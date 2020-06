Casa della Nella a “Restaurant Swap – Cambio ristorante”

Il locale fiorentino di Massimo Cortini tra i protagonisti del nuovo reality tv sul canale Nove

“Restaurant Swap – Cambio ristorante” è il nuovo reality televisivo sulla ristorazione prodotto da Banijay Italia (L'Isola dei Famosi, Pechino Express, L'Eredità, Il Collegio, Bake Off Italia) e che andrà in onda nel mese di Giugno 2020 in chiaro sul Canale Nove del digitale.

Il format è semplice: in questa prima edizione sono state scelte 4 importanti città italiane, Firenze, Bologna, Milano, Napoli e, all'interno di queste, 2 dei ristoranti più rappresentativi o particolari, ma all’opposto come concezione di ristorazione. La competizione avviene tra i 2 chef che per una settimana devono scambiarsi il ristorante e l’intero staff, dando alla cucina la propria impronta culinaria.

Per la città di Firenze, uno dei 2 ristoranti selezionati è stato Casa della Nella (piazza Ghiberti 20-21r, tel. 055/2026210, davanti al Mercato S.Ambrogio) e il suo simpatico chef e pasticcere Massimo Cortini.

Il motivo? La “fiorentinità” che il ristorante esprime a ogni livello (dall'empatica accoglienza del cliente al menù che riscopre pietanze Artusiane quasi dimenticate come coniglio, piccione, faraona, papero, pecora, trippa), l'arte camaleontica di essere sia ristorante che gastronomia (pani e focacce con grani antichi, prodotti di pasticceria, selezionati affettati e formaggi toscani) e la capacità di organizzare eventi che riscoprono la tradizione locale. Ricordiamo infatti che Casa della Nella è anche sede dello storico concorso gastronomico annuale “La miglior schiacciata alla Fiorentina”.

Chi avrà vinto la gara tra i 2 ristoranti e ristoratori, risultando quindi uno dei più rappresentativi della città? La risposta la avremo nella puntata su Firenze, con protagonisti Casa della Nella e il ristorante vegetariano L'OV, che andrà in onda giovedì 18 giugno, ore 21.15, su NOVE (Canale 9 del d.t.).

Ricordiamo che il mattatore di ogni puntata è Gino D’Acampo, star della tv inglese ma di chiara origine italiana, con più di 50 ristoranti aperti, migliaia di libri di cucina venduti e una linea di prodotti a suo nome, che affianca i due ristoratori in tutte le fasi della gara, supportandoli, dando loro preziosi consigli e, alla fine, decretando il vincitore di ogni puntata che ottiene un premio in denaro da rinvestire nella propria attività ristorativa.

Casa della Nella:

Piazza Ghiberti, 20-21R

055-2026210