Martedì 24 novembre 2026 festeggia il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, l’autore celebre nel mondo come creatore di Pinocchio, ma che fu anche giornalista importante, maestro dell’umorismo, inventore della caricatura letteraria, intellettuale colto e internazionale – attivo in Italia e frequentatore di Parigi – e patriota risorgimentale.

Dopo gli appuntamenti internazionali che nel corso dell’autunno hanno portato il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi Giordano Bruno Guerri a toccare tre continenti nel segno della tradizione letteraria di Lorenzini, le celebrazioni si concentreranno anche a Collodi, nel borgo da cui l’autore trasse il proprio pseudonimo.

Al via dunque con il convegno Collodi e la pedagogia dell’Italia unita, in programma mercoledì 18 novembre, dalle 9.30 alle 13.00, presso la sede della Fondazione a Collodi. Tra i relatori, Daniela Marcheschi (Presidente dell’Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini), Franco Cambi (già Università di Firenze), Leonardo Acone (Università degli Studi di Napoli "L’Orientale"), Chiara Lepri (Università degli Studi Roma Tre), Maria Teresa Trisciuzzi (Libera Università di Bolzano), Susanna Barsotti (Università degli Studi Roma Tre) e Loredana Perla (Università degli Studi di Bari Aldo Moro).

Il Convegno è organizzato dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario dalla nascita di Carlo Collodi in collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, ed è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali – Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali. Si allega la locandina.

Si prosegue sabato 21 novembre al Parco di Pinocchio a Collodi con una giornata dal titolo “Le avventure di Pinocchio: dal libro di Collodi allo sceneggiato di Comencini. Dietro le quinte di un capolavoro” che vedrà Fondazione e Gruppo Editoriale San Paolo collaborare per un evento che intende rendere omaggio e rinnovare la memoria di una tradizione che ha plasmato l’immaginario nazionale, e oltre.

Alle ore 15, nella Sala del Grillo, un dialogo ricorderà i valori promossi dal capolavoro letterario, alla presenza del presidente Giordano Bruno Guerri; di Andrea Balestri, interprete di Pinocchio in Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini, che presenterà anche il libro Pinocchio racconta Pinocchio 50 anni dopo (Fiorenza Editore), racconto del dietro le quinte della sua partecipazione da bambino allo sceneggiato; di don Paolino Campus, segretario di produzione per San Paolo Film; e di don Antonio Rizzolo, amministratore di Diffusione San Paolo. Con l’occasione, verrà esposto al Parco il burattino originale del film.

Infine, il 24 novembre, giorno dell’anniversario, la Sala del Grillo del Parco di Pinocchio ospiterà le celebrazioni ufficiali a partire dalle 10:30. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Fondazione Guerri con Daniele Rossi, Segretario Generale Della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Riccardo Franchi, del Sindaco di Pescia e di Angelo Gallo Carrabba, Prefetto di Pistoia, avrà inizio la cerimonia di annullo filatelico del francobollo commemorativo di Carlo Lorenzini Collodi.

Presenti, Carmela Smargiassi (Dirigente Casa del Made in Italy di Firenze – Ministero delle Imprese e del Made in Italy–Mimit), i funzionari Mimit Andrea Cavani e Daniela Merafina; Barbara Negroni (Responsabile Macroarea Centro Nord Filatelia Poste Italiane) e un rappresentante dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Alla giornata interverranno inoltre, con contributi culturali e testimonianze: Daniela Marcheschi (Presidente dell’Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini), Paola Lorenzini (pronipote di Carlo Lorenzini Collodi) e Fabrizio Fabrini (esperto di filatelia).

Sarà possibile seguire l’annullo filatelico anche in modalità telematica.

Link di accesso: https://youtube.com/live/yahUBsFlriQ?feature=share

Sarà possibile seguire il convegno anche online al seguente link: https://youtube.com/live/OYFu2vM9mHk