Empoli: ultimi mercati estivi

Al “Mercatale” i prodotti della stagione e poi Empolissima sotto le stelle

EMPOLI– Ultimo appuntamento della stagione estiva del “Mercatale in Empoli”, in programma sabato 25 luglio 2020, sempre in via Bisarnella, dalle 8 alle 13. In primo piano le produzioni delle aziende agricole del territorio locale e toscano: dagli ortaggi, alle chiocciole, ai formaggi a latte crudo, al pane di grani antichi, alle verdure sempre fresche e molto altro. Frutti della nostra terra, espressione di genuinità, qualità, freschezza che saluteranno gli affezionati del mercato agroalimentare empolese per tornare più ‘buoni’ di prima a settembre.

«Sabato ultimo appuntamento della stagione col Mercatale. Voglio ringraziare – ha detto l’assessore all’agricoltura Massimo Marconcini –gli operatori per la capacità di adattamento alle situazioni verificatesi con spirito imprenditoriale e al contempo di collaborazione con l'amministrazione comunale. E la Polizia Municipale che ha lavorato per dare continuità al mercato nel luogo attuale. Faremo un bilancio e vedremo, una volta fuori definitivamente dalla fase Covid, come organizzare il Mercatale al meglio. Un grazie anche agli empolesi e non che frequentano come clienti questa nostra bella piazza piena di prodotti locali, buoni e genuini. Buona Estate a tutti».

I Seminanti con pasta di filiera toscana, farine e Sott'oli; il Colle Fiorentino con ortaggi di stagione da Montespertoli; La chiocciola d'Elsa con ortaggi di stagione e chiocciole di Poggibonsi; i Formaggi di Maria con formaggi a latte crudo, una vera prelibatezza, da Volterra; il pane di grani antichi, oramai una riscoperta molto apprezzata, del forno Romolino da Lastra a Signa; le verdure e il cipollotto fresco dell'azienda agricola di Luigina da Certaldo; i salumi di filiera toscana di Marco Macelleria da Castelfiorentino; l'azienda agricola delle fave e verdure di stagione di Andrea, che porterà anche marmellate e uova fresche.

Anche quest’anno “Empolissima sotto le stelle” si farà

La tradizionale manifestazione, organizzata da Confesercenti Firenze in collaborazione con il Comune di Empoli e Associazione Centro Storico, torna martedì 28 luglio. Si comporrà di oltre 50 operatori su area pubblica, di tutte le principali merceologie commerciali (abbigliamento, food, casalinghi, calzature, intimo etc..) con orario 18-24 in Piazza Vittoria e Via Roma. Mettendo insieme queste postazioni commerciali con le altre 200 attività del Giro avremo una grande offerta commerciale di oltre 250 imprese: una straordinaria occasione per lo shopping e per trascorrere una piacevole serata in famiglia.

“Le iniziative serali – dichiara Marco Carpignani, presidente Confesercenti Empoli – assumono quest’anno un valore ancora più strategico rispetto al passato. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile organizzare un “luglio empolese” come eravamo abituati a conoscere. Questa occasione, oltre che rappresentare una importante occasione per il mondo del commercio, è anche un ottimo pretesto per passare una serata in centro e quindi godersi in tutta tranquillità la nostra città”

“Empolissima sotto le stelle – conclude Luca Taddeini, presidente provinciale ANVA-Confesercenti – rappresenta ormai una appuntamento fisso nel palinsesto estivo empolese. Siamo molto soddisfatti di poter realizzare questo che rappresenta un importante occasione per le nostre attività. Ci tengo a precisare che l’evento si realizzerà in piena sicurezza. Sono state infatti prese tutte le precauzioni necessarie per il corretto svolgimento della serata.”