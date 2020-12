Capodanno a Firenze? Idea! Vado in hotel

Le proposte di alcuni alberghi fiorentini per coppie residenti, che non hanno voglia di restare a casa propria il 31 dicembre 2020

FIRENZE- Non ne potete più di trascorrere a casa tutti i giorni di festa? Soprattutto la sera per eccellenza destinata al divertimento? Non avete voglia di imbrattare ancora i fornelli della vostra cucina? Cercate un colpo d'occhio su un panorama diverso, anche se non ci si può allontanare da casa?

Volete un'idea? Passate la notte di fine anno in hotel della vostra città, quella dove non siete mai potuti andare in gita scolastica! E' consentito dalle norme anti-covid. E se due persone conviventi decidono di trascorrere la serata più frizzante dell'anno, il 31 dicembre, una camera, o una suite in un elegante albergo del centro storico, può rivelarsi una brillante alternativa ai vincoli che ci sono imposti. Magari un regalo romantico e a sorpresa da dedicare al proprio partner. E alcune strutture prevedono il servizio in camera, con cena da asporto e bottiglia di spumante.

On line c'è l'imbarazzo della scelta, perché non sono pochi gli hotel che a Firenze sono rimasti aperti nonostante la pandemia, alcuni dei quali offrono delle ottime occasioni anche la notte di San Silvestro. Nove da Firenze ha scovato qualche interessante proposta su misura per voi. Volete trascorrere in coppia e fuori casa la serata più lunga dell'anno?

Il Baglioni Hotel, a esempio, propone un pacchetto speciale che prevede un elegante servizio in camera e i menu gourmet che gli chef del Ristorante Guelfi e Ghibellini hanno creato per il cenone. Il pacchetto integra il soggiorno di una notte in Suite o Top Suite, con colazione, amenities di benvenuto, cena di Capodanno in suite per due persone e altri benefits. Per coloro che prenoteranno una notte in più includendo il 1 gennaio 2021, verrà omaggiato un pranzo o una cena di tre portate, o con menu degustazione (bevande non incluse).

Anche l'Hotel Executive, 5 stelle in Via Curtatone, offre tariffe davvero convenienti, con il servizio cena da asporto, lista di vini e bouquet di benvenuto per i più romantici. Si tratta di un palazzo d'epoca con arredamento d'antiquariato. Pare però che il letto a baldacchino nell'antica suite del Granduca, sia già stato prenotato da due ospiti che intendono regalarsi una fine d'anno da sogno.

L'Hotel Donatello, in Piazza indipendenza, è un tre stelle con camere arredate in stile toscano: candelabri artigianali di Murano, letti con testate dipinte a mano, bagni rivestiti in marmo. E garantisce la cena da asporto. Non lontano, l'Opera Boutique B&B, in via Lorenzo il Magnifico, offre una camera matrimoniale superior con terrazza e cena inclusa. Come pure l'Hotel Delle Tele, ubicato negli ultimi due piani di un palazzo storico in via Panzani.

Il Marignolle relais & charme è un albergo di lusso immerso nel verde dell’omonima collina, che dispone di uno spettacolare belvedere sulla città. Anche qui è ancora possibile prenotare una camera deluxe matrimoniale, o una junior suite, con cena da asporto servita in camera a prezzi davvero sorprendenti.

Con tutte le garanzie di sicurezza sanitaria richieste dal delicato momento che stiamo vivendo, è un modo originale per celebrare questo Capodanno diverso, ma che per una coppia potrebbe comunque riuscire a essere gioioso e in perfetto stile italiano. In una camera d'albergo, poco distante da casa propria, ma con uno scorcio della più bella città d’arte, e senza neanche pagare la tassa di soggiorno, perché siamo residenti!