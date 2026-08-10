Antognoni, Baldini e Bertoni alla Versiliana

Marina di Pietrasanta (LU), 8 agosto 2026 – Un appuntamento imperdibile quello previsto per domenica 9 agosto al Caffè della Versiliana interamente dedicato al grande calcio, alla memoria sportiva e alle storie di campioni che hanno segnato epoche diverse della storia del pallone. Un incontro speciale che vedrà ospiti Giancarlo Antognoni, Luca Calamai, Silvio Baldini e Daniel Bertoni, quattro protagonisti che, attraverso esperienze e generazioni differenti, racconteranno il calcio italiano e internazionale, tra maglia azzurra, Fiorentina, grandi vittorie e nuove sfide.

Protagonista centrale dell’appuntamento sarà Giancarlo Antognoni, una delle figure più amate e riconoscibili della storia del calcio italiano, che ha legato indissolubilmente il proprio nome alla Fiorentina, che proprio quest’anno festeggia i cento anni della nascita del Club, diventandone una delle più grandi bandiere. Con la maglia viola ha collezionato 429 presenze, record ancora oggi nella storia del club. Il suo percorso in Nazionale ha raggiunto il punto più alto con il trionfo ai Mondiali di Spagna del 1982, quando l'Italia di Enzo Bearzot conquistò il titolo iridato.

Una carriera straordinaria, raccontata oggi anche attraverso il libro autobiografico “Una vita da dieci. La mia storia tra la Viola e l’Azzurro”, scritto insieme a Luca Calamai. Nel volume Antognoni ripercorre cinquant’anni di vita e di calcio, dagli esordi alle grandi sfide in maglia viola e azzurra, fino alle scelte che lo hanno portato a rimanere fedele alla Fiorentina nonostante le offerte dei grandi club italiani. Al suo fianco sul Palco ‘Romano Battaglia’ il giornalista Luca Calamai, una delle firme più autorevoli del giornalismo sportivo italiano e per oltre trent’anni tra i protagonisti delle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Sul palco anche Silvio Baldini, allenatore e attuale commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21. Nel 2025 la FIGC gli ha affidato la guida degli Azzurrini, con l’obiettivo di accompagnare la crescita dei giovani talenti in vista dell’Europeo 2027 e delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Nella primavera del 2026, Baldini ha inoltre assunto ad interim la guida della Nazionale per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia.

A completare il parterre Daniel Bertoni, campione del mondo con l'Argentina nel 1978. Attaccante e ala di grande talento, Bertoni fu uno degli uomini della Nazionale argentina che conquistò il primo Mondiale della storia del Paese: nella finale del 25 giugno 1978 contro l'Olanda fu proprio Bertoni a realizzare il gol del definitivo 3-1 che consegnò all'Argentina la Coppa del Mondo. La sua carriera lo ha portato anche in Italia, dove ha vestito, tra le altre, la maglia della Fiorentina dal 1980 al 1984, lasciando un segno importante nella storia viola.

A condurre l’incontro sarà il giornalista sportivo Enzo Bucchioni, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso ricordi, aneddoti e riflessioni sul calcio di ieri e di oggi.

Tutti gli incontri al Caffè de La Versiliana saranno anche trasmessi su Noi Tv, Umbria Tv, Tv Parma. In diretta anche su Teleregione Toscana LCN 78 del digitale terrestre e saranno visibili anche sulla piattaforma ADN-PLAY e in streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival” e sulle pagine Facebook della Versiliana e del Comune di Pietrasanta.

Gli incontri del Caffè de La Versiliana iniziano alle 18:30 e sono a ingresso libero.Il programma completo del 47° Festival La Versiliana è disponibile sui canali ufficiali della Fondazione Versiliana www.versilianafestival.it

I prossimi appuntamenti al Caffè della Versiliana:

10 agosto

Dalla guida delle comunità alla scrittura: incontro con Domenico Lombardi ed Ettore Neri

Domenico Lombardi, già sindaco di Pietrasanta e autore di ‘La giustizia del tempo’ e ‘I limoni di Capriglia’

Ettore Neri, già sindaco di Seravezza e autore di ‘I dubbi di Alvise Scutaro’

Conduce Isabella Piaceri, La Nazione

11 agosto

Intervista a Giuseppe Conte

Giuseppe Conte, presidente Movimento Cinque Stelle

12 agosto

GRANDI TOSCANI

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana

Conduce Fabrizio Diolaiuti