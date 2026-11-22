Quando l'inverno avvolge la Toscana, la regione si trasforma in un palcoscenico incantato dove la bellezza dei paesaggi dialoga con il calore delle tradizioni secolari. Tra le strette vie in pietra dei borghi medievali del Senese, i profumi avvolgenti del Valdarno Superiore e le atmosfere raffinate che si respirano sui tetti di Firenze, il periodo natalizio regala un viaggio sensoriale indimenticabile. Questo è il momento dell'anno in cui il profumo delle caldarroste e del vin brulé si intreccia con l'alta gastronomia, e dove l'estro degli artigiani locali trasforma ogni incontro in un frammento di storia. Che stiate cercando un regalo unico fatto a mano, un itinerario enogastronomico d'eccellenza, una fuga di benessere in tenute da sogno o momenti di autentica convivialità solidale, questa guida completa vi accompagnerà alla scoperta degli appuntamenti più suggestivi delle feste toscane.

Radicondoli Christmas Market (7ª edizione)

Il 28 e 29 novembre 2026, l'autentico borgo medievale di Radicondoli, adagiato sulle colline senesi, si accende per la settima edizione del suo celebre Radicondoli Christmas Market. Inserito nella prestigiosa cornice promozionale di Vetrina Toscana — il progetto della Regione Toscana e Unioncamere Toscana curato da Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana per la valorizzazione del turismo enogastronomico —, l'evento offre un'immersione totale nell'artigianato d'eccellenza e nelle tipicità locali.

Per l'occasione, i residenti del centro storico aprono al pubblico le proprie cantine e gli anfratti storici lungo via Tiberio Gazzei, trasformandoli in suggestive botteghe temporanee.Come sottolineato dal sindaco Francesco Guarguaglini, la manifestazione accoglie 65 artigiani selezionati, offrendo ai visitatori l'opportunità rara di incontrare direttamente i maestri creatori, scoprirne le tecniche e acquistare opere d'arte uniche e fatte a mano:"Il nostro Mercato è un'occasione per conoscere chi crea: dietro ogni banco ci sono persone, storie, passione e competenze artigianali.

Vogliamo rendere possibile l'incontro diretto con gli artigiani per valorizzare le tradizioni del territorio e nuove forme di creatività. Il passo successivo spetta ai visitatori: scegliere regali originali, fatti a mano e pezzi unici. Questo è lo spazio della fantasia e della magia."L'offerta esposizione spazia tra molteplici forme di maestria artigianale e creatività sostenibile:adizioni tessili di pregio: Per la prima volta sarà presente il maestro tessitore Tex con il leggendario panno Casentino, uno dei tessuti più iconici della tradizione manifatturiera toscana.

A questo si affiancano sciarpe in lana, capi e borse in pregiato cashmere, oltre alla suggestiva boutique temporanea allestita in cantina da Anima di Foglie, specializzata in seta naturale decorata con foglie del bosco. Non mancano accessori e borse nati dal riutilizzo creativo di denim e vecchi jeans.

Decorazioni floreali e laboratori live: L'espositore I Fiori di Jenny incanterà i visitatori con ghirlande e composizioni natalizie artigianali, curando inoltre un workshop pratico aperto al pubblico sia sabato 28 sia domenica 29 novembre alle ore 16:00.

Recupero creativo e manifattura locale: Dai maestri del territorio arrivano le creazioni di Arte di Mare (lampadari, arredi e oggetti decorativi realizzati con materiali recuperati dal mare), la pelletteria artigianale con cinture e portafogli realizzati a mano tra Radicondoli e Belforte, sculture in legno, lavorazioni in macramè, ceramiche, gioielli fatti a mano, addobbi per la casa, saponi naturali e prodotti alla lavanda.

Eccellenze gastronomiche a km zero: I sapori del territorio saranno garantiti dagli stand del Biodistretto, incentrati su sostenibilità e produzioni locali, con una presenza d'onore riservata alla celebre e dolcissima Cipolla di Certaldo.

"Calenzano Christmas" al Palaeventi Start (4ª Edizione)

Per un fine settimana interamente dedicato alla famiglia, alla pasticceria d'autore e allo shopping delle feste, il punto di riferimento è il Palaeventi "Start" di Calenzano (Via Garibaldi 9, FI). Sabato 28 novembre (dalle 14:00 alle 19:00) e domenica 29 novembre (dalle 10:00 alle 19:00), l'Associazione Turistica del Comune di Calenzano (ATC) e il Festival delle Pasticcerie presentano la quarta edizione di "Calenzano Christmas". Con il patrocinio del Comune di Calenzano e l'ingresso libero, l'iniziativa si trasforma in un grande spazio di socialità distribuito su 900 metri quadrati articolati su due livelli:

Piano Terra (500 mq): Salotto di Babbo Natale & Kids Corner: Nel foyer d'ingresso prende vita la magia con la poltrona di Babbo Natale accanto al caminetto per scattare foto e imbucare le letterine. Nel Kids Corner adiacente si tengono laboratori per bambini, letture, truccabimbi e l'incontro dal vivo con Babbo Natale. Food Experience: Un'ampia area ristoro con panineria, aperitivi toscani, bar-caffetteria e gli stand di tre note pasticcerie con specialità natalizie e tradizionali. Garantite opzioni dolci e salate dedicate alle persone celiache. Spazio Benessere: Area per la cura della persona con massaggi, cosmetica naturale, integratori, pet food, abbigliamento e libri.

Primo Piano (400 mq): Ristorante Toscano: Ampia area con posti a sedere e servizio ai tavoli con piatti caldi della tradizione. Market del Regalo: Esposizione con 20 aziende artigiane selezionate dall'area metropolitana e la presenza della libreria "LibLab" di Sesto Fiorentino. Tra le merci in vendita: decorazioni natalizie, bigiotteria, pietre e minerali, prodotti a base di lavanda, accessori moda e oggetti creati da materiali di riciclo.



Il momento clou dell'intrattenimento musicale è previsto per domenica 29 novembre alle ore 17:00, con l'esibizione dei canti di Natale ad opera del coro natalizio "Lady Voice", nato nel 2016 all'interno della Scuola di Musica di Calenzano.

Joulutori: il Mercato di Natale Nordico a Firenze

Il fascino essenziale e fiabesco dello stile nord-europeo sbarca nel cuore del capoluogo toscano. Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026, dalle ore 10:00 alle 19:00, le ampie vetrate e gli spazi di The Social Hub Firenze Lavagnini (Viale Lavagnini 70-72) ospitano la nuova edizione di "Joulutori", il Mercato di Natale Nordico ad ingresso libero. Per due giornate, i visitatori potranno viaggiare con la mente tra i Paesi del Nord Europa attraverso banchi di artigianato originale, oggetti d'arredo e design scandinavo, decorazioni per l'albero, libri e prelibatezze enogastronomiche tipiche. L'evento sarà arricchito da un fitto programma di laboratori e attività culturali interattive dedicate sia agli adulti che ai bambini.

Iniziativa solidale: "Accendiamo il Natale" a Sovigliana

Accanto alle grandi esperienze di alta hotellerie, lo spirito del Natale toscano risplende nella condivisione e nelle tradizioni locali che animano la provincia. Lasciando il capoluogo in direzione delle colline di Vinci, la solidarietà diventa protagonista a Sovigliana.Venerdì 20 dicembre, presso il Circolo di Sovigliana, l'associazione "Le Vie di Spicchio e Sovigliana" (centro commerciale naturale delle due frazioni nel territorio comunale di Vinci) organizza la cena di raccolta fondi "Accendiamo il Natale". Una serata all'insegna della buona cucina toscana e della convivialità spontanea, nata per sostenere i progetti della comunità locale.