Firenze: Bahrami apre il Festival della liuteria toscana

Dal 17 ottobre al 2 dicembre: 13 concerti con strumenti ad arco realizzati da maestri toscani dell’arte liutaria

Al via il Festival della liuteria Toscana, che si terrà a Firenze dal 17 ottobre al 2 dicembre: 13 concerti con strumenti ad arco realizzati da maestri toscani dell’arte liutaria.

L'inaugurazione avrà luogo sabato 17 ottobre 2020 - ore 21 - all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte - Firenze con Ramin Bahrami e il suo Universo Bach.



Ecco il VIDEO:

la presentazione di Bahrami

https://bit.ly/37hCVDr



Nei 13 concerti da ottobre a dicembre sarà possibile ascoltare strumenti ad arco plasmati o restaurati da maestri artigiani di ieri e di oggi: da Gasparo Piattellini a Paolo Sorgentone, da Serafino Casini a Claudio Arezio, da Paolo Vettori a Fabrizio Di Pietrantonio.



Novità di questa edizione, il Festival ospiterà la rassegna “Universo Bach”, l’integrale dei concerti per pianoforte e orchestra del genio di Eisenach ideata dal musicologo, direttore e compositore Mario Ruffini, in collaborazione con Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e Centro Studi Luigi Dallapiccola. Grazie a tali collaborazioni sarà possibile integrare il ciclo degli otto Concerti per piano solo e orchestra con quelli per due e tre pianoforti (BWV 1060-1064), eseguiti di rado.



Tra i massimi interpreti di Bach a livello mondiale, il pianista Ramin Bahrami sarà ospite dell’appuntamento inaugurale, sabato 17 ottobre all’Auditorium di S. Stefano al Ponte: nel ruolo di solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Mario Ruffini, Bahrami eseguirà il “Concerto per pianoforte e orchestra BWV 1052”, pagina notissima, soprattutto per la ritmica dei ritornelli. A seguire il “Concerto per pianoforte e orchestra BWV 1055”, il “Concerto per pianoforte e orchestra BWV 1058” e il “Concerto per pianoforte, oboe e orchestra BWV 1059”: quest’ultimo verrà presentato nella versione “ricostruita” da Mario Ruffini, che partendo dai frammenti arrivati ai giorni nostri ha completato la partitura seguendo scrupolosamente gli stilemi bachiani. Solisti Mattia Fusi al pianoforte - recente vincitore del Premio Bach di Würzburg - e Davide Guerrieri all’oboe.



Sempre all’Auditorium di S. Stefano al Ponte, domenica 18 ottobre, tutto Schumann con il trio Claudia Gori (pianoforte), Daniele Scala (clarinetto) e Leonardo Bartali (viola): del gigante del Romanticismo tedesco saranno eseguiti “Drei Fantasiestücke op. 73”, “Märchenbilder, op. 113”, “Märchenerzählungen, op. 132”.



Lunedì 19 ottobre salirà sul palco il Trio d’Archi dell’Orchestra da Camera Fiorentina, affiancato per l’occasione dalla flautista Giulia Schifani. Musiche di Dvorak (Quartetto op. 96 "Americano”), Mozart (“Quartetto con flauto K. 285”) e Van Delden (“Quartetto per flauto, violino, viola e cello”).



Mercoledì 21 ottobre, all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, secondo appuntamento di “Universo Bach”: ascolteremo i concerti per pianoforte e orchestra BWV 1053, BWV 1054 e BWV 1056 e il “Concerto per pianoforte, due flauti e orchestra BWV 1057”. Solisti Massimiliano Damerini e Mattia Fusi al pianoforte, Angela Camerini e Stefano Margheri ai flauti.



Il tributo a Bach si concluderà sabato 24 ottobre: solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Mario Ruffini saranno i pianisti Fabio Fornaciari, Nicola Giaquinto, Hannah Kim, Matteo Guascoi, Ruggiero Fiorella, Leonardo Ruggiero, Lorenzo Fiorentini, Pietro Jacopini, Lin Wang e Giacomo Innocenti. In programma i concerti per pianoforti e orchestra BWV 1060, BWV 1061, BWV 1062, BWV 1063, BWV 1064.



Lunedì 26 ottobre il Festival si sposterà al Museo di Orsanmichele, musiche di Händel, Mozart, Vivaldi, Beethoven insieme al Quartetto d’archi dell’Orchestra da Camera Fiorentina, con la partecipazione del soprano Caterina Bevacqua. Tra Haendel e Mozart, Bartok e Turina, spazierà il Quartetto Amitié, sempre Museo di Orsanmichele, mercoledì 28 ottobre.



Per oltre dieci anni primo oboe dell'Orchestra del Teatro alla Scala, Francesco Di Rosa sarà solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina nelle due serate di domenica primo e lunedì 2 novembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte. Ad esaltare le doti di Di Rosa saranno il “Concerto per oboe e archi Rv 461” di Vivaldi e il “Concerto per oboe e archi” di Pedrollo.



Ancora a Santo Stefano al Ponte: venerdì 13 novembre salirà sul palco il Crazy Quartet, musiche di Borodin e Ravel; domenica 29 e lunedì 30 novembre l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giovanni Varoli, solista Leonardo Ascione al violoncello, in primo piano il “Concerto in la minore per violoncello e orchestra, op. 129” di Schumann; mercoledì 2 dicembre il Recital Trio capitanato dal celebre violista e violinista Augusto Vismara, musiche di Kodaly e Brahms.



Tutti i concerti si svolgeranno nel rispetto delle misure anti-Covid. Inizio ore 21, biglietto di 10 euro. Prevendite in corso nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita e online e su www.ticketone.it. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 – 3391632869.



Il Festival della liuteria toscana tra ‘700 e ‘900 è un progetto dell’Orchestra da Camera Fiorentina sostenuto da Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze. Il festival è realizzato grazie anche al contributo in “art bonus” di Intesa Sanpaolo. In collaborazione con Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze, Centro Studi Luigi Dalla Piccola. Si ringraziano per l’ospitalità Comune di Firenze, Musei del Bargello, Auditorium di Santo Stefano al Ponte. Direzione artistica a cura di Giuseppe Lanzetta.





FESTIVAL DELLA LIUTERIA TOSCANA TRA ‘700 E ‘900FIRENZE - OTTOBRE/DICEMBRE 2020



Inaugurazione

Sabato 17 ottobre 2020 - ore 21 - ingresso 10 euro

Auditorium di S. Stefano al Ponte - piazza S. Stefano, 3 – Firenze

“Universo Bach” - Integrale dei Concerti per pianoforte e orchestra di J.S. Bach

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: MARIO RUFFINI

Pianoforte: RAMIN BAHRAMI

Concerto per pianoforte e orchestra in re minore BWV 1052

Pianoforte: MATTIA FUSI

Oboe: DAVIDE GUERRIERI

Concerto per pianoforte e orchestra in la maggiore BWV 1055

Concerto per pianoforte e orchestra in sol minore BWV 1058

Concerto per pianoforte, oboe e orchestra in re minore BWV 1059 [Ricostruzione di Mario Ruffini]



Domenica 18 ottobre 2020 - ore 21 - ingresso 10 euro

Auditorium di S. Stefano al Ponte - piazza S. Stefano, 3 – Firenze

I SOLISTI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Pianoforte: CLAUDIA GORI

Clarinetto: DANIELE SCALA

Viola: LEONARDO BARTALI

R. Schumann Drei Fantasiestücke op. 73 per clarinetto e pianoforte

Märchenbilder, op. 113. Quattro pezzi per viola e pianoforte

Märchenerzählungen, op. 132 per viola, clarinetto e pianoforte





Lunedì 19 ottobre 2020 - ore 21 - ingresso 10 euro

Auditorium di S. Stefano al Ponte - piazza S. Stefano, 3 – Firenze

TRIO D’ARCHI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Con la partecipazione della flautista Giulia Schifani

Flauto: GIULIA SCHIFANI

Violino: LUDOVICO MEALLI

Viola: TOMMASO MORANO

Violoncello: LEONARDO ASCIONE

A. Dvorak Quartetto op. 96 "Americano”

W.A. Mozart Quartetto con flauto in re maggiore K. 285

L. Van Delden Quartetto per flauto, violino, viola e cello





Mercoledì 21 ottobre 2020 - ore 21 - ingresso 10 euro

Auditorium di S. Stefano al Ponte - piazza S. Stefano, 3 – Firenze

“Universo Bach” - Integrale dei Concerti per pianoforte e orchestra di J.S. Bach

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: MARIO RUFFINI

Pianoforte: MASSIMILIANO DAMERINI

Concerto per pianoforte e orchestra in re maggiore BWV 1054

Pianoforte: MATTIA FUSI

Concerto per pianoforte e orchestra in mi maggiore BWV 1053

Pianoforte: MASSIMILIANO DAMERINI

Flauti: ANGELA CAMERINI e STEFANO MARGHERI

Concerto per pianoforte e orchestra in fa minore BWV 1056

Concerto per pianoforte, due flauti e orchestra in fa maggiore BWV 1057





Sabato 24 ottobre 2020 - ore 21 - ingresso 10 euro

Auditorium di S. Stefano al Ponte - piazza S. Stefano, 3 – Firenze

“Universo Bach” - Integrale dei Concerti per pianoforte e orchestra di J.S. Bach

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: MARIO RUFFINI

Pianoforti: FABIO FORNACIARI e NICOLA GIAQUINTO

Concerto per due pianoforti e orchestra in do minore BWV 1060

Pianoforti: HANNAH KIM e MATTEO GUASCONI

Concerto per due pianoforti e orchestra in do maggiore BWV 1061

Pianoforti: RUGGIERO FIORELLA e LEONARDO RUGGIERO

Concerto per due pianoforti e orchestra in do minore BWV 1062

Pianoforti: LORENZO FIORENTINI, PIETRO IACOPINI e LIN WANG

Concerto per tre pianoforti e orchestra in re minore BWV 1063

Pianoforti: LORENZO FIORENTINI, PIETRO IACOPINI e GIACOMO INNOCENTI

Concerto per tre pianoforti e orchestra in do maggiore BWV 1064





Lunedì 26 ottobre 2020 - ore 21 - ingresso 10 euro

Museo di Orsanmichele - via dell’Arte della Lana – Firenze

QUARTETTO DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Con la partecipazione del soprano Caterina Bevacqua

Violini: BEATRICE BIANCHI e ALESSANDRO BERNARDI

Viola: CAMILLA INSOM

Violoncello: MARILENA CUTRUZZULÀ

Soprano: CATERINA BEVACQUA

G. F. Händel Lascia ch'io pianga da “Rinaldo

W.A. Mozart Vado, ma dove? Aria da “Concerto K. 583”

A. Vivaldi Sposa son disprezzata, da “Bajazet”

L.v. Beethoven Ah, perfido aria da concerto





Mercoledì 28 ottobre 2020 - ore 21 - ingresso 10 euro

Museo di Orsanmichele - via dell’Arte della Lana – Firenze

QUARTETTO AMITIÉ

Violini: MARCO LORENZINI, CLAUDIO FREDUCCI

Viola: CAMILLA INSOM

Violoncello: SANDRA BACCI

G.F. Haendel Halvorsen Passacaglia

R. Giddens At the Purchaser's Option with variations

W.A. Mozart Rondò alla turca in jazz

B. Bartok Romanian Folk Dances

G. Turina Oracion del torero

C. Gardel Por una Cabeza





Domenica 1 e lunedì 2 novembre 2020 - ore 21 - ingresso 10 euro

Auditorium di S. Stefano al Ponte - piazza S. Stefano, 3 – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: GIUSEPPE LANZETTA

Oboe: FRANCESCO DI ROSA

A. Vivaldi Concerto per Archi in Sol Minore e in La Maggiore

A. Vivaldi Concerto per Oboe e archi in La Minore Rv 461

A. Pedrollo Concerto per Oboe e archi

A. Sibelius Romanza





Giovedì 5 novembre 2020 - ore 21 - ingresso 10 euro

Auditorium di S. Stefano al Ponte - piazza S. Stefano, 3 – Firenze

SESTETTO D’ARCHI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Violini: MARCO LORENZINI, BEATRICE BIANCHI

Viole: MASSIMO COCO, NICCOLÒ PRESENTINI

Violoncelli: STEFANO AIOLLI, ELETTRA MEALLI

J. Brahms Sestetto op. 1 N° 18

A. Schönberg Verkläerte Nacht op.4





Venerdì 13 novembre 2020 - ore 21 - ingresso 10 euro

Auditorium di S. Stefano al Ponte - piazza S. Stefano, 3 – Firenze

CRAZY QUARTET

Violini: BEATRICE BIANCHI e STEFANO RIMOLDI

Viola: MASSIMO COCO

Violoncello: STEFANO AIOLLI

A. Borodin Quartetto n. 1 in re magg.

M. Ravel Quartetto in fa magg.

J. Pachelbel Canone

W.A. Mozart Eine Kleine Nachtmusik

A. Vivaldi Le quattro stagioni per violino e archi





Domenica 29 e lunedì 30 novembre 2020 - ore 21 - ingresso 10 euro

Auditorium di S. Stefano al Ponte - piazza S. Stefano, 3 – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: GIOVANNI VAROLI

Violoncello: LEONARDO ASCIONE

R. Schuman Concerto per violoncello e orchestra in La minore versione per archi

P.J. Tchaykowsky Serenata in Do maggiore per archi





Mercoledì 2 dicembre 2020 - ore 21 - ingresso 10 euro

Auditorium di S. Stefano al Ponte - piazza S. Stefano, 3 – Firenze

RECITAL TRIO

Violino/Viola: AUGUSTO VISMARA

Violoncello: GIOVANNI INGLESE

Pianoforte: ELISA RACIOPPI

Z. Kodaly Duo per violino e violoncello op. 7

J. Brahms Trio op. 114









Info concerti

Cell. 339 1632869 - www.orchestrafiorentina.it - info@orcafi.it

Direzione artistica

Giuseppe Lanzetta



Progetto

Orchestra da Camera Fiorentina

Con il sostegno di

Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo

Regione Toscana

Città Metropolitana di Firenze

Con il contributo in “art bonus” di

Intesa Sanpaolo

In collaborazione con

Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze

Centro Studi Luigi Dalla Piccola