Isolotto: 5 incontri per ripercorrere 100 anni di storia viola

In occasione del centenario della Fiorentina, il Quartiere 4, la BiblioteCaNova dell'Isolotto e il Museo Viola presentano un ciclo di cinque incontri per ripercorrere 100 anni di storia viola.

Un viaggio che parte dal 1926 fino ai giorni nostri, per celebrare non solo una squadra, ma l'identità di un'intera città. L'iniziativa, dal titolo "Cent'anni col giglio sul petto", si svolgerà presso la Sala Polivalente al IV piano della BiblioteCaNova Isolotto, sempre alle ore 17.00.

IL PROGRAMMA:

Lunedì 21/09/2026

Nasce la Fiorentina: dal biancorosso all'affermazione con la maglia viola (1926-1943) con Massimo Cervelli (Museo Viola) e Fabio Incatasciato (Ricercatore Storia del calcio).

Lunedì 28/09/2026

Dalla guerra alla grande Fiorentina vittoriosa in Italia e in Europa (1944-1961) con Massimo Cervelli, Fabio Incatasciato e Fabio Bertini (già UniFi).

Lunedì 5/10/2026

La Fiorentina dello scudetto ye ye e gli anni Settanta nel segno di Antognoni (1962-1980) con Massimo Cervelli, Fabio Incatasciato e Andrea Mazzoni (Docente e autore di libri).

Lunedì 12/10/2026

Pontello: dal 3° scudetto alla cessione di Baggio. Splendori e miserie di Cecchi Gori (1980-2002) con Massimo Cervelli, Fabio Incatasciato e Andrea Mazzoni

Lunedì 19/10/2026

La Fiorentina dei Della Valle e dei Commisso (2002-2026) con Massimo Cervelli, Fabio Incatasciato e Michelangelo Vasta (UniSi).

Un'occasione importante per tifosi, appassionati e curiosi per ascoltare dalla voce di esperti e storici aneddoti, immagini e racconti di un secolo viola.

INGRESSO LIBERO

Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 17.00 presso BiblioteCaNova Isolotto - Via Chiusi 4/A - Firenze.