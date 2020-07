Calici di Stelle, ecco gli eventi in Toscana

La ripartenza dell’enoturismo nelle Città del Vino: a Siena, Vinci, Suvereto e in altri 7 Comuni

Calici di Stelle è una manifestazione organizzata da Movimento Turismo del Vino in collaborazione con le Città del Vino; quest’anno con accorgimenti e misure anti-covid. Per l’estate 2020 il tema dell’edizione dedicata è: E quindi uscimmo a riveder le stelle, da una citazione della Divina Commedia che invita alla ripartenza. Il programma dal 2 al 16 agosto con gli aggiornamenti Regione per Regione sul sito www.cittadelvino.it Anche per questa edizione è indetto da Città del Vino il premio “La Stella di Federica: miglior foto di Calici di Stelle 2020”, destinato alle tre fotografie scattate dagli enoturisti che meglio valorizzano la relazione fra l’iniziativa e l’ambiente circostante. Oltre alle Città del Vino (450 in tutta Italia) sono coinvolte oltre 800 cantine del Movimento Turismo del Vino per un’edizione estiva in cui distanziamento e sicurezza saranno garantite attraverso gli ingressi contingentati e le prenotazioni in cantina. Gli eventi nei Comuni si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti.

IL PROGRAMMA IN TOSCANA



SIENA - Lunedì 10 Agosto IL MENU' DELLE STELLE NEI RISTORANTI DELLA CITTA'; APERTI DALLE 21 ALLE 24 MUSEO CIVICO, SANTA MARIA DELLA SCALA, GALLERIA OLMASTRONI

Il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, torna l’atteso appuntamento con “Calici di stelle”. La decisione, deliberata il 16 luglio dalla Giunta comunale, ha visto, infatti, il rinnovo dell’adesione da parte dell’amministrazione a questa importante iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città del Vino, di cui il Comune di Siena è stato tra i primi fondatori e dal Movimento Turismo del Vino. L’appuntamento, uno tra i più attesi dell’estate cittadina, coinvolgerà eno-appassionati, turisti e senesi in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del territorio tra vino, arte e musica. Ancora una volta Siena si trasformerà nel salotto del “tour stellato” aprendo gratuitamente, dalle 21.00 alle 24.00, le porte di alcune delle più suggestive location cittadine: il Museo Civico, il Complesso Museale Santa Maria della Scala, con relative mostre ivi allestite e la Galleria Cesare Olmastroni a Palazzo Patrizi. <>. INFO: Ufficio Grandi Eventi Comune di Siena www.comune.siena.it

MONTESPERTOLI (Firenze) - Lunedì 10 Agosto OMAGGIO AD ENNIO MORRICONE NEL TERRITORIO DEL CHIANTI MONTESPERTOLI, A DUE PASSI DA FIRENZE

E' storica la partecipazione del Comune di Montespertoli a Calici di Stelle. La manifestazione, rinnovata nel capoluogo in Piazza Machiavelli, prevede la degustazione di prodotti tipici locali abbinati ai vini della DOCG Montespertoli, dalle ore 20.00 alle ore 24.00. La serata è in collaborazione con l'Associazione ProLoco di Montespertoli ed è inserita all'interno del Festival Amedeo Bassi che si tiene a Montespertoli in Piazza Machiavelli da venerdì 7 Agosto. Particolarità dell'evento di quest'anno è l'omaggio ad Ennio Morricone. Alle 21.30 inizierà infatti un Concerto, ad ingresso gratuito, dell'Orchestra e della Corale della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi, che chiuderà la programmazione del Festival Amedeo Bassi in scena dal 7 al 10 Agosto. La serata sarà allietata dalle splendide musiche della Filarmonica che inizierà il concerto con alcuni brani di Ennio Morricone, omaggiando il maestro recentemente scomparso. Mentre, per la partecipazione alla cena, è vivamente consigliata la prenotazione chiamando il numero 339.1770715. INFO: Ufficio Cultura e promozione del territorio e Museo Amedeo Bassi (ven-sab-dom e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00) Tel. 0571.600250 d.brenci@comune.montespertoli.fi.it Museo di Arte Sacra e Museo della Vite e del Vino (sab-dom e festivi dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00).

MONTEPULCIANO (Siena) Lunedì 10 Agosto MUSICA, TOUR DEL VINO, WINE & FOOD TASTING NELLA TERRA DEL NOBILE

La notte di mezza estate più attesa dai wine lovers quest'anno torna a far sognare con degustazioni esclusive dei vini Rosso e Nobile di Montepulciano, in suggestive location del borgo in provincia di Siena. Ad organizzare e coordinare l'evento è come sempre la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, che ci racconta come quella di quest'anno sarà una edizione di Calici di Stelle molto diversa da quella a cui eravamo abituati. I luoghi simbolo dell'evento, tra cui Piazza Grande e le sedi delle Contrade del Bravio delle Botti, lasceranno il posto, per quest'anno, ad altre suggestive location di Montepulciano, diverse ma non meno belle, dove l'applicazione delle norme di sicurezza anti-covid19 possa essere garantita. In ogni location saranno previsti turni di wine e food tasting in compagnia dei produttori, che racconteranno le proprie eccellenze enogastronomiche e le filosofie di produzione. Il servizio di mescita sarà affidato alla professionalità dei sommelier FISAR mentre l'accompagnamento musicale sarà a cura dei Maestri dell'Istituto di Musica di Montepulciano Hans Werner Henze. Ad impreziosire il programma saranno i tour del vino in ebike e le passeggiate nel centro storico per scoprire Montepulciano ed il suo vino Nobile. Degustazioni di Nobile di Montepulciano Docg e Rosso di Montepulciano Doc in esclusive location (in abbinamento a prodotti e specialità locali): prezzo a persona 15,00 Euro (a degustazione in una delle location). Include 2 degustazioni di Rosso di Montepulciano DOC + 2 degustazioni di Nobile di Montepulciano DOCG + degustazione di specialità locale.L'appuntamento è a Montepulciano dalle ore 19.00 alle ore 23.30. INFO: Tel. 0578.717484 ufficio@stradavinonobile.it

SAN GIMIGNANO (Siena) - Lunedì 10 Agosto BRINDISI NELLA CITTA DELLE TORRI

Con soddisfazione per gli organizzatori, torna anche quest'anno, presso la bella Rocca di Montestaffoli, Calici di Stelle a San Gimignano. L'iniziativa rivolta al pubblico si svolge con un importante programma di degustazioni curate dal Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, in collaborazione con l'Amministrazione comunale. Il bell'evento ospita quest'anno un brindisi fra musica e stelle. L'appuntamento è quindi al "Vernaccia di San Gimignano Wine Experience - La Rocca" per la Notte di San Lorenzo, dalle ore 19.00 alle ore 23.00. INFO: Tel. 0577.940108 info@vernaccia.it

CAMPIGLIA MARITTIMA (Livorno) - Sabato 8 Agosto DEGUSTAZIONI ENOGASTRONOMICHE DEDICATE ALLA VAL DI CORNIA

Nella suggestiva cornice delle piazze e dei vicoli del borgo medievale di Campiglia Marittima si articola un itinerario tra i profumi ed i sapori dei vini e dei prodotti tipici della Val di Cornia. Ad organizzare la bella iniziativa è direttamente il Comune di Campiglia Marittima. INFO: Tel. 0565.839334 Cell. 347.6126200 n-pietroboni@comune.campigliamarittima.li.it

CASTELLINA IN CHIANTI (Siena) - Giovedì 6, Venerdì 7, Lunedì 10, Martedì 11, Mercoledì 12 Agosto CAMMINATE NOTTURNE, STREET FOOD E OSSERVAZIONE DELLE STELLE

Ricchissimo il programma, dalle ore 9.00 alle ore 24.00, per i 5 giorni dedicati a Calici di Stelle. Giovedì 6 Agosto la manifestazione si apre con l'iniziativa "Aspettiamo Calici di Stelle. Andar per antichi ponti, foreste e molini": camminata notturna sulla Via Romena ed altri sentieri. A seguire venerdì 7 Agosto, con la proiezione del film "Un'ottima annata" e Domenica 9 Agosto con la serata divulgativa con la proiezione delle immagini delle stelle da parte dell'Unione Astrofili Senese. Per Lunedì 10 Agosto è invece in agenda "Calici a Tavola: incontro di vini e cibi del territorio"; mentre per martedì 11 Agosto è prevista la proiezione del film "Il pranzo di Babette". Mercoledì 12 Agosto segue il "Chianti Festival Jazz" con "Calici sotto le Stelle" con Andrea Roventini and The New Stompers. Per Domenica 9 e Lunedì 10 Agosto è prevista l'apertura serale del Museo Archeologico del Chainti Senese fino alle ore 24.00. INFO: Tel. 0577.742338 (Servizio Affari Generali) - Tel. 0577.741392 (Ufficio Turistico Comunale) calicidistelle.castellina@gmail.com amministrazione@comune.castellina.si.it ufficioturistico@comune.castellina.si.it

CASTEL DEL PIANO (Grosseto) Domenica 9, Lunedì 10 Agosto UNA DUE GIORNI CON VISITA ALLE STORICHE CANTINE COMUNALI

E' un gradito ritorno quello di Castel del Piano nell'ambito di Calici di Stelle. In Piazza Donatori di Sangue e Via Marconi (Palazzo Comunale) l'Amministrazione organizza una rinnovata edizione spalmandola in una interessante due giorni: Domenica 9 e Lunedì 10 Agosto. Le due serate estive vedranno come protagonisti i vini del territorio, con degustazioni, musica e visita alle storiche cantine comunali. INFO: Tel. 0564.965450 (orario 9.00 - 13.00 da martedì a sabato) info@comune.casteldelpiano.gr.it

SUVERETO (Livorno) - Lunedì 10, Martedì 11, Mercoledì 12 Agosto UNA TRE GIORNI DI DEGUSTAZIONI E CENE A TEMA

Come ogni anno si svolge con grande successo Calici di Stelle a Suvereto. Tre serate con cene a tema ed abbinamenti gastronomici nei locali individuati per l'occasione, il tutto rigorosamente su prenotazione. Durante la tre giorni, il programma prende avvio alle ore 19.00 e si conclude alle ore 24.00. INFO: Tel. 0565.829923 340.1872019 suvereto@comune.suvereto.li.it

CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena) - Sabato 8 Agosto MUSICAL NIGHT "IL SOGNO DEL TEATRO"

Si tiene anche quest'anno Calici di Stelle nel caratteristico borgo storico di Castelnuovo Berardenga. Sabato 8 Agosto, dalle ore 18.30 alle ore 23.30, va in scena l'evento Castelnuovo Musical Night "Il Sogno del Teatro", appuntamento musicale abbinato ad i consueti stand enogastronomici gestiti, per questa edizione, dalla Fisar Delegazione di Siena. Occasione unica per vivere il bellissimo centro storico di Castelnuovo in notturna, in un clima di festa, osservando le stelle, insieme ad un ottimo bicchiere di vino. Ad organizzare la manifestazione è direttamente il Comune di Castelnuovo Berardenga. A completare il programma, è in agenda l'opportunità offerta, sempre a Castelnuovo Berardenga, dal Parco Sculture del Chianti, che presso il proprio anfiteatro sta organizzando una iniziativa collaterale fatta di degustazioni e osservazione delle stelle per lunedì 17 Agosto, in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico dell'Università di Siena e Classico Berardenga - Associazione Viticoltori di Castelnuovo. La giornata prevede, nella fascia oraria 18.30-19.00 la visita al Parco delle Sculture del Chianti, mentre alle ore 20.00 è prevista la degustazione dei vini dei Viticoltori di Castelnuovo con il Classico Berardenga ed il pic nic all'Anfiteatro. Il Direttore dell'Osservatorio Astronomico dell'Università di Siena garantirà, dalle ore 21.00, l'osservazione del cielo e delle stelle. INFO: Tel. 339.8607303 340.2533065 protocollo@comune.castelnuovo_si.it

VINCI (Firenze) - Lunedì 10 Agosto NEL TERRITORIO DI LEONARDO: VINO, MUSICA E DEGUSTAZIONI

A Vinci, nella serata di Lunedì 10 Agosto dalle ore 19.00, in attesa del tramonto, si potranno degustare gli ottimi vini del territorio, nella suggestione dell'antico borgo toscano e sotto il Castello dei Conti Guidi, sede del Museo Leonardiano. Accompagneranno la serata la musica e gli eventi. E' consigliata la prenotazione in quanto i posti sono limitati (349.8338263 - 338.7614972). INFO: Tel. 0571.933285 info@prolocovinci.com ufficioturistico@comune.vinci.fi.it