha dato i natali e a cui è sempre rimasta legatissima, ha il dovere di ricordare”.

La nuova denominazione nasce dalla richiesta avanzata da un gruppo numeroso di cittadini di trasformare in giardino il piazzale già dedicato a Oriana Fallaci. La proposta è stata accolta dall’Amministrazione comunale e formalizzata con una delibera di Giunta presentata dall’assessora alla Toponomastica Caterina Biti. L’area era stata intitolata a Oriana Fallaci nel 2016, nel decimo anniversario della sua scomparsa, insieme alla fermata della tramvia davanti alla Fortezza da Basso.

La denominazione di “piazzale” era stata scelta anche in relazione alle caratteristiche dello stradario cittadino. “Siamo soddisfatti di aver dato ascolto, la sindaca in primis, ai cittadini che hanno chiesto di valorizzare la figura di Oriana Fallaci con l’intitolazione del giardino della Fortezza da Basso – dice l’assessora alla Toponomastica Caterina Biti – Questa richiesta è la testimonianza di come la città riconosca in Oriana Fallaci una cittadina di cui andare fieri, una persona che continua ad essere di ispirazione, oltre che una delle esponenti più importanti per quanto riguarda la scrittura e il giornalismo.

L’intitolazione del giardino a questa donna così forte è sicuramente un’occasione molto importante, a venti anni dalla sua morte e in un momento in cui stiamo promuovendo sempre più figure femminili nell’ambito della toponomastica cittadina”.

“Questo passaggio da piazzale a giardino nasce da una richiesta arrivata da tanti cittadini e che abbiamo scelto di accogliere - prosegue la sindaca Funaro -. Dieci anni fa, nel decimo anniversario della sua scomparsa, avevamo intitolato a Oriana Fallaci la fermata della tramvia e l’area davanti alla Fortezza da Basso, il piazzale, dal momento che questi rientrano nello stradario della città. Oggi facciamo un passo ulteriore, dando a quello spazio la denominazione di giardino e rendendo ancora più riconoscibile il luogo dedicato alla sua memoria. Abbiamo condiviso questo percorso anche con Edoardo Perazzi, nipote ed erede di Oriana Fallaci, e abbiamo voluto portarlo a compimento proprio nel giorno del ventennale della sua scomparsa, quando pianteremo anche un albero in sua memoria. Firenze c’è stata, c’è e continuerà a esserci nel ricordare Oriana Fallaci, anche attraverso occasioni di approfondimento e confronto che aiutino a conoscerne la storia e il percorso”.

Il programma della giornata inizierà alle 11.30 al Cimitero degli Allori, dove sarà deposta una corona sulla tomba di Oriana Fallaci. Alle 12.30, davanti alla Fortezza da Basso, si terrà la cerimonia di intitolazione del giardino, lo svelamento della targa e la messa a dimora di un albero a lei dedicato.