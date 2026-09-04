Alla scoperta di Villa La Quiete

Dopo la pausa estiva, sabato 5 settembre riapre al pubblico la mostra "La nascita del giardino di Anna Maria Luisa ultima de' Medici: disegni e documenti dell'Archivio di Villa La Quiete". L'esposizione, inaugurata lo scorso 12 giugno, sarà visitabile fino al 5 novembre nell'ambito delle consuete visite guidate del fine settimana di Villa La Quiete, a cui si aggiungono visite tematiche gratuite nei giovedì 10 e 24 settembre, 8 e 22 ottobre, 5 novembre, alle 17.

Curata da Giorgio Galletti, Daniele Angelotti e Raffaele Niccoli Vallesi, la mostra ripercorre la genesi e la storia dell'ultimo grande giardino mediceo realizzato nel Settecento per volontà dell'Elettrice Palatina.

Il cuore della mostra è rappresentato da un nucleo restaurato di disegni storici su carta e documenti d'archivio inediti. Tra i pezzi di eccezionale valore spiccano due disegni progettuali attribuibili alla mano stessa di Anna Maria Luisa de' Medici, la cui paternità è confermata da preziosi ritrovamenti d'archivio.

L'impianto espositivo si sviluppa attraverso diversi nuclei tematici – proposti anche a rotazione per permettere approfondimenti specifici – che esplorano la trama medicea del paesaggio, il collezionismo botanico, il giardino devozionale, la produttività e le prime fasi progettuali conservatesi intatte nei secoli.

Per informazioni dettagliate, orari e prenotazioni è possibile consultare la pagina dedicata del Sistema Museale di Ateneo.