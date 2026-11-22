Si apre a Firenze un nuovo percorso per le cerimonie di conferimento della cittadinanza italiana, che vedrà il coinvolgimento anche delle consigliere e dei consiglieri comunali e di Quartiere.

A inaugurarlo oggi, martedì 17 novembre, è stata la sindaca Sara Funaro, che ha partecipato alle prime due cerimonie in Palazzo Vecchio, la prima per Annyesigrid Sarina Vara Palacios, fin qui residente come cittadina peruviana, e poi per Carliuson Silva, attualmente residente come cittadino brasiliano, che hanno prestato giuramento alla presenza della responsabile dello Stato civile Valeria Gandolfo e della responsabile dell’Ufficio cittadinanze Gemma Manzi.

L’iniziativa dà seguito all’indirizzo espresso all’unanimità dal Consiglio comunale e amplia la partecipazione dei rappresentanti eletti a un momento particolarmente significativo nella vita delle persone che diventano cittadine e cittadini italiani.

Il prossimo appuntamento sarà martedì 24 novembre, quando sarà il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione a presiedere la cerimonia.

Successivamente, dal primo dicembre, potranno partecipare anche le consigliere e i consiglieri comunali e, con il nuovo anno, presidenti, consigliere e consigliere di Quartiere che ne faranno richiesta, secondo le modalità definite dall’amministrazione. Le cerimonie si terranno ogni martedì in Palazzo Vecchio, mentre gli adempimenti formali continueranno a essere curati dal personale comunale.

Il percorso prende le mosse dall’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio comunale il 10 giugno 2025, che impegnava la sindaca, la Giunta e il presidente del Consiglio comunale a verificare la possibilità di coinvolgere i rappresentanti eletti nelle cerimonie per la cittadinanza, analogamente a quanto già avviene per matrimoni e unioni civili.

“Diventare cittadini italiani è un momento importante, che segna una tappa significativa nella vita delle persone e nel loro rapporto con la comunità – dichiara la sindaca Sara Funaro –. Ho voluto inaugurare personalmente questo percorso perché credo che le istituzioni debbano essere presenti e dare valore a momenti come questo. La cittadinanza è un legame fatto di diritti, doveri e partecipazione, che si costruisce ogni giorno attraverso il contributo di ciascuno alla vita della nostra città”.

“Con questa iniziativa diamo seguito a una scelta condivisa all’unanimità dal Consiglio comunale – dichiara il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione –. È significativo che tutte le forze politiche abbiano riconosciuto il valore di un coinvolgimento diretto dei rappresentanti eletti in queste cerimonie. Con l’avvio di questo percorso, quell’indirizzo comincia a tradursi in una realtà concreta, valorizzando il ruolo del Consiglio comunale e dei Quartieri e rafforzando il legame tra le istituzioni e la comunità che rappresentano”.