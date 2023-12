Firenze, città preferita per iniziare il 2024

Anche quest'anno si conferma la tendenza degli europei a trascorrere la vigilia di Natale e il 25 dicembre in famiglia e ad approfittare delle vacanze di fine anno per viaggiare e scoprire nuove destinazioni. Secondo il potente motore di ricerca di voli e www.jetcost.it, le ricerche di voli per la fine di questo 2023 sono aumentate del 20%, mentre quelle di hotel del 24% rispetto alla fine del 2022. E molti europei che desiderano trascorrere il capodanno e l'inizio del 2024 lontano da casa, lo faranno in Italia, grazie anche al clima non troppo rigido, all'offerta culturale delle città tra musei, mostre e iniziative per le feste, alla ricca gastronomia e agli ottimi alberghi, con prezzi più convenienti rispetto ad altri paesi.

Regione ben posizionata in classifica è la Toscana: Firenze è al terzo posto nelle preferenze di portoghesi, al quarto per spagnoli e portoghesi, al quinto per i francesi e al sesto per i tedeschi. Poi c'è Pisa, sesta scelta per gli spagnoli e i britannici.

A Firenze addirittura, la notte del 31 dicembre il servizio della tramvia.it/orari/">tramvia sarà non-stop per consentire di recarsi agli eventi di Capodanno organizzati dall'amministrazione comunale.

Approfondimenti La Toscana è tra le mete preferite dagli europei per iniziare il 2024

A Pisa la Notte di Capodanno raddoppia. L’attesa del nuovo anno diventa occasione per ballare e festeggiare anche la sera del 30 dicembre. Sono infatti, due gli eventi in musica programmati in piazza dei Cavalieri con alcuni degli artisti e Dj tra i più amati. Il doppio appuntamento, sabato 30 e domenica 31 dicembre, voluto dal Comune di Pisa, assessorati al turismo e alle politiche giovanili, sarà a ingresso gratuito. Gli eventi sono in collaborazione con STEP. A presentare la doppia serata stamani in conferenza stampa l’assessore al turismo Paolo Pesciatini e l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa.

Domenica 31 dicembre il grande palco di piazza dei Cavalieri ospiterà (a partire dalle ore 22.00) il Dj-set di Albertino di Radio Deejay e M2O, lo show case di Fabri Fibra, il Dj-set di Ricky Le Roy from Metempsicosi. Allo scoccare della Mezzanotte, poi, spazio ai tradizionali fuochi d’artificio dal Ponte di Mezzo, visibili dai Lungarni.

Sarà ancora una volta la splendida cornice della Terrazza Mascagni ad ospitare il Capodanno di Livorno organizzato da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea con una proposta che punta a soddisfare tutti i gusti e ogni fascia di età. Ci saranno infatti i fuochi d’artificio che livornesi e visitatori hanno dimostrato di apprezzare moltissimo lo scorso anno, ma ci sarà anche un DJ Set a cura di The Cage e soprattutto ci saranno loro, i più amati dai livornesi, i Gary Baldi Bros, reduci dal grande successo di Straborgo 2023.

Il programma del 31 dicembre alla Terrazza Mascagni comincerà alle 21.30 con il WARM UP CAGE DJ SET, a seguire, dalle 23.00 alle 23.58 la prima parte dell’esibizione dei GARY BALDI BROS seguita, dalle 23.58 alle 00.30 da COUNTOWN + FUOCHI. Per festeggiare il 2024, dalle 00.30 alle 1.30 la seconda parte dell’esibizione dei GARY BALDI BROS e dalle 1.30 fino a chiusura il CAGE DJ SET.

Terme di Chianciano diventa il luogo perfetto per festeggiare Capodanno e per trascorrere le ultime ore del 2023 con la propria metà, con gli amici o con la famiglia. Per coloro che vogliono vivere la notte di San Silvestro in intimità e con originalità, ideali sono le Terme Sensoriali, tra aromaterapia, cromoterapia, fanghi e vasche idromassaggio, gustando in accappatoio e costume da bagno i prodotti migliori della Toscana e con brindisi di mezzanotte.I posti sono limitati. Costo a persona 229 euro.

Per chi festeggia in famiglia e tra amici, le Piscine Termali Theia ospiteranno una grande festa per la notte di San Silvestro, caratterizzata da un’atmosfera informale, con musica dal vivo, Dj set e cena, che comprende deliziosi piatti preparati dagli chef con prodotti locali e l’obiettivo di unire il gusto al relax termale. Il centro benessere è incluso nel biglietto di ingresso. I posti sono limitati. Costo a persona 199 euro.

Nei ristoranti per il cenone

Per il cenone di Capodanno l’Hard Rock di Firenze unisce le due anime del cafe quella del rock e quella del cinema con il concerto dei Rock in Movie, una band professionista che renderà tributo ai più grani brani rock che hanno fatto da colonna sonora a colossal mondiali della cinematografia. La serata prevede un menù dedicato inizierà e si chiuderà con il DJ set a cura di DJ Carletto.

Cenone di Capodanno all’Osteria del Borro, la tenuta vitivinicola toscana e albergo diffuso nel cuore del Valdarno Superiore di proprietà di Ferruccio Ferragamo, abbinato a vini pregiati e dolci delizie. Con l’avvicinarsi della mezzanotte, ci sarà un brindisi nella Lounge a base di champagne per celebrare l’arrivo del nuovo anno e a seguire dj set.

Il menù comprende Stuzzico di benvenuto accompagnato da Ruinart Blanc de Blanc con ostrica nature, pompelmo rosa, giardiniera di scalogno, tacos di mais, insalata di mare, maionese di rafano e peperoncino filetto di manzo di razza Calvana battuto al coltello, il nostro uovo marinato e tartufo nero pralina di gambero rosa dell’argentario, panzanella, crema di pecorino. Si prosegue con Terrina di trippa e verdure al vapore, scampo arrosto, bisque, spuma di fagioli e bottarga; Risotto al limone, carpaccio di gambero viola, ricotta di pecora e caviale; Caramelle di ragù di scorfano, brodetto di pesce e gallinacci; Crema di ceci piccini e olio, zampone croccante e tartufo nero pregiato; per continuare con Petto di anatra muta, tartufo bianco, patate affumicate e cipollotto glassatoe concludere con Sorbetto di limone e VKA, uova di salmone, olive, crumble di panettone. Ogni menù prevede un’alternativa vegetariana.

Il Tuscan Bistro di Viesca, la splendida tenuta immersa nella campagna fiorentina di Salvatore e Wanda Ferragamo, propone uno speciale menù per la cena di San Silvestro, studiato dall’Executive Chef del Borro Andrea Campani per rendere omaggio alle tradizioni della cucina italiana, come i Passatelli con il brodo di pollo del Valdarno e la Faraona ripiena, castagne, tartufo, verdure e funghi al timo.Tutti i piatti saranno serviti in abbinamento ai vini biologici de Il Borro.

Si brinderà al nuovo anno con champagne davanti ai fuochi d’artificio, a cui seguirà open bar accompagnato da prelibatezze dolci e salate, come i Cannoncini con ricotta fresca, Tartelletta, crema e lamponi, Cotechino e lenticchie e Caldarroste.

A Viareggio il Capodanno targato Grand hotel Principe di Piemonte verrà dislocato in tutte le sale del piano terra in una situazione dinamica e con orchestra di San Silvestro.

Notte di San Silvestro a Teatro

Per la lunga notte di capodanno sono previsti due appuntamenti, alle 19.30 e alle 22.15, al Teatro di Fiesole, dove Alessandro Riccio e Alberto Becucci portano in scena “Bruna, per carità”, il nuovo spettacolo dedicato all’anziana cantante dal passato turbolento.

Il Teatro comunale Niccolini di San Casciano in Val di Pesa lancia l’opportunità di vivere un’esperienza artistica che offre un viaggio unico nella colorata dimensione del varietà umoristico e caricaturale. “Burlesque & cabaret” è uno degli spettacoli più sfavillanti dell’area fiorentina e non aspetta altro che prendere forma nei variegati talenti dei suoi artisti di fama internazionale. La magica sera di San Silvestro è tutta da vivere sul palcoscenico del Niccolini tra lustrini, piumini e papillon. È il Comune ad invitare il pubblico a prendere parte allo speciale benvenuto all'anno nuovo, promosso e sostenuto dall’amministrazione comunale per domenica 31 dicembre a partire dalle ore 20.30.

Al Teatro Corsini Barberino di Mugello, la serata di capodanno è affidata a Maria Cassi e Leonardo Brizzi con un best of a sorpresa dei loro spettacoli per un esilarante excursus nel buonumore all’insegna del bisogno universale del ridere. Divertissiment allo stato puro. Un fil rouge che riapre le porte del teatro e inaugura il nuovo anno, dal 5 al 7 gennaio, con “Il circo delle bolle di sapone in su” dedicato a far sorridere grandi e piccini con un imperdibile spettacolo-evento di danza e circo.

Cosa succede quando due guasconi del teatro e del cinema italiano si lasciano prendere dall’improvvisazione, portando avanti una chiacchierata in musica? Lo scoprirete la notte di capodanno a Il Garibaldi di Prato, con lo spettacolo “Due maledetti amici” , follia teatral-musicale con Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo, accompagnati da Musica da Ripostiglio.

Un viaggio che avviene sulla scena, a metà tra lo spettacolo teatrale e la reunion tra vecchi compagni di avventure, diretto da Giovanni Veronesi, regista, attore e sceneggiatore toscano, che, dopo lo show televisivo del 2019 “Maledetti amici miei”, torna sul palco con Rocco Papaleo, per uno spettacolo spontaneo e coinvolgente, in cui anche il pubblico è chiamato a fare la propria parte. A mezzanotte saranno distribuiti bicchieri e spumante e si brinderà al nuovo anno in compagnia degli attori e dei musicisti.

Domenica 31 dicembre ore 22.00 al Teatro Verdi di Montecatini con Paolo Ruffini. Spettacolo e brindisi di mezzanotte con i doppiaggi cult che hanno reso celebre il comico e showman labronico attraverso il Nido del Cuculo.

Al Teatro Verdi di Casciana Terme, tra brindisi dolci, risate e tanta musica, alle 22.00 Guascone Teatro presenta lo spettacolo “Homopallosus”. Con Andrea Kaemmerle e con Andrea Barsali e Lorenzo Niccolini alle chitarre. Uno speciale spettacolo "anti-noia". Un vaccino contro i cattivi pensieri, un antidoto per tutto ciò che ci ha tediato negli ultimi anni. Due ore di divertimento ed allegria con l'irona sagace e sferzante di Andrea Kaemmerle e la musica vorticosa di due chitarristi d'eccezione. A mezzanotte grande brindisi in teatro con l'apertura all'unisono di 100 bottiglie di spumante e dolci per tutti i gusti, della pasticceria Masoni di Vicopisano. Ingresso adulti 25 euro. Ingresso bambini (fino a 12 anni) 15 euro. Informazioni e prenotazioni al 3280625881/3203667354.