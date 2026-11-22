Firenze, 17 novembre 2026 - Per tre giorni Firenze torna a essere la capitale mondiale degli eventi privati grazie all'ottava edizione di 'WIM-Where ideas meet'. Dal 18 al 20 novembre a Firenze ci saranno 500 partecipanti – l'edizione è sold out -, oltre 150 buyer (erano 110 nel 2025), 52 agenzie internazionali provenienti da 21 Paesi, dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi Uniti, passando per Canada, UK.

Il tema dell'edizione 2026 è 'Le radici della connessione'. Negli ultimi due anni WIM – network che riunisce 2.500 imprese - ha organizzato 32 eventi dal vivo in quattro continenti e ha dato un nome a un intero comparto economico, la Celebration economy.

Il cuore dell’evento è il Teatro della Pergola, che per tre giorni ospita 15 panel e 53 speaker. La sera del 18 novembre, alle 21.15, WIM offre a Firenze uno spettacolo pirotecnico sul lungarno Corsini, un ringraziamento alla città che ha visto nascere il progetto.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alla Pergola, una sfilata racconta la moda celebrativa, uno dei mestieri più legati all’artigianato italiano. Il 19 novembre continua con il lancio di una nuova serie di strumenti digitali basati sull’AI atti a migliorare le capacità di conversione per le imprese, infine la giornata si chiude con il WIM Gala by ELLE Spose. Dietro i numeri dell’evento c’è un mercato rilevante. Secondo le stime WIM, le agenzie presenti a Firenze rappresentano una domanda potenziale di almeno 150 milioni di euro l’anno in budget per l’organizzazione degli eventi.

La cifra sale a oltre 300 milioni includendo viaggi e ospitalità. La Toscana, secondo le stesse stime, assorbe metà della domanda internazionale: almeno 45-50 milioni di euro di questa domanda complessiva sono potenzialmente destinati alla sola provincia di Firenze.

Una ricchezza che si distribuisce sul territorio. Secondo il WIM Survey 2026, condotto con il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena, sette imprese su dieci hanno al massimo cinque collaboratori. Quasi la metà è attiva da oltre dieci anni. Per il 46% gli eventi privati valgono oltre tre quarti del fatturato. Questo testimonia un mercato ad alto efficiente di redistribuzione della ricchezza che moltiplica l’indotto globale sulla filiera con un moltiplicatore di 2,2-2,5. Il gala dinner con i buyer di WIM è sostenuto da Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

“Un’iniziativa estremamente significativa, che negli anni ha saputo consolidarsi e che siamo convinti potrà crescere ancora, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo e la propria capacità di generare opportunità per Firenze e per tutto il territorio; un evento di riferimento nel panorama nazionale e internazionale, e per questo ci tengo a ringraziare Tommaso Corsini e tutti gli organizzatori per il lavoro svolto – afferma la sindaca di Firenze Sara Funaro –. Si tratta di una piattaforma che si sta consolidando sempre di più e che vede al centro non solo Firenze ma tutto il territorio metropolitano e regionale.

L’attenzione a eventi e a un turismo di qualità, alla creazione di sinergie e allo sviluppo di strategie condivise tra i diversi livelli territoriali va esattamente nella direzione in cui stiamo lavorando, soprattutto a livello metropolitano: valorizzare tutto il nostro territorio e le sue eccellenze, promuovendole affinché possano essere conosciute, vissute e apprezzate”.“WIM è nata a Firenze e non è un caso: questa città è una delle destinazioni più ricercate al mondo dalla Celebration economy - dichiara Tommaso Corsini, fondatore e ceo di WIM -.

In otto anni abbiamo portato questa comunità in quattro continenti, ma ogni novembre torniamo qui, perché è qui che abbiamo le nostre radici. È un settore fatto di piccole imprese, di passione, mestieri e di bellezza, che porta ricchezza ben oltre i luoghi più affollati e lungo tutto l’anno. La domanda internazionale apprezza l’autenticità e investe in prodotti e servizi qualitativamente e culturalmente elevati. Quella che serve gli eventi privati è una delle filiere più autenticamente italiane”.“Firenze è una delle mete più ricercate al mondo per gli eventi privati di alta gamma", spiega l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini, “questa manifestazione è ormai un appuntamento annuale importantissimo perché dà un contributo prezioso, valorizza e mette a sistema un settore che dà lavoro qualificato a tante imprese e ad addetti in prevalenza altamente qualificati.

Non è un caso se abbiamo inserito il wedding come settore su cui investire sempre più, nel nostro decalogo per il turismo sostenibile a Firenze. WIM è ormai un riferimento internazionale, un’occasione di crescita per un comparto che innalza costantemente i propri standard, anche grazie alla capacità di innovare come dimostra anche quest’anno il focus sull’intelligenza artificiale".“Il primato della Toscana nel wedding e negli eventi d'eccellenza è un asset strategico - sottolinea Giacomo Bugliani, commissario di Toscana Promozione Turistica -.

I dati ci confermano che la vera sfida oggi non è rincorrere i volumi, ma elevare il profilo dell'accoglienza. Questo comparto è l'alleato perfetto della strategia 'Toscana diffusa' e della destagionalizzazione: spinge infatti un pubblico internazionale ed esigente a viaggiare anche nei mesi meno affollati, portando ricchezza oltre le mete tradizionali, verso i nostri borghi, i castelli e le ville storiche. Sostenere la community di WIM significa consolidare questa filiera di altissimo livello, trasformando ogni evento in un motore di sviluppo qualificato per tutto il territorio”.“Il tema di questa edizione, le radici, ci ricorda che un evento privato non è soltanto un’occasione di incontro o celebrazione, ma un’esperienza che costruisce memorie personali e familiari, destinate a tramandarsi nel tempo – afferma Laura Masi, presidente di Fondazione Destination Florence -.

È una forma di legacy che rafforza il legame con il territorio e ne alimenta il valore anche oltre l’evento stesso. Per Fondazione Destination Florence, essere Host Destination Partner di WIM sin dalle sue prime edizioni significa aggregare e valorizzare il potenziale di una filiera di eccellenze e professionalità, capace di trasformare ogni celebrazione in un legame duraturo con la nostra destinazione”.