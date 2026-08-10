​La Toscana scrive le regole dell'IA

L'innovazione tecnologica viene percepita come un'onda inevitabile, un fenomeno esogeno che travolge la società civile obbligandola ad adattamenti subiti. Tuttavia, l'approvazione odierna della nuova legge regionale sull'Intelligenza Artificiale in Toscana segna un cambio di paradigma: il passaggio dalla reattività alla governance proattiva. Sotto l’impulso della proposta dell’Assessore Lenzi, la Regione ha scelto di non essere una spettatrice della transizione digitale, ma di rivendicare il diritto della politica di orientare il progresso tecnologico verso il bene comune. È un atto di sovranità che dimostra come la tecnologia, se priva di una bussola etica e democratica, rischi di trasformarsi da opportunità in minaccia.

Uno dei pilastri della normativa è la decostruzione del mito della neutralità tecnologica. Come sottolineato dai consiglieri Lorenzo Falchi, Diletta Fallani e Massimiliano Ghimenti (AVS), ogni algoritmo incorpora i valori e gli interessi di chi lo sviluppa. Senza un solido quadro di governance algoritmica, l’automazione rischia di operare all'interno di una "scatola nera" decisionale, sottraendosi allo scrutinio pubblico.

In un momento in cui il governo nazionale appare in affanno, rincorrendo i processi tecnologici senza una chiara visione sociale, la Toscana ha scelto di agire. La legge mira a contrastare l’opacità delle grandi corporazioni attraverso il controllo democratico, evitando che l'IA diventi uno strumento di concentrazione di potere.

"L'innovazione tecnologica non è mai neutrale: se lasciata alle sole dinamiche del libero mercato e alla speculazione delle grandi corporazioni, rischia di ampliare drammaticamente le disuguaglianze sociali, precarizzare il lavoro e concentrare un potere opaco nelle mani di pochi." dichiarano Lorenzo Falchi, Diletta Fallani e Massimiliano Ghimenti (AVS).

La legge non si limita a regolare il software, ma erige uno scudo normativo a difesa dei diritti fondamentali e dei soggetti più vulnerabili. In un mercato del lavoro sempre più esposto alle logiche della gig economy e dei sistemi di assunzione automatizzati, il rischio di una precarizzazione algoritmica è concreto. La strategia toscana punta a:

Contrastare la deumanizzazione del management : Evitare che le decisioni sulla vita dei lavoratori siano delegate esclusivamente a sistemi automatizzati.

Evitare che le decisioni sulla vita dei lavoratori siano delegate esclusivamente a sistemi automatizzati. Tutela dei più deboli : Impedire che i bias algoritmici penalizzino le fasce di popolazione già marginalizzate.

Impedire che i bias algoritmici penalizzino le fasce di popolazione già marginalizzate. Sostenere una transizione equa: Garantire che l'efficienza tecnologica non avvenga a discapito della dignità lavorativa.

Per la Toscana, la sovranità digitale non riguarda solo le regole, ma la capacità di produrre innovazione. Sulla base dell’intervento di Francesco Casini (Casa Riformista), la legge si accompagna a una visione strategica che punta a trasformare la regione da consumatrice passiva a produttrice di tecnologie.

Questo obiettivo passerà attraverso una possibile riforma della legge regionale sull'innovazione digitale, mirata a creare un ecosistema che coinvolga università, centri di ricerca, enti locali e operatori del settore. L'obiettivo è chiaro: attrarre investimenti e competenze per generare nuova occupazione qualificata, evitando che il valore aggiunto dell'IA venga estratto e portato altrove.

Un’innovazione che ignora il territorio è un’innovazione senza futuro. L'Ordine del Giorno presentato da Casini integra lo sviluppo delle infrastrutture digitali (come i data center e i poli di ricerca) con la tutela del paesaggio toscano. La sfida è rendere la Toscana un laboratorio di modernità sostenibile attraverso:

Strategia Brownfield-first: Priorità assoluta al recupero delle aree produttive dismesse o sottoutilizzate per ospitare i nuovi poli tecnologici.

Zero consumo di suolo : L'innovazione non deve sottrarre spazio alla natura o all'agricoltura.

L'innovazione non deve sottrarre spazio alla natura o all'agricoltura. Economia circolare ed efficienza energetica: Requisiti minimi per le nuove infrastrutture, riducendo l'impatto ambientale dei consumi computazionali.

Con questa legge, la Toscana afferma che la politica può e deve guidare l'innovazione. È un atto di coraggio istituzionale che colma il vuoto lasciato da una gestione nazionale spesso passiva, dimostrando che le regioni possono essere i veri laboratori della governance algoritmica globale. Mentre l'Europa definisce i contorni dell'AI Act, il modello toscano suggerisce che la competitività non deve necessariamente sacrificare i diritti.