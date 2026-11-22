Firenze, 16 novembre 2026 – Le recenti ondate di calore dell'ultima estate hanno riacceso i riflettori sulle vulnerabilità delle filiere agroalimentari di fronte all'emergenza climatica.

Nel comparto delle bovine da latte, l’aumento delle temperature incide direttamente sul benessere degli animali, riduce la resa produttiva, fa lievitare i costi di gestione e complica le fasi delicate di stagionatura dei formaggi.

Per analizzare lo stato dell'arte della ricerca scientifica e individuare soluzioni operative per gli allevatori e i trasformatori, l’Accademia dei Georgofili, in collaborazione con la Fondazione Invernizzi, organizza il workshop dal titolo "Impatto dei cambiamenti climatici sulle tecniche di allevamento delle bovine e sulla qualità dei prodotti lattiero-caseari". L’incontro si svolgerà mercoledì 18 novembre 2026, a partire dalle ore 10.30, in modalità mista.

Il convegno nasce con l'obiettivo di rispondere a interrogativi cruciali per il futuro della zootecnia italiana: quali sono i reali effetti dei fenomeni climatici estremi sulla qualità delle materie prime e sui rischi microbiologici? Quali nuove tecnologie e strumenti gestionali permettono oggi di prevedere e mitigare questi impatti?

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Massimo Vincenzini, Presidente dell’Accademia dei Georgofili, e di Giuseppe Bertoni, Presidente della Fondazione Invernizzi.

A seguire, la sessione scientifica – moderata da Marina Carcea (Accademia dei Georgofili) – vedrà gli interventi di tre autorevoli esperti del settore:

Fabio Abeni (Dirigente di Ricerca, CREA - Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura, Lodi), che approfondirà gli effetti del cambiamento climatico sulla qualità del latte e delle produzioni lattiero-casearie;

Edoardo Puglisi (Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza), con una relazione dal titolo "Dai campi ai formaggi: conoscere e contrastare le vie di diffusione di microorganismi patogeni e geni di resistenza in un clima che cambia";

Simonetta De Leo e Sara Carè (CREA - Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia, Roma), che illustreranno le prospettive su "Adattamento e resilienza climatica degli allevamenti: strumenti e strategie per il settore lattiero-caseario".

Al termine delle relazioni è previsto uno spazio dedicato agli interventi del pubblico e alla discussione, prima della chiusura dei lavori affidata a Marina Carcea.

La partecipazione all'evento, sia in presenza che online, è gratuita ma è richiesta la registrazione compilando il modulo disponibile al seguente link:

https://forms.gle/ETJrEpLBYedf2RFFA

Informazioni sul sito dell’Accademia dei Georgofili al link:

https://georgofili.it/contenuti/evento-home/31265