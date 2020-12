San Silvestro: cenone delivery e da asporto a Firenze, perché no?

Alcune proposte di ristoranti fiorentini per la cena dell'Ultimo dell'anno 2020, condizionato dalla pandemia Covid-19

Sarà un San Silvestro del tutto particolare quello di giovedì 31 dicembre 2020. In epoca pandemica le restrizioni anti Covid sono stringenti e molti locali restano del tutto chiusi anche se esiste la possibilità dell'asporto e del delivery. Perciò, se non avete voglia di imbrattare ancora i fornelli della vostra cucina anche la sera dell'Ultimo dell'anno, qualche soluzione c'è.

Alcuni locali fiorentini hanno scelto di proporre menù ad hoc, con consegna a domicilio e, attraverso i social network, Nove da Firenze ne ha scovati alcuni per voi. On line c'è l'imbarazzo della scelta per trascorrere senza affanni, pur restando a casa propria, la serata più lunga dell'anno.

La Trattoria da Burde, in via Pistoiese, festeggia "il nuovo benvenutissimo anno con Paolo Gori e la tradizione fiorentina in un menu completo per due persone con tutti i grandi classici. Non manca una bottiglia di Champagne per brindare all'anno nuovo...che ce n'è tanto bisogno!". Questo il menu che leggiamo su Facebook: "Lenticchie, cotechino e 12 chicchi d’uva. Crespelle di ceci e baccalà. Filetto di maiale in crosta di pane al pecorino. Torta Rosso Fiorentino. Menu completo per due persone con bottiglia di Champagne 95€ tutto compreso. Info e prenotazioni 055317206 oppure via mail info@daburde.it e sul nostro negozio online ovviamente!"

Un altro storico locale, la Trattoria Mario in San Lorenzo offre una serie di pietanze da prenotare entro oggi pomeriggio al numero 055218550. Trattasi di patè di fegatini, ragù, cannoli al forno, ribollita, cotechino con lenticchie, pollo ripieno al forno, peposo, arista, fegatelli di maiale, lenticchie, fagioli, patate, spinaci.

La Pizzeria Movida di via Baracca fa sapere su Facebook che è possibile ordinare il menù dell'ultimo dell'anno entro le 18 e andare a prenderlo entro le 21.30 oppure esiste la possibilità della consegna. Pizze ordinabili fino alle 22 chiamando il numero 3381061512. Nel menu ci sono, con i relativi prezzi, cinque antipasti, sei primi, sei secondi e due contorni oltre naturalmente le pizze.

Il Ristorante Pizzeria Audace in zona Soffiano - Legnaia su Facebook dà queste informazioni: Frittura di Pesce Gli ordini del 31 DICEMBRE verranno presi da domani (il post è di ieri, quindi ordini da oggi 30 dicembre, ndr) Aperti dal MARTEDÌ alla DOMENICA dalle 19:00 alle 22:00 consegne a DOMICILIO o da ASPORTO 0557093544 Consegna 1,50€ con ordine minimo 10€ (31 DICEMBRE e 1 GENNAIO 3€ CONSEGNA CON MINIMO DI ORDINE 20€).

La lista potrebbe continuare. Tutte strutture con le garanzie di sicurezza sanitaria richieste dal delicato momento che stiamo vivendo, grazie alle quali celebrare in modo originale questo Capodanno diverso, ma che può comunque riuscire a essere gioioso e in perfetto stile italiano.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO