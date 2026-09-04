Caro affitti: il 'modello Firenze' sta cambiando la vita studentesca

Scegliere di studiare oggi significa, per migliaia di giovani, affrontare una realtà fatta di barriere economiche quasi insormontabili, labirinti burocratici e il rischio concreto di un isolamento sociale che svuota l’esperienza universitaria. In un’epoca in cui il costo della vita nelle città d’arte minaccia di trasformare la laurea in un privilegio per pochi, l’Università di Firenze e la Regione Toscana hanno risposto costruendo un "muro difensivo" attorno allo studente.

Il primo pilastro affronta la ferita più aperta: l’emergenza abitativa. L’Ateneo fiorentino ha messo in campo una manovra straordinaria da un milione di euro, attingendo interamente a risorse proprie per rimborsare le spese di locazione degli studenti fuori sede.

La vera innovazione, tuttavia, non risiede solo nella cifra, ma nella platea dei beneficiari. Mentre i parametri del Ministero dell’Università e della Ricerca limitano solitamente il supporto a chi possiede un ISEE entro i 20.000 euro, il bando Unifi compie un passo politico e sociale: estende il contributo fino a 40.000 euro di ISEE. È una risposta diretta alla crisi della "classe media", quelle famiglie troppo "ricche" per i sussidi statali, ma troppo fragili per sostenere il mercato degli affitti fiorentino senza sacrifici estremi.

"Il caro affitti rappresenta oggigiorno uno dei principali ostacoli all’accesso e alla continuità degli studi universitari, specialmente in alcuni contesti urbani, e incide sempre più spesso anche sulle famiglie a medio reddito. Il nostro obiettivo è favorire lo studio in presenza, indispensabile per vivere appieno la vita universitaria" dichiara Alessandra Petrucci, Rettrice dell'Università di Firenze.

Se il primo pilastro protegge lo studente in città, il secondo abbatte i confini geografici. Per la nona volta consecutiva, l’Ateneo ha ottenuto il prestigioso finanziamento europeo KA171, dedicando 686.213 euro alla mobilità internazionale verso Paesi extra-UE. Non si tratta di una semplice linea di budget, ma di una visione che trasforma Firenze in un hub globale interconnesso con 17 nazioni partner.

Il modello si distingue per la capacità di non lasciare mai lo studente solo. Oltre ai 22 percorsi a titolo congiunto e agli oltre 20 corsi interamente in inglese, l'Ateneo ha attivato una rete di supporto umano e logistico:

International students information desk in Morgagni: un punto di riferimento dedicato per districarsi tra le pratiche amministrative.

un punto di riferimento dedicato per districarsi tra le pratiche amministrative. Senior Tutors : studenti esperti che guidano i nuovi arrivati, facilitando l'integrazione accademica e sociale.

studenti esperti che guidano i nuovi arrivati, facilitando l'integrazione accademica e sociale. Servizi di accoglienza: supporto nella ricerca dell’alloggio e corsi gratuiti di lingua italiana presso il CLA.

“Questo risultato conferma quanto l'Ateneo creda nella mobilità internazionale come valore concreto per tutta la nostra comunità, offrendo occasioni reali di confronto e rendendo l'offerta formativa sempre più attrattiva” afferma Alessandra Petrucci, Rettrice dell'Università di Firenze.

La forza del Modello Firenze risiede nella sinergia istituzionale con la Regione Toscana e l’Ardsu. Qui, il "diritto allo studio" è un investimento che garantisce servizi essenziali su una scala imponente. La gestione di un patrimonio immobiliare pubblico superiore ai 400 milioni di euro permette di offrire numeri che rappresentano un unicum nel panorama nazionale:

15.000 borse di studio assegnate annualmente a ogni singolo avente diritto (copertura totale).

Oltre 3,1 milioni di pasti erogati nel solo 2025, di cui ben il 66% destinato ai borsisti.

4.652 posti letto già attivi, con l’obiettivo ambizioso del 100% di scorrimento delle graduatorie entro il biennio 2026/2027.

Questa architettura di servizi garantisce che l’eccellenza accademica non sia ostacolata dalle condizioni di partenza, rendendo il successo formativo una possibilità realmente accessibile a tutti.

L’ultimo pilastro è quello della dignità degli spazi. L’investimento di 1,9 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento ai Certificati Prevenzione Incendi della residenza "Antonino Caponnetto" a Novoli dimostra che la sicurezza è parte integrante del welfare.

La struttura, riaperta dopo interventi strutturali che hanno riguardato anche il rinforzo dei ballatoi e il rinnovo dei servizi, non è concepita come un dormitorio, ma come un centro vitale nel cuore del Polo Sociale. Con i suoi 249 posti letto, la residenza mette al centro la qualità della vita dello studente:

Spazi Comuni : 12 sale studio e soggiorni affacciati sui ballatoi, progettati per stimolare la relazione e lo studio collettivo.

12 sale studio e soggiorni affacciati sui ballatoi, progettati per stimolare la relazione e lo studio collettivo. Logistica e Inclusione : 187 posti bici protetti e 13 posti letto specificamente attrezzati per studenti con disabilità.

187 posti bici protetti e 13 posti letto specificamente attrezzati per studenti con disabilità. Sinergia Fisica: La presenza della mensa universitaria adiacente completa un microcosmo dove lo studente può concentrarsi esclusivamente sulla propria crescita.

L'integrazione tra rimborsi per l'affitto, mobilità globale e residenze sicure compone una strategia di crescita che guarda lontano. Come sottolineato dall'assessora Cristina Manetti, investire oggi negli studenti significa gettare le basi per la prosperità futura dell'intera regione, trasformando la formazione in un motore di equità sociale.