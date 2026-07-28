TARI Firenze 2026: tutto quello che non vi hanno detto

Mentre i cittadini fiorentini si interrogano sulla corretta destinazione di un flacone di plastica o combattono contro cassonetti "intelligenti" ma spesso troppo pieni, a Palazzo Vecchio e nei piani alti della Multiutility si consuma una differenziata ben più redditizia: quella tra gli utili da distribuire ai soci e i costi da scaricare in bolletta. La percezione quotidiana di una città che arranca sul decoro urbano non è un’allucinazione collettiva, ma il sintomo di una discrasia profonda. È possibile pagare il massimo consentito dalla legge e ricevere in cambio un servizio percepito come insufficiente? La risposta è un viaggio nell’architettura contabile di una tassa che ha smesso di essere un semplice corrispettivo per diventare un sofisticato strumento finanziario.

La narrazione ufficiale della Giunta parla di un rincaro "contenuto" del 4,84% per il 2026. È una verità parziale, un gioco di prestigio statistico che nasconde la deriva del montante TARI, ovvero la cifra totale che Firenze deve sborsare per i propri rifiuti.

Se riavvolgiamo il nastro al 2020, quando il Comune interveniva con risorse proprie per calmierare i costi, la città pagava 96 milioni di euro. Nel 2026 quella cifra esplode a 135,8 milioni, per poi salire ancora a 139,5 milioni già messi a bilancio per il 2027. La realtà è che in sei anni il peso complessivo della TARI è lievitato del 41,5%.

Questa impennata non è frutto del caso, ma di una scelta politica precisa: Firenze ha deciso di applicare il tetto massimo di crescita annuale consentito dal metodo ARERA (6,71%), sfruttando ogni singolo decimale tra inflazione e coefficienti di potenziamento.

"La gestione resta in equilibrio anche dopo tutte le esclusioni... a pagare la differenza è la bolletta, cresciuta del 41 per cento in sei anni." spiega il consigliere comunale Dmitrij Palagi.

Il Comune sa perfettamente come spostare il carico fiscale tra le diverse tipologie di contribuenti, e lo fa con una spregiudicatezza tecnica. Nel 2026 assisteremo a un ribaltamento: mentre la quota fissa (legata ai metri quadri) scende del 6%, la parte variabile (legata al numero di occupanti) esplode con un aumento del 19,2%.

Questa manovra è un’imboscata per le famiglie numerose e un regalo per chi dispone di grandi metrature e pochi conviventi. Il caso del "single in reggia" contro la "famiglia in appartamento" è emblematico:

Caso tipo Bolletta 2025 (€) Bolletta 2026 (€) Differenza (€) Variazione % Famiglia di 4 persone (80 mq) 308,63 332,84 +24,21 +7,8% Single (120 mq) 216,88 218,28 +1,40 +0,6%

Perché il single paga solo 1,40 euro in più? Semplice: il risparmio ottenuto sui suoi 120 metri quadri (quota fissa) compensa quasi interamente la stangata sulla quota variabile. Per la famiglia di 4 persone, invece, non c'è scampo. L'unica nota di speranza in questo scenario è la "valutazione" promessa dall'amministrazione per rivedere la tassazione sugli affitti brevi, cercando di riconoscerne la natura imprenditoriale per tutelare, finalmente, i residenti stabili.

Dietro i numeri si nasconde una scala di valori politica che non lascia spazio a interpretazioni. I numeri dicono che l'ordine delle priorità è chiaro: prima i soci, poi la tariffa massima, infine i tagli ai servizi.

Questa contraddizione etica emerge prepotentemente analizzando i flussi di cassa:

Il Tesoretto delle riserve: A giugno 2026 l'assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione di 34,4 milioni di euro di dividendi, prelevandoli dalle riserve con il voto favorevole del Comune di Firenze.

A giugno 2026 l'assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione di 34,4 milioni di euro di dividendi, prelevandoli dalle riserve con il voto favorevole del Comune di Firenze. La dieta del trasporto pubblico: Mentre si incassano gli utili, il bilancio comunale 2027 prevede tagli per 1,56 milioni, di cui 500 mila euro sottratti al Trasporto Pubblico Locale.

Mentre si incassano gli utili, il bilancio comunale 2027 prevede tagli per 1,56 milioni, di cui 500 mila euro sottratti al Trasporto Pubblico Locale. L’abisso del debito: Tutto questo avviene mentre il debito di Plures verso terzi è letteralmente esploso, passando in un solo anno da 323 a 869 milioni di euro (+169%).

Siamo di fronte a una miopia politica: si prelevano utili da una società sempre più indebitata per tappare i buchi di un bilancio che, contemporaneamente, taglia i servizi essenziali ai cittadini.

La Multiutility era nata nel 2022 con una promessa: "facciamo massa critica per abbassare le bollette". Quattro anni dopo, i documenti dell'Autorità d'Ambito raccontano una storia di investimenti fantasma e inefficienze gestionali.

La diffida dell'Autorità: Per ottenere i documenti tecnici, l'ATO ha dovuto ricorrere a una formale diffida verso il gestore.

Per ottenere i documenti tecnici, l'ATO ha dovuto ricorrere a una verso il gestore. Bocciatura totale: Il piano investimenti 2026-2029 è stato respinto per il secondo anno consecutivo per mancanza di cronoprogrammi certi.

Il piano investimenti 2026-2029 è stato respinto per il secondo anno consecutivo per mancanza di cronoprogrammi certi. Il dato shock: Il 96% dei lavori in corso dichiarati dal gestore (138,5 milioni su 144,1) non è stato riconosciuto dall'Autorità.

In pratica, i cittadini fiorentini stanno pagando le tariffe massime per finanziare un piano di ammodernamento che, sul piano regolatorio, non esiste. E senza nuovi impianti di smaltimento, la Toscana resterà condannata a esportare rifiuti all'estero, mantenendo i costi di trasporto (e le bollette) strutturalmente altissimi. Nel frattempo, la raccolta differenziata a Firenze resta ferma sotto la soglia del 70%, con una qualità del riciclo decisamente insufficiente.

La TARI a Firenze non è più la "tassa sulla spazzatura". È diventata una partita di giro in cui il cittadino è l'anello debole di una catena finanziaria che serve a tenere in piedi società partecipate elefantiache e iper-indebitate.

È necessaria una nuova consapevolezza urbana: non si può più accettare che gli aumenti siano certi e massimi, mentre la qualità del servizio resti un'incognita legata alla buona volontà degli operatori o alla speranza di non trovare un cassonetto bloccato.