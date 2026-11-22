L'immagine dell'agricoltore legato esclusivamente alla semina e alla raccolta del grano appartiene ormai al passato. Oggi la terra non produce soltanto cibo: genera salute, welfare rurale, energia pulita e accoglienza turistica di altissimo livello.

Questa trasformazione prende il nome di multifunzionalità agricola. In Toscana, il valore delle attività connesse e di supporto alla produzione ha raggiunto quasi 1 miliardo di euro (938 milioni di euro nel 2024, contro i 570 milioni del 2020), registrando un balzo record del +64%.

I dati elaborati da Coldiretti Toscana su fonte Ismea tracciano un quadro economico inequivocabile. Mentre il numero complessivo delle imprese agricole tradizionali e delle superfici coltivate registra una contrazione, le aziende multifunzionali toscane crescono in controtendenza: sono ormai quasi 8 mila, evidenziando un incremento del +14,6% tra gli ultimi due censimenti Istat.

La spiegazione di questo successo risiede nella diversificazione strutturale del reddito:

Capacità di adattamento: Integrando attività secondarie e servizi alla produzione primaria, le aziende riducono drasticamente i rischi finanziari.

Integrando attività secondarie e servizi alla produzione primaria, le aziende riducono drasticamente i rischi finanziari. Resilienza alle crisi: La molteplicità delle entrate protegge le imprese dai contraccolpi geopolitici, dalle oscillazioni dei mercati globali e dall'aumento dei costi energetici.

La capacità di reinventare la propria offerta si conferma la vera chiave di volta per la sopravvivenza e lo sviluppo economico delle comunità rurali.

La multifunzionalità ha radici legislative ben precise: la Legge di Orientamento del 18 maggio 2001, promossa da Coldiretti e sostenuta dall'allora ministro dell'Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio. A 25 anni dalla sua approvazione, l'Italia è diventata un modello d'innovazione riconosciuto in tutta Europa, arrivando a detenere 1/4 del valore totale delle attività connesse nell'Unione Europea (staccando la Francia di quasi 10 punti percentuali e l'Olanda di 12).

In questo scenario, la Toscana si conferma regina incontestata dell'accoglienza rurale:

Quasi 6 mila imprese agrituristiche attive sul territorio regionale.

attive sul territorio regionale. Oltre 5 milioni di arrivi turistici registrati.

turistici registrati. 1 turista su 3 tra coloro che scelgono l'agriturismo in Italia individua la Toscana come propria meta.

La valorizzazione del territorio passa anche attraverso la difesa del patrimonio gastronomico a rischio. Nei menu proposti dai cuochi contadini della rete agrituristica spiccano infatti i Sigilli di Campagna Amica: specialità della biodiversità agricola salvate dall'estinzione e riportate sulle tavole grazie all'impegno costante degli agricoltori.

Questa filosofia di prossimità trova il suo perno nella rete di Campagna Amica, che conta in Toscana oltre 50 mercati contadini stabilmente attivi. Tra questi spiccano i mercati coperti di Porta San Frediano a Firenze, Arezzo, Pisa e Livorno: veri e propri presidi di coesione sociale e vitalità urbana capaci di riavvicinare i cittadini alla stagionalità dei prodotti.

L'agricoltura multifunzionale sta occupando spazi del tutto inediti nella vita quotidiana delle persone, colmando con efficacia la carenza di servizi pubblici nelle aree interne e montane.

Le direttrici di questo nuovo welfare di comunità si articolano su più fronti:

Inclusione e welfare (Fattorie Sociali): Progetti strutturati dedicati alla cura, all'assistenza e al reinserimento lavorativo di persone con disabilità o appartenenti a categorie svantaggiate.

Progetti strutturati dedicati alla cura, all'assistenza e al reinserimento lavorativo di persone con disabilità o appartenenti a categorie svantaggiate. Salute negli ospedali: Attraverso l'iniziativa Campagna Amica per la salute, i mercati contadini sono entrati direttamente all'interno delle strutture ospedaliere, creando una sinergia operativa tra medici e agricoltori per promuovere la prevenzione a tavola.

Attraverso l'iniziativa Campagna Amica per la salute, i mercati contadini sono entrati direttamente all'interno delle strutture ospedaliere, creando una sinergia operativa tra medici e agricoltori per promuovere la prevenzione a tavola. Educazione nelle scuole (Fattorie Didattiche): L'insegnamento di una corretta alimentazione non avviene solo in azienda, ma entra direttamente nelle aule scolastiche con lezioni frontali dirette ai giovani per contrastare i rischi legati al consumo di cibi ultra-formulati.

L'insegnamento di una corretta alimentazione non avviene solo in azienda, ma entra direttamente nelle con lezioni frontali dirette ai giovani per contrastare i rischi legati al consumo di cibi ultra-formulati. Sostenibilità e manutenzione: Dalla produzione di energie rinnovabili fino ai servizi ambientali dedicati alla cura del verde pubblico urbano e alla manutenzione delle strade periferiche.

Nonostante i risultati positivi, la spinta propulsiva della multifunzionalità rischia di arenarsi di fronte a farraginosi ostacoli burocratici. Il tema è stato al centro di un vertice politico tenutosi nella sede regionale di Cia Toscana a Firenze tra il presidente Valentino Berni e l'europarlamentare Dario Nardella (gruppo Sinistra-PSE) – incontro moderato dal direttore Giordano Pascucci con l'intervento di Francesco Sassoli – in vista delle nuove mobilitazioni a Bruxelles.

Oggi le imprese multifunzionali sono costrette a rincorrere bandi di finanziamento frammentati. Sia Cia Toscana sia Coldiretti chiedono che la nuova Politica Agricola Comune contenga un capitolo dedicato e definito per chi diversifica l'attività, azzerando gli adempimenti inutili soprattutto per chi opera nelle aree montane e interne.

Di fronte a potenze globali come USA e Cina che stanno incrementando massicciamente gli investimenti nel settore primario, Cia Toscana individua le priorità irrinunciabili per il futuro bilancio UE:

Un budget autonomo e indicizzato: La PAC deve restare pienamente comune e protetta dall'inflazione, respingendo ogni tentativo di rinazionalizzazione che genererebbe concorrenza sleale tra Paesi membri. Sostegno ai veri produttori: Le risorse europee devono premiare esclusivamente chi produce e vive di agricoltura, tagliando le rendite passive. Tutela della competitività: Risorse adeguate per la gestione dei rischi climatici e sanitari, oltre all'accesso diretto per le imprese agricole al Fondo UE per la competitività.

"Oggi l'Europa è davanti a un bivio: deve decidere se riaffermare la centralità del settore oppure marginalizzarlo... Se l'Europa taglia sull'agricoltura, a pagare saranno produttori e cittadini" dichiara Valentino Berni, Presidente Cia Toscana.

La straordinaria evoluzione del modello toscano dimostra che la multifunzionalità non è un semplice strumento di integrazione del reddito, ma un pilastro strategico per la tenuta sociale, la salute pubblica e la salvaguardia del territorio. Tuttavia, questo presidio non può resistere da solo senza una visione politica europea coraggiosa e priva di lacci burocratici.