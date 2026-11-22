Nuovi interpreti, nuovi orizzonti e nuovi immaginari: prosegue Il Respiro del Pubblico Festival edizione 2026, la sesta. Giovedì 19 novembre, alle 20.45, a Firenze al Teatro di Cestello, andrà in scena The Game di Binario Vivo. Sezione Teatro Prosa. Lo spettacolo che coinvolge direttamente il pubblico, mettendone alla prova le conoscenze sul fenomeno migratorio.

Drammaturgia e regia di Gianluca Iumiento. Con Silvia Lazzeri, Carlo Scorrano, Francesco Pelosini, Alice Bachi. Visual Art Kezia Terracciano. Musiche originali Edoardo Petracci. Costumi Lejla Hodžić. Video Giuseppe Galante. Disegno luci Gianni De Monaco. Produzione Binario Vivo con il contributo di Creative Europe.

The Game è uno spettacolo che rilegge in chiave teatrale il termine utilizzato dai migranti per indicare il tentativo di attraversare illegalmente le frontiere europee. Gli attori diventano avatar di migranti impegnati a superare prove fisiche e umilianti lungo la rotta balcanica, sotto la guida di un cinico presentatore. Ispirato ai game show televisivi degli anni Ottanta e Novanta, lo spettacolo invita gli spettatori a partecipare a una sessione di “Fanta-politica”, per immaginare possibili soluzioni e guardare al futuro. Il contrasto tra intrattenimento e drammaticità dei fatti stimola una riflessione sui confini, sulla democrazia e sulla responsabilità collettiva.

Binario Vivo è un'associazione di artisti e formatori nata nel maggio 2019 con l'obiettivo di promuovere progetti culturali, sociali e formativi. Gestisce il Cinema Teatro Nuovo di Pisa, vicino alla stazione ferroviaria, come spazio di produzione e formazione aperto e inclusivo. È inoltre compagnia teatrale residente, con produzioni dedicate al teatro ragazzi e al teatro contemporaneo per tutti.

Il Respiro del Pubblico Festival è un progetto di Cantiere Obraz con Fondazione CR Firenze. Dopo un’anteprima a fine ottobre, si svolge nel cuore di Firenze dall’11 al 29 novembre 2026 tra il Teatro di Cestello, residenza e sede della compagnia, e diversi spazi non convenzionali. Al centro il rapporto tra scena e spettatore, con una particolare attenzione alle giovani generazioni.

Molti gli artisti sul palcoscenico: Woody Neri e Sotterraneo, Valentina Picello e Vito Vicino, diretti da Alice Sinigaglia, Matteo Pecorini in una coproduzione Cantiere Obraz/Verso Oklahoma, Rossana Gay e Tommaso Taddei di Gogmagog, Kanterstrasse, Fitzcarraldo con produzione di Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi, Catalyst, Binario Vivo, Officine T.O.K e Teatro dei Lupi.

PROGRAMMA - Il Festival questa settimana prosegue al Teatro di Cestello: venerdì 20 novembre, alle 20.45, Madri (La Corte Ospitale / Scarti); sabato 21 novembre, alle 19, Uccidete Romeo e Giulietta (Catalyst); domenica 22 novembre, alle 16.45, I Promessi Sposi – Providence, Providence, Providence (KanterStrasse / Teatrino dei Fondi).

La rassegna riprenderà giovedì 26 novembre, alle 20.45, con Cinque modi illegali di salvare il mondo, produzione della Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi. Venerdì 27 novembre, sempre alle 20.45, sarà presentato L'imperativo categorico(GOGMAGOG/Fondazione Armunia/Castello Pasquini), mentre sabato 28 novembre, alle 16.45, spazio ad Abbasso la guerra di Cantiere Obraz.

La giornata conclusiva sarà domenica 29 novembre: alle 15.30, al Teatro di Cestello, si terranno il Contest shakespeariano e la festa di fine Festival.

Per informazioni e prenotazioni: +39392 3034894 telefono/Whatsapp / info@cantiereobraz.it. https://cantiereobraz.it/il-respiro-del-pubblico-festival/ Biglietti Link Box Office