Calenzano, 18 novembre 2026 – Terna si dichiara disponibile a svolgere una valutazione sugli aspetti tecnici, di funzionalità, di impatto ambientale-paesaggistico, autorizzativi, temporali ed economici, riguardo all’ipotesi formulata dal Comune di Calenzano e dalla Regione Toscana di interramento del tratto del nuovo elettrodotto a 380 kV a doppia terna, per una lunghezza di circa 3 km.

A ottobre scorso, con una lettera congiunta del sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, gli Enti avevano ufficializzato al concessionario della rete elettrica nazionale la richiesta di svolgere una valutazione tecnico-economica sulla praticabilità dell’ipotesi di interramento nel tratto urbano di Calenzano, per circa 3 km. Questo passaggio è stato formalizzato in coerenza con gli atti approvati dal Consiglio comunale di Calenzano e dalla Regione Toscana, che sollecitavano una risoluzione dell’impatto paesaggistico sul territorio di Calenzano dell’elettrodotto a doppia terna realizzato su sostegni tubolari.

“Abbiamo sostenuto – dichiara il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – con convinzione la richiesta del Comune di Calenzano di un approfondimento tecnico sulla possibilità di interramento della linea ad alta tensione nel tratto urbano di Calenzano ed è estremante positivo che da parte di Terna sia arrivata comunicazione della disponibilità a svolgere in tal senso valutazioni tecniche e economiche. È la conferma della validità di un metodo fondato su un confronto aperto e leale, fondamentale quando entra in gioco un valore come la tutela del paesaggio che è tema cruciale nella vita delle nostre comunità”.

“Terna ci ha comunicato la disponibilità a svolgere una valutazione e siamo soddisfatti – commenta il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani – dell’accoglimento della nostra richiesta, frutto anche del dialogo con il gestore che si è mostrato in più occasioni disponibile al confronto. Mentre i lavori di realizzazione dell’elettrodotto si avviano alla conclusione, è evidente quanto questa opera impatti a livello visivo sulla parte urbana. Non si tratta di una questione estetica, ma di una ripercussione notevole sul nostro paesaggio che, ricordo, ha avuto recentemente un riconoscimento importante con l’iscrizione nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici.

Le proposte di mitigazione avanzate dal gestore, che sono state valutate e in parte accolte, come le piantumazioni di vegetazione alla base dei sostegni tubolari, a nostro giudizio non risolvono questo impatto. Ringraziamo la Regione per l’impegno e per il supporto al Comune in questo percorso di richiesta di interramento della linea per i 3 km del tratto cittadino. Attendiamo adesso l’esito della valutazione da parte del gestore”.