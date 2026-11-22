Viviamo nell'era delle smart city, contesti urbani in cui l'automazione applicata ai servizi pubblici essenziali promette di semplificare la quotidianità e massimizzare l'efficienza. Tuttavia, quando l'innovazione tecnologica incontra l'amministrazione dei beni comuni senza il dovuto rigore di controllo, il rischio che la promessa di efficienza si trasformi in un insidioso incubo burocratico per i cittadini diventa estremamente concreto.

È esattamente lo scenario che si sta consumando nella provincia di Firenze attorno all'introduzione dei cassonetti Genius 5.0 e all'applicazione della tariffa corrispettiva sui rifiuti. Quello che doveva essere un sistema virtuoso per misurare e premiare la gestione sostenibile degli scarti ha scatenato un'ampia mobilitazione popolare. A guidare la protesta è l'Unione dei Comitati "Taric sì ma non così" — che raggruppa i cittadini attivi nei Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Dicomano, Empoli, Lastra a Signa, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Rufina, Scarperia e San Piero, Signa, Vaglia, Vicchio e Vinci — affiancata dai comitati partner "Liberamente le Signe" e "Taric sì ma non così – Valdisieve".

Al centro della controversia risiede un equivoco tecnologico: a dispetto di quanto i cittadini potessero attendersi da una tariffazione puntuale, il cassonetto Genius 5.0 non pesa i rifiuti conferiti, ma ne stima il volume. Tale calcolo avviene mediante sensori interni gestiti da un algoritmo proprietario dichiarato in costante aggiornamento.

Di fronte ai dubbi sollevati dagli utenti, Alia/Plures e le amministrazioni locali si sono difesi richiamando il D.M. 20 aprile 2017 e i brevetti depositati. Tuttavia, l'uso di questo quadro normativo per schermare un algoritmo proprietario non accessibile crea una vistosa opacità metrologica. Le rilevazioni empiriche effettuate sul campo dai comitati e documentate con prove video e fotografiche hanno evidenziato anomalie sconcertanti:

Volumi registrati a vuoto: conteggio della spazzatura scattato alla sola apertura meccanica dello sportello, senza alcun conferimento effettivo.

conteggio della spazzatura scattato alla sola apertura meccanica dello sportello, senza alcun conferimento effettivo. Letture per semplice prossimità: attivazione della misurazione al solo accostamento della chiavetta elettronica al lettore.

attivazione della misurazione al solo accostamento della chiavetta elettronica al lettore. Moltiplicazione del rifiuto: stime volumetriche fino a sei volte superiori al volume reale del materiale introdotto.

Le prime avvisaglie del problema risalgono al 2023 a Lastra a Signa, Comune pilota in cui l'avvio della TARIC fu accompagnato dalla notifica di "bollette pazze" con importi che raggiunsero migliaia di euro.

Basare la fiscalità locale su una "scatola nera" algoritmica, per sua natura influenzabile da variabili ambientali e fisiche, solleva interrogativi primari in tema di trasparenza amministrativa e tutela del contribuente.

L'imprecisione nella stima volumetrica dei conferimenti non si limita a generare occasionali errori a sfavore del singolo cittadino: essa altera l'intero impianto matematico su cui poggiano gli incentivi alla sostenibilità.

Il calcolo della TARIC premia o sanziona gli utenti in base all'efficacia della loro raccolta differenziata. Quando il sistema Genius 5.0 sovrastima la quantità di rifiuto indifferenziato imputata a un'utenza, l'algoritmo ricalcola al ribasso la percentuale di differenziazione attribuita all'utente. Questo meccanismo produce due distorsioni finanziarie immediate:

Perdita della premialità: impedisce alle utenze virtuose di accedere alle soglie di sconto tariffario, riservate a chi raggiunge o supera l'80% di raccolta differenziata. Imposizione della penalità: fa scivolare ingiustamente i cittadini virtuosi nelle fasce di maggiorazione tariffaria, previste per chi si attesta su percentuali pari o inferiori al 25%.

Si manifesta così il paradosso di un sistema pubblico che, nato per incentivare comportamenti ecologicamente responsabili, finisce per sanzionare le condotte virtuose a causa dell'inadeguatezza metrologica dei propri dispositivi.

Dopo l'estensione del sistema avvenuta nel gennaio 2026 nei Comuni di Signa, Pelago, Pontassieve e Rufina, e di fronte alla prospettiva di un'ulteriore installazione dei dispositivi Genius 5.0 nell'intera provincia di Firenze, la protesta civica si è strutturata sul piano formale e giudiziario.

Il 4 novembre 2026, i comitati hanno depositato un articolato esposto-segnalazione presso la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Toscana, seguito il 6 novembre 2026 da una contestazione formale inviata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Un passaggio cruciale riguarda il livello delle prove: i video e i dossier fotografici allegati agli esposti costituiscono soltanto la punta dell'iceberg rispetto alla mole di contestazioni inviate quotidianamente dai cittadini. Gli organi inquirenti e di controllo hanno ora gli strumenti per acquisire direttamente da Alia/Plures l'intero registro dei reclami, così da accertare la reale portata del malfunzionamento.

Sul fronte della conformità degli strumenti di misura, la Camera di Commercio di Firenze (con nota ufficiale del 14 settembre 2026) ha informato di aver trasmesso l'intero fascicolo tecnico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il coinvolgimento del Ministero si è reso indispensabile in virtù della sua competenza esclusiva in materia di metrologia legale, la disciplina statale che stabilisce quali requisiti di precisione e verificabilità debba possedere uno strumento prima di poter essere impiegato per transazioni commerciali o fatturazioni pubbliche.

Mentre sul territorio si intensificano contestazioni e verifiche ministeriali, il piano corporate della multiutility mostra un quadro economico-finanziario opposto.

Oggi l'agenzia globale Fitch Ratings ha confermato il rating di lungo termine di Plures a BBB− con Outlook Stabile, ribadendone lo status di azienda Investment Grade. Nel report promozionale, Fitch elogia:

Il modello industriale diversificato (operativo nei settori acqua, rifiuti ed energia).

(operativo nei settori acqua, rifiuti ed energia). La solidità derivante dal consolidamento integrale di Publiacqua .

. L'elevata incidenza delle attività regolate e la stabilità dei flussi finanziari.

Questo scenario mette in luce una palese divergenza di valutazioni: mentre i mercati finanziari ed esteri premiano Plures per le garanzie di redditività, la cittadinanza locale ne boccia l'operatività sul campo, segnalando un forte scollamento tra la salute dei bilanci societari e la qualità tecnica dei servizi erogati all'utente finale.

Il caso TARIC valica il perimetro dell'efficienza tecnica per investire direttamente il tema della governance democratica dei servizi locali.

Domani il convegno promosso dal PD Firenze, intitolato "Acqua, rifiuti, energia e… democrazia", la politica locale e nazionale si confronterà alla presenza dei vertici aziendali Lorenzo Perra (Presidente Plures) e Nicola Perini (Presidente Publiacqua), insieme alla Sindaca di Firenze Sara Funaro e al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Emblematica la posizione espressa dal deputato Federico Gianassi: "La gestione di acqua, energia e rifiuti incide sulla qualità di vita delle comunità locali. Comuni e cittadini devono essere protagonisti."

La presa di posizione richiama l'attenzione sul ruolo che la politica deve riassumere: gli enti locali e i primi cittadini non possono delegare la gestione dei servizi essenziali alle mere logiche aziendali dei gestori privati o partecipati. L'adozione della tecnologia non deve trasformarsi in una de-responsabilizzazione della politica verso la trasparenza delle fatturazioni tributarie.

La vicenda dei cassonetti Genius 5.0 dimostra che la digitalizzazione dei servizi urbani non costituisce un valore assoluto se slegata dal rispetto dei diritti dei cittadini e delle normative di tutela del consumatore.

Per ricucire la frattura con i territori, le associazioni e le comunità locali sintetizzano le loro richieste in tre punti chiave non negoziabili: