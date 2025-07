Regionali: il 49,7% favorevole all’alleanza Pd-5 Stelle

Firenze, 31 lug.– Il 49,7% dice sì all’alleanza tra Pd e Movimento Cinque Stelle alle prossime elezioni regionali toscane, seppur con qualche distinguo. Il 40,9% invece è contrario.

Sono i dati emersi dall’indagine lanciata da MetaFirenze, la community digitale che si confronta sulle questioni di attualità che riguardano la Toscana e il suo capoluogo, quando mancano poco più di due mesi alle elezioni regionali, che dovrebbero svolgersi il 12 e 13 ottobre.

Ai partecipanti di MetaFirenze è stato sottoposto un questionario online, rimasto aperto per 24 ore tra il 29 e 30 luglio, sulla possibilità che il centrosinistra toscano diventi il laboratorio del “campo largo”, cioè una coalizione che comprenda Pd, Avs, Iv, Azione e M5S.

L’iniziativa ha raccolto 185 risposte anonime tramite i canali diretti della community (newsletter e gruppo WhatsApp).

Il 97,2% dei partecipanti ha dichiarato di risiedere in Toscana e l’87,8% ha affermato con certezza di voler partecipare al voto.

Il 27,1%di chi ha risposto è convintamente favorevole all’alleanza tra Partito democratico e Movimento Cinque Stelle, giudicandola “una scelta giusta e necessaria”. Per il 22,6% il campo largo è invece accettabile solo se presenterà “un candidato governatore forte e condiviso”. In sostanza: quasi il 50% guarda positivamente all’ipotesi. Secondo il 20,4% degli intervistati, invece, l’alleanza sarebbe “un errore” perché Pd e M5S “sono troppo diversi” e una percentuale simile, 20,4%, auspica che le due forze politiche “vadano divise alle elezioni, poi si vedrà”.

Per quanto riguarda il candidato presidente della Regione del possibile campo largo, il 38,7% è pronto a votarlo “solo se il profilo è convincente”, il29,8%lo voterebbe comunque “con convinzione”, mentre il 24,9% cercherebbe un’alternativa e il 6,6% opterebbe per l’astensione.

E se l’alleanza saltasse e i Cinque Stelle corressero da soli, come alle elezioni del 2020?

Il 55,8%di chi ha risposto voterebbe comunque M5S o Pd, il 32%valuterebbe caso per caso, mentre il restante 12,2% cambierebbe completamente opzione o sceglierebbe di non votare.

“L’indagine non ha valore statistico – spiegano i promotori di MetaFirenze – ma restituisce uno spaccato significativo delle sensibilità presenti in un segmento attivo della cittadinanza e sembra confermare che il tema delle alleanze è tutt’altro che risolto sul piano del consenso: molto dipenderà dalle proposte politiche che saranno avanzate e da chi le incarnerà come candidato”.

"Alessandro Tomasi ha tutti i requisiti che chiediamo al candidato presidente per la nostra Regione. Prima di tutto la moralità in politica: lui può fare una battaglia per la trasparenza e la moralità in politica, altri non possono farlo. In più, da sindaco, Tomasi ha dimostrato una capacità di governo di cui abbiamo bisogno ora in Toscana. Capacità di ascoltare, di comprendere, capacità di decidere: ecco il modello Tomasi che vogliamo esportare in Regione. Se non c'è produzione di ricchezza e di posti di lavoro, prima o poi le rendite di posizione si esauriscono.

Qui oggi siamo al centro del cuore produttivo della Toscana e a questa Toscana dobbiamo dare risposte su infrastrutture, connessione, impianti e autorizzazioni più semplici. Come Lista civica porteremo questi temi nel dibattito in supporto di Alessandro Tomasi" ha detto Paolo Bambagioni, consigliere comunale della Lista civica Eike Schmidt e Presidente della Commissione Controllo del Comune di Firenze, nel corso di un incontro della Lista civica Eike Schmidt presso Unilavoro Pmi Firenze a Osmannoro con Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia.